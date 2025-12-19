Colombia

Atentado terrorista con 6 cilindros bomba que habrían explotado cerca al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: esto se sabe

Una serie de detonaciones y ráfagas de fusil se registró hacia las 8:00 p. m., generando temor entre los residentes y transeúntes del sector

Reportan una fuerte explosión en cercanías al batallón El Juncal - crédito Grupo de difusión

La noche del 18 de diciembre de 2025 se reportó una situación crítica de orden público en el corregimiento El Juncal, zona rural de Aguachica (Cesar), tras un violento ataque con seis cilindros bomba cerca del Batallón El Juncal, donde opera el Batallón Víctor.

La información preliminar indica que, aproximadamente a las 8:00 p. m., se escucharon fuertes detonaciones y ráfagas de disparos, generando alarma y temor entre los habitantes del sector.

Residentes del área expresaron a medios locales su preocupación por los hechos y reportaron haber permanecido en sus viviendas por miedo ante la intensidad de las explosiones y la presencia de disparos, tanto en el perímetro del batallón como en sectores aledaños.

Fuentes le confirmaron esta información a Infobae Colombia, aunque precisaron que la información está en desarrollo por determinar que tipo de artefactos explosivos utilizaron y los responsables del ataque.

La situación sigue bajo verificación, en tanto persiste la expectativa y el nerviosismo entre la población.

Se ha recomendado a la comunidad mantener la calma, resguardarse en sus hogares y atender exclusivamente la información divulgada por fuentes oficiales, a la espera de confirmaciones y orientaciones adicionales en torno al incidente reportado en El Juncal.

Noticia en desarrollo...

Ataque con cilindros bombaEl JuncalBatallón El JuncalAtentado terroristaAguachicaCesarColombia-ViolenciaColombia-Noticias

