Números de la suerte de Diomedes Díaz: a 12 años de su muerte, estas son las combinaciones que muchos usarán en el chance y rifas

Los fanáticos del vallenato siguen fieles a la tradición de apostarle a la lotería con ciertas combinaciones relacionadas con el cantante

Los seguidores del artista siguen
Los seguidores del artista siguen apostándole a la suerte con sus números - crédito Shutterstock y Colprensa

El aniversario número 12 de la muerte de Diomedes Díaz se conmemora durante la jornada del 22 de diciembre de 2025, por lo que los seguidores se volvieron a interesar por los números vinculados al legado del llamado Cacique de La Junta, debido a que consideran que apostarles trae mucha suerte en los juegos de azar.

De acuerdo con la tradición que continúa realizándose cada año, las cifras relacionadas con el nacimiento, la tumba y las fechas clave del Cacique de La Junta son amuletos para los que buscan un golpe de suerte.

Durante esta época, especialmente en su aniversario de muerte, la tradición de jugar al chance o la lotería con cifras asociadas al artista se mantuvo vigente; impulsada por recomendaciones como la de Joaco Guillen, que fue amigo y mánager del artista en vida.

Es por esta razón que cada año sus seguidores juegan los números relacionados con Diomedes durante la jornada para dejarse sorprender por el resultado.

Del mismo modo, los testimonios de los seguidores que afirman haber ganado con las diferentes combinaciones se convierten en ejemplo para los que quieren empezar en el mundo de los juegos de azar.

Diomedes Díaz sigue vivo en
Diomedes Díaz sigue vivo en el corazón de sus fanáticos que lo consideran una figura milagrosa - crédito Colprensa

La costumbre de relacionar números con la figura de Diomedes Díaz se consolidó en la cultura popular, especialmente en fechas conmemorativas como la del aniversario de su muerte.

Entre las cifras más famosas, los seguidores destacan:

  • El número de su tumba: 1108.
  • El mes y día que nació: 0526.
  • El mes y día de su muerte: 1222.
  • El día y año de fallecimiento: 2213.
  • La combinación del día de la Virgen del Carmen y el día de la muerte del artista: 1622.

Estas secuencias han sido utilizadas por los fanáticos por más de una década. Sin embargo, hay quienes prefieren hacer sus propias combinaciones con cada una de las fechas representativas del artista y aseguran que les ha funcionado para ganar juegos de chances y loterías; pues, a fin de año o cerca al aniversario de su natalicio es común encontrar testimonios de ciudadanos que afirman haberse llevado hasta el premio mayor con el apoyo del Cacique de La Junta.

Cabe mencionar que hay gran cantidad de combinaciones posibles, teniendo en cuenta que hay varios números que se asocian directamente al cantante vallenato. Entre otros números populares para el fin de año de 2025 se encuentran algunos como: 1225, 1325, 2345, 5757, 2657, 1957, 0526, 1108, 2212 y 2522.

El artista vallenato era devoto
El artista vallenato era devoto a esta figura religiosa, por lo que sus números también se tienen en cuenta - crédito Colprensa/Intelier

Cambios en la tumba de Diomedes Díaz

A finales de noviembre se confirmó la renovación del sepulcro del artista, que se encuentra ubicado en el cementerio Jardines de Ecce Homo. De acuerdo con el reporte de Elver Díaz, hermano del intérprete, que publicó una actualización sobre cómo van los cambios el 21 de diciembre, asegurando que todo va avanzando conforme a lo esperado.

“Aquí vine a ver cómo va la tumba de nuestro Cacique y sí, todo bien. Ya mañana la puedes ver. Diomedes, hermanito, hace 12 años te fuiste, pero tu música sigue intacta, sigue sonando igual que antes. Y por eso te hice una canción. La canción se llama Diomedes, Diomedes. La grabé con todos tus músicos, hasta el maestro Rodolfo Castilla participó”, dijo el familiar del artista, antes de interpretar el tema.

El hermano del artista dio una actualización sobre la restauración del sepulcro - crédito Instagram

Anteriormente, Elver Díaz había comunicado los cambios en la tumba: “Quiero decirle a todos los seguidores que gracias por venir siempre aquí a acompañar a nuestro Cacique, pero esto tenemos que cuidarlo, vea, aquí ya dañaron esto, pero bueno. Ya, si Dios quiere, antes del 22 va a estar la nueva tumba de, de nuestro Cacique”.

Ministro de Defensa dejó en

Personas en condición de discapacidad

Luis Carlos Reyes culpó a

Hallan depósito ilegal con 30

Disidencias de las Farc, bajo
Con disparos atacaron estación de

Blessd anunció gran concierto en

Mercado de jugadores en el

