Sofía Vergara celebró el cumpleaños de su prima Paulina Dávila en redes sociales: compartió foto inédita de ambas en ‘Griselda’

Sofía Vergara y Paulina Dávila coincidieron durante la grabación de la miniserie 'Griselda', publicada en 2024 en Netflix - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara tuvo un 2025 más tranquilo en comparación con el año anterior, inmersa en la promoción de la miniserie Griselda de Netflix, en la que fungió como protagonista y productora ejecutiva de la historia que narra la vida de la narcotraficante Griselda Blanco.

Lejos de la actuación, la barranquillera se enfocó en sus emprendimientos (en particular su marca de cosméticos Toty que ya está a la venta en Europa, y varias incursiones en el sector de alimentos acompañada de su hijo Manolo) y en viajar por el mundo, a menudo acompañada del empresario Douglas Chabott, con el que desde inicios de año mantiene una relación sentimental.

Sofía Vergara compartió algunas fotos con Paulina Dávila, con motivo del cumpleaños de la también actriz - crédito @sofiavergara/Instagram

Con motivo de su cumpleaños, Sofía publicó un carrete de fotografías en su cuenta de Instagram felicitándola de manera afectuosa. Las instantáneas incluyen apariciones juntas en premiaciones, otras en momentos más casuales y hasta una durante las grabaciones de Griselda.

“Happy verde mi primita bella. Miss iuu“, escribió la Toty en la descripción.

Sofía Vergara y Paulina Dávila se reencontraron en las grabaciones de 'Griselda', luego de casi tres décadas sin verse - crédito @sofiavergara/Instagram

En cuanto a Paulina, compartió en su cuenta oficial algunos momentos de su celebración, acompañada de sus padres y otra prima de renombre, la modelo Toya Montoya. “Un aplauso pa mami y papi. Les amo a los de siempre, gracias por estar y todos por sus mensajes y deseos tan bonitos”, expresó la actriz.

Paulina Dávila celebró su cumpleaños junto a sus padres y su prima, la modelo Toya Montoya - crédito @paulinada_/Instagram

La historia de Paulina Dávila

Nacida en Medellín y criada en Santa Marta, se formó en Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y desde sus inicios ha explorado la fotografía, el vídeo y el dibujo como medios de expresión, además de su pasión por el baile, que la ha llevado a participar en varias películas.

A la par con la notoriedad de su papel, Dávila captó el interés del público por su parentesco con Sofía Vergara, pero a pesar de la diferencia de edad (se llevan 18 años), forjaron una relación cercana que previamente derivó en la presencia de Paulina en Griselda interpretando el personaje de Isabel.

“No la veía yo desde que tenía como ocho años. Así que fue muy bonito ese reencuentro y creo que fue interesante también para los personajes”, contó Dávila en Día a Día de Caracol Televisión.

Paulina Dávila construyó el personaje de Graciela Fernández a partir de los recuerdos de dos de sus hijos. (Foto: @paulinada_, Instagram)

Su carrera se consolidó en México, con papeles como los realizados en Luis Miguel: La Serie o The Gringo Hunters, ambos en Netflix.

“México ha sido muy generoso conmigo y siempre tuve el deseo de expandirme. Me mueve mucho la idea de salir al mundo; un solo lugar es demasiado pequeño”, según relató a la revista Semana.

Fue esta experiencia previa la que le permitió incorporarse a Chespirito: Sin querer queriendo. Curiosamente, en la entrevista con el citado medio admitió que a pesar de ver las producciones de Gómez Bolaños.

Sobre el desafío de encarnar a Graciela, expresó: “Me permitió explorar la feminidad de otra época. Además, tuve el reto de interpretar a una mujer a lo largo de muchos años: desde los treinta hasta los cincuenta”.

En cuanto a su experiencia en Griselda, Paulina destacó el fortalecimiento de su vínculo con Sofía Vergara durante el rodaje en Los Ángeles, bajo la dirección de Andy García. “Nuestro vínculo se fortaleció: hoy la considero una amiga cercana, profundamente conectada. Griselda nos unió”, admitió.

