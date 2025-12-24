En abril de 2026 entregarán el nuevo Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha: uno de los más modernos del país

El nuevo Hospital Mario Gaitán Yanguas incrementará la capacidad de atención con más de 180 camas y seis salas de cirugía. - crédito @MinSaludCol/X

El municipio de Soacha se prepara para recibir uno de los hospitales públicos más modernos del país. La obra de ampliación del Hospital Mario Gaitán Yanguas concluirá en abril de 2026, según confirmó Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

Se proyecta que en el primer semestre del año próximo, los habitantes accederán a servicios de alta complejidad en una infraestructura de 23.509 metros cuadrados distribuidos en 11 pisos, lo que consolida este centro como una referencia en atención médica especializada.

Actualmente, cerca de 1.200.000 habitantes de Soacha deben desplazarse a Bogotá para recibir consultas y tratamientos especializados. Con el nuevo hospital, la comunidad tendrá acceso directo a servicios de tercer nivel, lo que implica atención en patologías complejas y procedimientos avanzados.

El gobernador Rey indicó a medios que la ciudad enfrenta un alto número de muertes prevenibles por causas como infartos o accidentes cerebrovasculares, situaciones que podrán ser atendidas con mayor eficacia gracias a la modernización del hospital.

Con equipos de diagnóstico de última generación, el hospital facilitará tratamientos especializados a la población de Soacha. - crédito Gobernación de Cundinamarca

“Lo que queremos con esta iniciativa es acercar la salud y la medicina de alta complejidad a esta comunidad”, declaró Rey, según información recogida por El Tiempo. Actualmente, el avance de la obra alcanza el 40%, respaldado por una inversión superior a 150.000 millones de pesos. La financiación proviene de la Gobernación de Cundinamarca (70.000 millones), la alcaldía de Soacha (55.000 millones) y el Gobierno Nacional (30.000 millones).

Más camas, más servicios y tecnología de punta

La ampliación permitirá que el Hospital Mario Gaitán Yanguas pase de 52 a 183 camas para internación, con una marcada atención en hospitalizaciones neonatales y pediátricas. Además, las camillas de observación de urgencias aumentarán de 26 a 40, mientras que el número de salas de cirugía crecerá de dos a seis. También se multiplicarán los consultorios, que serán 35 frente a los siete actuales, y las salas de parto aumentarán de una a cinco.

Entre las principales innovaciones tecnológicas, el hospital contará con un área de imágenes diagnósticas ionizantes con espacios para rayos X, tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia magnética nuclear.

Dispondrá de un tomógrafo de 384 cortes y un resonador magnético nuclear de 3 teslas, elementos que posicionan al Mario Gaitán Yanguas como una referencia nacional en equipos diagnósticos. La dotación tecnológica y el mobiliario suponen una inversión adicional de 22.000 millones de pesos.

La ampliación del hospital permitirá ofrecer más de 55 nuevos servicios médicos, incluyendo especialidades de alta complejidad. - crédito EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Nuevos servicios y cobertura ampliada

El hospital ofrecerá más de 55 nuevos servicios, incluyendo especialidades en consulta externa, cirugías generales y especializadas, internación, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica. Entre las especialidades médicas se incorporan neurocirugía, oftalmología, cirugía plástica y estética, además de consultas especializadas en áreas como pediatría, cardiología, oncología clínica, reumatología, infectología, dermatología, ginecobstetricia, neumología y nefrología.

Según la Gobernación de Cundinamarca, el énfasis estará en el cuidado de mujeres embarazadas y neonatos, dado que Soacha presenta las tasas más altas de mortalidad materna en el departamento. Por eso, la infraestructura se orienta a reducir en un 70 % las casi 3.500 remisiones ginecobstétricas anuales que actualmente se hacen a otros hospitales, principalmente en Bogotá.

Se estima que cerca de 900.000 personas se beneficiarán directamente de la nueva oferta de servicios, incluyendo habitantes de Soacha, Granada y Sibaté.

Avance de la obra y contexto de desarrollo en Soacha

La construcción del hospital inició en abril de 2024 y, según la Gobernación de Cundinamarca, la Infraestructura 1 tiene un avance del 39,52%, mientras que la Infraestructura 2 llega al 26%. La transformación del Mario Gaitán Yanguas forma parte de un paquete de proyectos estratégicos para el municipio, que incluyen la extensión de TransMilenio y la construcción del cable aéreo de Soacha.

El sistema de transporte por cable, de 3,8 kilómetros, conectará la Autopista Sur con la comuna 4 de Soacha y beneficiará a más de 24.000 habitantes, según cifras oficiales. A su vez, la ampliación de TransMilenio alcanzó un avance del 66,64 % a noviembre de 2025, con la construcción de nuevas estaciones, calzadas y el patio portal El Vínculo, el más grande del sistema.

La integración de estos proyectos busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, reduciendo tiempos de desplazamiento y facilitando el acceso a servicios esenciales como la salud y el transporte masivo.

Así se ven las obras del edificio que será un centro asistencial cuya construcción se acerca al 40% - crédito Ministerio de Salud

Perspectivas para la salud regional

La finalización de la obra del Hospital Mario Gaitán Yanguas representa un avance sin precedentes para la atención médica en Cundinamarca. Con la ampliación de servicios, la modernización de equipos y la atención especializada, se espera transformar el panorama sanitario de una de las zonas más pobladas del país. El hospital entrará en operación durante el primer semestre de 2026, marcando un hito en la infraestructura de salud pública de Colombia.