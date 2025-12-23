Colombia

Francia ofrece 60 plazas para docentes colombianos en 2026 a través del Icetex: así puede participar

La iniciativa conjunta facilitará la inmersión laboral y cultural de profesionales que cumplan requisitos académicos y lingüísticos, con remuneración diferencial y acompañamiento institucional durante su estancia educativa en el extranjero

El programa promueve la difusión
El programa promueve la difusión de la cultura y el idioma español en el sistema educativo francés y está dirigido a jóvenes educadores colombianos

El Icetex anunció la apertura de la convocatoria para el programa Asistentes de español en Francia 2026-2027, una iniciativa impulsada en alianza con el Gobierno de Francia y France Éducation International (FEI), que busca promover la difusión de la cultura y el idioma español en el sistema educativo francés, al tiempo que brinda a educadores colombianos adquirir experiencia internacional en el área de la enseñanza.

La convocatoria permanecerá disponible hasta las 5:00 p. m. del 15 de febrero de 2026, está dirigida a estudiantes y profesionales jóvenes interesados en convertirse en asistentes de docencia en colegios de primaria o secundaria en diversas ciudades de Francia. La selección final estará a cargo de la Comisión Nacional de Becas, programada para el 5 de marzo de 2026, y los resultados se comunicarán vía correo electrónico a los aspirantes.

Durante siete meses, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027, los seleccionados trabajarán como asistentes de un profesor de español, con una carga de 12 horas semanales. El programa, de modalidad presencial, permite a los asistentes integrarse en instituciones educativas tanto de Francia metropolitana como de territorios extra-metropolitanos, incluyendo regiones como Guayana, Martinica, Guadalupe y la isla de la Reunión.

Asistentes seleccionados trabajarán durante siete
Asistentes seleccionados trabajarán durante siete meses en colegios de Francia y territorios extra-metropolitanos como Guayana, Martinica, Guadalupe y la isla de la Reunión

Según las condiciones de la convocatoria, los aspirantes deben tener entre 21 y 35 años al cierre del proceso y cumplir con requisitos académicos y de experiencia específicos. Pueden postularse quienes estén cursando los dos últimos semestres de carreras como filología, lenguas modernas con énfasis en lengua francesa o afines, así como profesionales recién egresados (con diploma obtenido en los dos años previos), y estudiantes de maestría en áreas relacionadas con educación, lingüística o enseñanza del francés como segunda lengua.

Además, deben acreditar un promedio ponderado mínimo de 3,7/5, certificado oficialmente por su institución de educación superior, y al menos 12 meses de experiencia laboral en la enseñanza del idioma francés. Sobre este aspecto, la convocatoria exige dominio del francés a nivel B1, acreditado únicamente mediante constancia de la Alianza Francesa, diploma Delf o resultado del examen TCF.

El programa ofrece hasta 60 cupos, con una cobertura del 50% de los rubros principales. La remuneración mensual varía según la región de destino, oscilando entre 780 y 815 euros netos en Francia continental, 1.100 euros en Guadalupe, Guyana y Martinica, 1.200 euros en la isla de la Reunión y Mayotte, y hasta 1.500 euros en Nueva Caledonia.

Los postulantes deben tener entre
Los postulantes deben tener entre 21 y 35 años, acreditar experiencia docente en francés y cumplir requisitos académicos y de idioma certificados oficialmente

Se recomienda que los asistentes seleccionados cuenten con al menos 1.000 euros al llegar a Francia, para cubrir gastos de instalación, ya que el primer pago se realiza al finalizar el primer mes de trabajo.

Los seleccionados tendrán derecho a la seguridad social francesa, aunque deberán contratar un seguro de salud internacional que cubra riesgos de enfermedad, hospitalización y repatriación, rubros no cubiertos por la seguridad social local. El alojamiento corre por cuenta del asistente y FEI no lo gestiona.

Al inicio de la experiencia, los asistentes recibirán un curso de inducción obligatorio impartido por el Ministerio Francés de Educación Nacional, cuyo objetivo es ambientar y preparar para las tareas asignadas en cada colegio.

La postulación se realiza únicamente a través del Icetex, que es el único canal autorizado para la recepción y validación de documentos. La Embajada de Francia no aceptará documentación enviada directamente por los candidatos. A lo largo del proceso, los aspirantes podrán consultar dudas con la Universidad Antonio de Nebrija, entidad encargada del acompañamiento académico.

La remuneración mensual varía según
La remuneración mensual varía según la región, desde 780 euros en Francia continental hasta 1.500 euros en Nueva Caledonia, y se recomienda contar con fondos propios al llegar

El Icetex enfatizó en la importancia de la dedicación exclusiva del programa, por lo que no se permitirá realizar actividades académicas adicionales que interfieran con las funciones de asistente y, en caso de renuncia injustificada, el candidato quedará inhabilitado para futuras convocatorias. Además, la documentación incompleta, alterada o falsa será causa inmediata de exclusión.

Entre los beneficios adicionales, los asistentes podrán acceder a capacitaciones como Profle+ y a la Universidad de Invierno Belc para profesores de francés como lengua extranjera, con cupos y tarifas preferenciales. La experiencia culmina con la obtención de un certificado de asistencia, fortaleciendo el perfil profesional de los educadores y contribuyendo a la construcción de puentes culturales y lingüísticos entre Colombia y Francia.

