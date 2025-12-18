Petro lanzó sablazo a Maduro tras pedir ayuda de las Fuerzas Armadas colombianas: “Él no tiene que dar órdenes a los militares”

El presidente Gustavo Petro indicó que la única organización armada binacional, integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN - crédito Redes sociales/X

En una rueda de prensa sobre el Informe de lucha contra el contrabando y hallazgos de auditorias, llevada a cabo por el presidente Gustavo Petro el 18 de diciembre de 2025, el primer mandatario se refirió al llamado a la unión que hizo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigido a la fuerza pública colombiana.

“Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el mandato de Bolívar”, precisó Maduro, refiriéndose a posibles ataques armados en su territorio por parte de Estados Unidos.

El presidente colombiano se pronunció al respecto, indicando que Maduro no está facultado para dar órdenes a las Fuerzas Militares del país. “No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, señaló.

Aseguró que solo a través de una constituyente, que permita un trabajo mancomunado entre países, incluyendo a Colombia y Venezuela, será posible que un jefe de Estado imparta directrices a uniformados de otras naciones.

“La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas (Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela) es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, aseveró.

Recordó que la historia de ambas naciones ha estado unida por años y que hoy en día se mantiene, pero con un detalle problemático: personas de ambos países hacen parte de una organización criminal que durante décadas ha causado estragos y dolor en Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN): “La única organización armada binacional, integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN”, detalló.

Petro, que trató de negociar la paz con el grupo armado, aseguró que esa guerrilla se dedicó a fortalecer sus bases en el narcotráfico y a escalar sus acciones violentas contra la población civil, sobre todo, contra los campesinos y campesinas del país. Esto, según precisó, también estaría empezando a pasar en Venezuela.

“El ELN es un enemigo de Colombia y Venezuela, y es un enemigo de Latinoamérica. Si dejase las armas, pues dejaría de serlo”, señaló.

El presidente recordó sus intentos por hacer la paz con la guerrilla y sus esfuerzos por tener la ayuda de la fuerza pública venezolana, con el fin de cercar “las intenciones militares del ELN”. Sin embargo, según explicó, esa labor conjunta no se llevó a cabo y, a su juicio, esa falta de fortalecimiento de la fuerza pública fue aprovechada por el grupo armado, que en enero de 2025 perpetró violentos ataques en varios municipios del Norte de Santander (Catatumbo), dejando un saldo de decenas de muertos, heridos y miles de personas desplazadas de manera forzada.

“Tema que se perdió en la actual coyuntura, el ELN decidió entrar con Pablito al Catatumbo y matar doscientos campesinos”, indicó.

La advertencia de Trump que pesa sobre Venezuela y Colombia

La posibilidad de que los uniformados estadounidenses, comandados por el presidente Donald Trump, realicen una incursión militar por tierra en Venezuela, tiene las alarmas encendidas en Colombia. Esto, teniendo en cuenta que el mandatario norteamericano justifica esas operaciones, junto con bombardeos en el Caribe y en el Pacífico, en la necesidad de combatir el narcotráfico, un flagelo que también afecta gravemente al país.

Trump aseguró en una rueda de prensa que Colombia también está en la mira: “Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Agradecemos mucho eso, pero sí. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”. Sin embargo, Petro advirtió que una incursión de ese tipo podría ser tomada como un acto de guerra.