La creación de empresas en Bogotá creció un 6% en los primeros once meses de 2025, según la Cámara de Comercio

El tejido empresarial de Bogotá y su región cerró los primeros 11 meses de 2025 con señales de dinamismo y expansión: entre enero y noviembre, se crearon 81.372 empresas, cifra que supone un crecimiento del 6% respecto al mismo periodo de 2024, según datos oficiales de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Este incremento, equivalente a 4.630 empresas adicionales, surge en un contexto de creciente confianza y formalización, evidenciada en las 415.314 renovaciones de matrícula mercantil registradas hasta noviembre, 3.643 más que en el año anterior.

Para la CCB, este desempeño no solo consolida a Bogotá como el principal motor empresarial del país, sino que refleja la resiliencia del sector y el éxito de estrategias integrales de acompañamiento regional, fortalecimiento competitivo y estímulo a la economía popular y solidaria.

La última parte del año fue escenario de actividades emblemáticas que impulsaron la visibilidad y el desarrollo de emprendedores y empresarios. Entre los eventos de mayor repercusión destacó el Festival +Talante, celebrado en Mundo Aventura en noviembre, que congregó a más de 3.700 asistentes y ofreció una muestra comercial de 210 negocios locales con ventas superiores a $100 millones.

De igual modo, la Convocatoria de Vitrinas Navideñas 2025, impulsada por la CCB junto a Fenalco, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, experimentó una expansión significativa: 2.533 empresas postularon su participación, un incremento del 42% respecto al año anterior, y 1.648 firmas resultaron habilitadas, es decir, un 135% más que en 2024.

En el desarrollo de estas iniciativas, la ciudadanía participó en 18 Caravanas Navideñas, movilizando a más de 1.960 personas en diferentes localidades de la capital y municipios cercanos como Chía, La Calera, Cajicá y Zipaquirá. Además, más de 24.000 productos de 2.100 empresarios ingresaron a la plataforma digital Bazzarbog, totalizando ventas superiores a $3.000 millones y expectativas de negocio adicionales por $5.000 millones.

El fortalecimiento empresarial fue otro pilar del año. Según el balance de la Cámara de Comercio de Bogotá, más de 150.800 personas accedieron a procesos de asesoría y apoyo, y cerca de 35.000 emprendedores y empresas aprovecharon servicios orientados a la competitividad, la innovación y la internacionalización a través de 19 clústeres sectoriales en la ciudad y la región.

De estos, más de 6.800 participantes obtuvieron un acompañamiento especializado. En la feria +Talante, celebrada en julio, participaron 17.000 personas, se generaron ventas por $692 millones y acudieron representantes de 39 cámaras de comercio del país.

La articulación institucional se extendió al ámbito productivo y de internacionalización. Con el programa Puente Internacional III, 13 empresas de San Victorino y del tradicional barrio Restrepo participaron en Momad Madrid 2025 y la New York Fashion Week, con la oportunidad de exponer su oferta ante compradores internacionales y líderes de la industria creativa.

En paralelo, las Cumbres Empresariales y Ruedas Internacionales de Negocios conectaron a más de 800 empresarios con 170 compradores de 20 países, formalizando 3.500 citas de negocio y expectativas comerciales que superaron los USD 40 millones.

El ecosistema innovador y cultural también consolidó su impacto durante 2025. La ciudad inició la construcción del Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, proyectado con una infraestructura de 23 pisos y 44.000 metros cuadrados.

El Gofest alcanzó los 24.000 asistentes, reunió a 300 conferencistas e inversionistas, y posibilitó mil encuentros de negocios. En cuanto al sector creativo, el Bogotá Music Market (Bomm) atrajo a más de 5.000 asistentes y generó 1.931 reuniones de negocio con 231 proyectos musicales, 28 agencias y 84 compradores.

La feria Artbo sumó más de 20.000 visitantes, además de la participación de 46 galerías, 32 instituciones y 21 artistas emergentes. Por su parte, el Bogotá Fashion Weekend recibió 35.000 visitas, generando ventas por $3.600 millones, consolidándose como un referente para la internacionalización del sector moda de la ciudad.

El impacto económico de estos eventos se reflejó también en la región. La Media Maratón Andina CCB, realizada en Fusagasugá el 30 de noviembre, reunió a 7.150 atletas, impulsó un impacto económico directo estimado en $2.500 millones, creó 800 empleos directos y una ocupación hotelera del 99,8% durante el evento.

El reconocimiento por parte de la firma StartupBlink posicionó al ecosistema de startups de inteligencia artificial de Bogotá como el de más rápido crecimiento entre las principales ciudades suramericanas en 2025, ubicando a la capital colombiana en el top tres de América Latina y en el puesto 62 globalmente.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros Polanco, resaltó: “Los números no mienten y evidencian que este año robustecimos nuestra presencia regional, impulsamos la economía popular y solidaria, fortalecimos y aumentamos la competitividad de las empresas, y apalancamos la internacionalización de los bienes y servicios originados en los 58 municipios que hacen parte de la jurisdicción de la CCB”.

Señaló, además, el compromiso institucional con el tejido empresarial y la consecución de resultados tangibles. En el frente de capacitación empresarial, el Campus Virtual de la CCB brindó atención a 46.682 empresarios a lo largo de 152 cursos virtuales gratuitos.

El impacto se extendió a los procesos sectoriales: 645 unidades productivas de confección, 120 de calzado, 287 agroindustriales y 200 tecnológicas recibieron intervenciones para mejorar su competitividad, identidad de marca y cumplimiento normativo.