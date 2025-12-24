‘Johna’: esta es la mujer que lidera las redes de apoyo del ELN

ELN aprovecha el acceso a bases de datos oficiales para ejecutar acciones armadas - crédito Christian Escobar Mora/EFE

Colombia enfrenta una nueva alerta sobre la seguridad de sus Fuerzas Militares tras la filtración de bases de datos al ELN, que ahora emplea esta información para planificar ataques dirigidos, según reveló El País.

Este fenómeno se produce en medio de un conflicto armado que supera seis décadas, marcado por la aparición y prolongada actividad de organizaciones insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La violencia provocada por estos grupos impactó a diversas regiones, dejando secuelas que persisten incluso después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc en 2016.

El proceso de reconciliación nacional, se ha visto obstaculizado por la aparición de disidencias de las Farc, agrupaciones conformadas por excombatientes que rechazaron el desarme o que retomaron las armas tras incumplimientos percibidos en el acuerdo.

Filtración de datos expone a Fuerza Pública: ELN planea ataques selectivos con información confidencial - crédito Colprensa

Mientras tanto, el ELN mantiene una dinámica de confrontación compleja, especialmente en el contexto de los diálogos de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro.

Estas negociaciones han experimentado crisis repetidas, interrupciones y dificultades para sostener el cese al fuego bilateral, lo que ha impedido avances sostenidos.

En este escenario, las autoridades colombianas han incrementado los niveles de vigilancia debido a la filtración de datos sensibles de uniformados al ELN.

La información comprometida, habría permitido a la guerrilla coordinar operaciones de inteligencia criminal y perpetrar ataques contra miembros de la Fuerza Pública, en especial aquellos en retiro o que se encuentran fuera de servicio por vacaciones.

Los servicios de inteligencia, a través de interceptaciones telefónicas y testimonios de fuentes humanas, identificaron que una mujer, conocida bajo el alias de Johana, lidera las redes de apoyo a la estructura armada del ELN.

Inteligencia militar rastrea a alias Johana, presunta líder de red criminal del ELN - crédito Colprensa

Aunque la identidad plena de “Johana” sigue sin confirmarse, las autoridades aseguran que han detectado su presencia y movimientos en distintas zonas del país, como Antioquia, Chocó y partes de Córdoba.

Voceros oficiales señalaron que esta persona utiliza tácticas de verificación de objetivos mediante el empleo de mujeres encargadas de confirmar la pertenencia de las víctimas a instituciones estatales.

“No descartamos que utilice a mujeres que llaman la atención para poder confirmar los objetivos, es decir, verificar que las víctimas sí pertenezcan a alguna institución a las que tienen en la mira”, reveló una fuente de inteligencia militar.

El monitoreo de las comunicaciones del ELN permitió descifrar algunos códigos usados para coordinar atentados y la participación de alias Johana en la organización de acciones armadas contra la Fuerza Pública.

La información recopilada indica que esta persona se desplaza junto a un grupo de aproximadamente treinta hombres, buscando consolidar el control territorial del ELN frente a otros actores armados ilegales.

Las investigaciones en curso han localizado a la líder en el departamento del Chocó, aunque se reportan desplazamientos frecuentes hacia Antioquia.

Alerta máxima en Colombia tras fuga de bases de datos oficiales hacia el ELN - crédito Colprensa

La filtración de bases de datos ha motivado el inicio de investigaciones internas dentro de las instituciones oficiales. Las autoridades tratan de establecer la ruta de salida de la información clasificada y determinar si existió colaboración interna.

“Tenemos información preliminar que nos indica de dónde pudo haber salido estas bases de datos, pero estamos recopilando los elementos materiales probatorios para iniciar los procesos disciplinarios, pero también judiciales porque es sumamente grave estas filtraciones”, afirmó una fuente de inteligencia militar.

El impacto de esta brecha de seguridad se refleja en el temor creciente entre los uniformados, especialmente quienes disfrutan de licencias o han finalizado su servicio activo.

El riesgo de ser blanco de operaciones armadas ha llevado a redoblar las medidas de autoprotección, mientras los organismos de inteligencia profundizan las labores de contrainteligencia y rastreo de los responsables de la divulgación de información confidencial.

El contexto de inestabilidad se ve agravado por la persistencia de las disidencias de las Farc y el estancamiento en la mesa de negociaciones con el ELN.

La aparición de figuras como alias Johana y la sofisticación de las estrategias de inteligencia criminal plantean nuevos desafíos a las autoridades.