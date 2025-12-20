Fiscalía impone extinción de dominio sobre bienes de Rastrojos Nueva Generación, valorados en más de $7.000 millones

Extinción De Dominio Rastrojos Nueva Generación - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación ha dado un golpe significativo al patrimonio de la estructura criminal ‘Rastrojos Nueva Generación’ al imponer medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre un conjunto de bienes cuyo valor supera los 7.000 millones de pesos.

Esta acción, anunciada el 20 de diciembre de 2025, se fundamenta en pruebas que vinculan estos activos con delitos graves como homicidio, extorsión, narcotráfico y concierto para delinquir en el norte del departamento de Valle del Cauca.

La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ha identificado que los bienes afectados estarían relacionados con integrantes y personas cercanas a la organización ‘Rastrojos Nueva Generación’, un grupo delincuencial con presencia en varios municipios de la región.

Según los hallazgos, los activos habrían sido adquiridos mediante recursos provenientes de actividades ilícitas, entre las que se incluyen homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, microtráfico, amenazas contra defensores de derechos humanos y concierto para delinquir agravado.

Uno de los elementos que sustentan la decisión judicial es que las propiedades figuran a nombre de terceros que, de acuerdo con la Fiscalía, “no registran actividad económica ni ingresos formales para justificar la adquisición y sostenimiento del patrimonio”. Esta circunstancia refuerza la hipótesis de que los bienes fueron utilizados para ocultar el origen ilícito de los recursos y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.

Las medidas cautelares impuestas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre un total de 38 bienes, entre los que se cuentan inmuebles urbanos y rurales, apartamentos, lotes, establecimientos de comercio, vehículos, motocicletas y semovientes.

Estos activos se encuentran distribuidos en los municipios de El Dovio, Ginebra, Pradera, El Cerrito y Dagua en Valle del Cauca, así como en El Tambo y Buenos Aires en el departamento de Cauca.

La acción judicial representa un avance en la lucha contra el crimen organizado en el suroccidente del país, al atacar directamente los recursos económicos que sustentan la actividad delictiva de estructuras como Rastrojos Nueva Generación.

Estas eran las propiedades del Tren de Aragua en Bogotá

Las autoridades de Bogotá asestaron un golpe a las finanzas del Tren de Aragua al aplicar la extinción de dominio sobre bienes valorados en más de 8.100 millones de pesos. Entre los activos intervenidos figuran bares, discotecas y un hotel en las localidades de Bosa y Kennedy, que eran utilizados como fachada para actividades ilícitas y control territorial.

La investigación determinó que estos establecimientos, presentados como “sindicatos”, servían para encubrir delitos como la venta de estupefacientes, comercialización de licor adulterado, explotación sexual y almacenamiento de armas de fuego.

Además, funcionaban como puntos de encuentro para planear extorsiones, una de las principales fuentes de financiación de la organización criminal en la capital. El hotel Los Potrillos fue identificado como centro de tortura y extorsión.

El coronel Edgar Correa, director del Gaula de la Policía, detalló que una víctima fue citada en ese inmueble, donde fue sometida a torturas sistemáticas. “Empieza a ser torturado. El familiar empieza a recibir videos de esa tortura y le exigen un dinero”, explicó el oficial. A pesar de que los familiares realizaron al menos dos consignaciones para salvar la vida del hombre, la víctima fue asesinada y su cuerpo abandonado en Bosa.

El inmueble está vinculado a alias Mizon, señalado cabecilla de Los Maracuchos y considerado enlace directo con la estructura transnacional del Tren de Aragua. En el mismo operativo fue capturado alias Luis Maracucho, presunto líder zonal en Chapinero, quien habría asumido el control tras la detención de alias Jhonatican.

Según la investigación, coordinaba la distribución de marihuana, base de coca y tusi en el Parque de Los Hippies y zonas cercanas, utilizando domiciliarios en motocicleta para evadir controles policiales. Alias Luis Maracucho también estaría implicado en extorsiones a comercios y en el homicidio de dos personas en los barrios Villa del Cerro y Pardo Rubio, ocurridos en febrero y agosto de este año.

Al momento de su detención, intentó presentar documentos falsos y es requerido por homicidio agravado y concierto para delinquir con fines extorsivos.

El alcalde Carlos Fernando Galán calificó la operación como “un golpe contundente a las finanzas del Tren de Aragua” y recordó que la organización fue designada como terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos.