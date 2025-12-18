Alejandro Gaviria se destapó sobre el hecho de haber sido descartado por el Nuevo Liberalismo: “Yo iba a ser la cabeza de lista”

El exministro Alejandro Gaviria aseguró que hubo imposiciones en la elección de la cabeza de la lista - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria se pronunció sobre su fallida aspiración de encabezar la lista al Senado por el Nuevo Liberalismo de cara a las elecciones al Congreso de la República, que se llevarán a cabo en marzo de 2026. Su nombre prácticamente estaba anclado a ese primer lugar en el listado, pero hubo opiniones que cambiaron el rumbo de la elección y terminó siendo descartado.

En diálogo con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, Gaviria explicó que, aunque en el Nuevo Liberalismo, que hace parte de la coalición Ahora Colombia, integrada por Dignidad y Compromiso y el partido Mira, se había acordado que él lideraría la lista, surgieron obstáculos que lo llevaron a desistir. Según detalló, su elección se frustró debido a resistencias internas, especialmente provenientes de figuras como el candidato al Senado Jorge Enrique Robledo y, en menor medida, del precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hace mes y medio, dos meses atrás, esta historia se consolidó y yo iba a ser la cabeza de lista de esa coalición para el Senado. Pero encontré reparos, resistencias que venían sobre todo de Robledo y de alguna manera también de Fajardo. Hay un hecho político también, no quiero ahondar mucho en estas rencillas, y era que el Nuevo Liberalismo decidía la cabeza de lista de esa coalición”, detalló.

La coalición Ahora Colombia eligió al congresista Juan Sebastián Gómez González para encabezar la lista al Senado - crédito Canal del Congreso

“Todo el mundo” había aceptado que Gaviria fuera el elegido, pero surgió otra alternativa: la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Finalmente, ninguno de los dos fue seleccionado. El congresista Juan Sebastián Gómez González fue escogido como la cabeza de la lista al Senado por la coalición Ahora Colombia. En todo caso, según el ex jefe de cartera, cuando supo que Pedraza estaba sonando para el puesto, decidió dar un paso al costado.

“Eso era simplemente una estratagema de Robledo para bloquearla. Yo en ese momento ya me cansé de esa historia y dije: ‘Ya no puedo estar más ahí’”, confesó.

Ahora Colombia reveló quien será la cabeza de lista de su coalición - crédito Ahora Colombia

El exministro aseguró que en la colectividad hubo una imposición de decisiones por parte de Jorge Enrique Robledo, que, a su juicio, hizo las veces de líder del Nuevo Liberalismo, sin serlo, dejando por fuera su nombre para encabezar la lista al Senado. “No entiendo cómo el Nuevo Liberalismo, que había sacado dos millones de votos en la Alcaldía de Bogotá, dejó imponerse esa decisión de Jorge Enrique Robledo, que había sacado 40.000. Fue el que mandó, por lo menos, en esta decisión”, afirmó.

Después de que todos sus planes fallaron, Gaviria reveló que ha mantenido conversaciones con personas cercanas a Sergio Fajardo, que, al parecer, lo ha estado buscando para explorar posibles colaboraciones en su campaña presidencial. El exministro aseguró que está dispuesto a dialogar, indicando que comparten visiones similares sobre el país y el cambio social. No obstante, expresó su desconcierto por la actitud de Fajardo en todo lo sucedido: “¿Por qué Fajardo fue tan pasivo cuando Robledo quiso bloquear mi posibilidad de llegar al Congreso?”, preguntó.

En su momento, el presidente del Nuevo Liberalismo y precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, se pronunció sobre la decisión de elegir a una persona para encabezar la lista al Senado. Pues, hubo revuelo luego de que invitara al jurista José Mauricio Gaona a ocupar ese lugar –el cual finalmente rechazó–.

El precandidato presidencial aseguró que hubo reparos ante la postulación de Alejandro Gaviria - crédito @juanmanuelgalan/X

Aseguró que, en efecto, hubo objeciones frente a la posible selección de Gaviria, por lo que tomó la decisión de pensar en otras opciones y descartar al exministro.

“Mantenemos la puerta abierta y reconocemos al doctor Alejandro Gaviria como un líder liberal, importante, con calidades humanas, académicas, profesionales, que puede desempeñar un rol determinante en los próximos cuatro años legislativos para el país. Por eso mantenemos la puerta abierta para que haga parte de este proyecto de unidad”, precisó.