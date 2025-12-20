Cuatro soldados heridos en ataque en Aguachica fueron internados en UCI en Bogotá tras ofensiva con drones

Foto de archivo. Fachada del Hospital Militar Central | Colombia 10 de junio, 2023. REUTERS/Luisa González

Cuatro de los militares que resultaron heridos durante el ataque registrado en la noche del 18 de diciembre contra la Base del Batallón de Infantería N.° 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada en zona rural de Aguachica, Cesar, fueron internados en el Hospital Militar Central de Bogotá para recibir atención especializada, según información conocida por la Revista Semana.

De acuerdo con el reporte entregado por la institución médica, los soldados fueron internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde reciben manejo por parte de equipos multidisciplinarios debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la acción armada.

El centro asistencial indicó que el estado clínico de los pacientes es crítico y que su pronóstico es reservado.

El ataque, que es atribuido por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó un saldo de siete soldados fallecidos y alrededor de 30 uniformados heridos, según los reportes preliminares entregados por las Fuerzas Militares. La acción armada incluyó el uso de aeronaves no tripuladas (drones) y artefactos explosivos tipo tatuco, empleados contra las instalaciones militares.

Las autoridades detallaron que la ofensiva se produjo mientras personal del Ejército adelantaba actividades regulares dentro del recinto. Las explosiones impactaron infraestructura y personal, generando múltiples afectaciones que obligaron a la evacuación inmediata de los heridos hacia centros hospitalarios de la región, antes de que algunos de ellos fueran trasladados a la capital del país.

Los cuatro militares que fueron internados en el Hospital Militar Central fueron identificados como los soldados profesionales Francisco Javier Mendoza Zabala, Juan David Moreno Caldera y Elkin Pérez Cantillo, así como el soldado regular Jorge Mario López Acosta (SL18). La institución médica explicó que cada uno fue sometido a procedimientos de alta complejidad, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de lesiones.

Según el comunicado oficial, el traslado a Bogotá respondió a la necesidad de contar con capacidades técnicas, científicas y humanas especializadas, disponibles en el Hospital Militar Central. La entidad señaló que se emitirán nuevos reportes médicos en las próximas 48 horas, conforme evolucione el estado de salud de los pacientes internados.

En el ámbito operativo, las Fuerzas Armadas señalaron que el atentado habría sido ejecutado por integrantes del Frente Camilo Torres del ELN. Informes de inteligencia militar identificaron a presuntos responsables vinculados a la planeación y ejecución del ataque, entre ellos José Sánchez Navarro, alias Wilser, y Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, quienes cuentan con órdenes de captura vigentes por delitos asociados a terrorismo y rebelión.

Las autoridades indicaron que las labores investigativas continúan en desarrollo, con el fin de establecer de manera precisa las responsabilidades individuales y colectivas en este hecho. Se adelantan verificaciones técnicas, análisis de inteligencia y recolección de información para fortalecer los procesos judiciales en curso.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el ataque y anunció, a través de su cuenta en la red social X, la adopción de medidas para reforzar la protección de las unidades militares frente a este tipo de amenazas. El Gobierno informó sobre el despliegue de capacidades operacionales y de inteligencia en la región de Aguachica, así como el fortalecimiento de los esquemas de seguridad en otras zonas consideradas sensibles.

En ese contexto, el Ministerio de Defensa comunicó la decisión de avanzar en la adquisición de sistemas antidrones, con el objetivo de anticipar y neutralizar ataques similares. De igual forma, se anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir, esclarecer o judicializar acciones terroristas relacionadas con el uso de drones armados.

Las autoridades también informaron que se mantiene el acompañamiento institucional a las familias de los militares fallecidos y heridos, mientras continúan las operaciones de seguridad y control en el sur del departamento del Cesar y zonas aledañas, en coordinación con otras entidades del Estado, según lo reportado por la Revista Semana.