Así le fue a Paloma Valencia en su primera salida junto al expresidente Álvaro Uribe: “Soy una mujer de manos limpias”

Cauca y Antioquia fueron los primeros dos departamentos que Valencia visitó como candidata oficial a la presidencia por parte del Centro Democrático - crédito Álvaro Uribe Vélez/Facebook

La candidata oficial del partido Centro Democrático (CD) para disputar las elecciones presidenciales de Colombia en 2026, Paloma Valencia, no pierde tiempo y desde ya ‘enfila baterías’ para lo que serán las correrías por todo el país con un solo objetivo: conseguir votos.

Para esto, durante la tarde del martes 16 de diciembre de 2025 y a través de sus redes sociales, el CD hizo una convocatoria en redes sociales, que algunos de sus integrantes compartieron a través de publicaciones.

En ellas se señaló que la cita fue desde las 5:00 p. m. en la plaza pública del municipio de La Estrella, Antioquia. Esto se dio luego de lo que fue primer evento como candidata presidencial el mismo martes, y que tuvo como epicentro el departamento del Cauca, de donde Valencia es oriunda, nacida en Popayán.

En el volante, además de Valencia figuraba a su lado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y tal como quedaron en videos compartidos por la misma ciudadanía presente en el lugar y por la misma candidata presidencial en su cuenta de X, se conocieron algunos de los momentos más destacados de sus intervenciones del denominado ‘Diálogo con la comunidad’.

Ese mismo día (martes 16 de diciembre) Valencia y Uribe también pasaron por el municipio de Rionegro, dejando para las postales del recuerdo las fotos de las plazas públicas llenas, y que el exmandatario colombiano dejó en su cuenta de Facebook.

Luego de La Estrella, Valencia y Uribe siguieron para Rionegro, Antioquia - crédito Álvaro Uribe Vélez/Facebook

Las palabras de Uribe a Valencia: le echó flores por su preparación al lado del Centro Democrático

El expresidente Uribe inició su intervención luego de la presentación protocolaria recordando a Miguel Uribe Turbay:

“Todo el cariño, querida ciudadanía de La Estrella, en un proceso extenso que tuvo la tragedia nacional del magnicidio de Miguel Uribe (Turbay). Adelantamos muchos foros. El último, pocos días antes del asesinato de Miguel fue en Cali. Nuestros candidatos hicieron formidables presentaciones, estudiadas, muy bien preparadas, sobre temas específicos del país”.

El exmandatario y exsenador de la República por el Centro Democrático agregó que tanto Valencia, como Paola Holguín y María Fernanda Cabal (las otras dos contrincantes en la consulta interna del CD) “representan lo mejor de la política colombiana por su transparencia”.

Sobre el resultado que generó polémicas dentro de una parte de los mismos seguidores del CD en redes sociales, Uribe comentó que fueron “unas encuestadoras del extranjero realizaron dos encuestas, una entre militantes y otra abierta a la opinión pública y ganó la senadora Paloma Valencia”.

Sobre su bagaje, Uribe contó que “Paloma tiene un recorrido político”, y agregó: “Nuestras tesis, que ella ha ayudado a construir desde el inicio”, y como “fundadora de este partido”, el expresidente la calificó como “la mejor legisladora en muchas legislaturas”.

“Voy a hablar de Paloma en la seguridad, en la economía, en la política social, en la reducción del Estado, en el medio ambiente y voy a referir al final unas palabras para los jóvenes que quieren la nueva política”, así resumió el mismo Uribe su encuentro con la ciudadanía en La Estrella.

El exmandatario no ahorró palabras para expresarle su apoyo a Valencia: “Paloma es firme, totalmente firme. Un ejemplo de firmeza para rescatar la seguridad de Colombia. Un ejemplo de firmeza para derrotar el narcotráfico”.

Para Uribe Valencia puede ponerle fin a la crisis del sistema de salud - crédito Álvaro Uribe Vélez/Facebook

Más adelante, Uribe expresó que “Paloma es una convencida que aquí se necesita apoyar la señora que tiene un ventorrillo en la calle para que se formalice, al estudiante que tiene un proyecto de emprendimiento, a la mediana, a la grande empresa, a la nacional y extranjera”.

En cuanto al trabajo, “nosotros, en un gobierno de Paloma, nosotros, quienes lleguen al Congreso, respetaremos los recargos de los trabajadores”, aclaró Uribe, y dejó otro postulado sobre las propuestas en materia de empleo:

“Pero como no se puede, para una pequeña empresa, para una empresa intensiva en mano de obra, pagar unos recargos altos y al mismo tiempo unos impuestos altos, la propuesta de Paloma es bajar los impuestos”, dijo el líder del CD.

En una parte de su discurso, Uribe le hizo una solicitud a los ciudadanos: “¿Y cómo esta campaña la van a ganar ustedes? Les pido difundir una tesis de este partido. Nosotros preferimos al trabajador que al Estado. Preferimos pagarle menos al Estado, pero pagarle más al trabajador. Nosotros preferimos al empresario que al Estado. Preferimos restar impuestos para que el empresario pueda invertir y le pueda remunerar con toda dignidad al trabajador".

En su parte final, y antes de darle paso a Valencias, Uribe comentó que “Paloma está totalmente comprometida con el rescate de la salud, con la educación alternativa a los jóvenes, con el préstamo a los jóvenes, como lo hicimos en una escala que quedó pequeña con el Fondo Emprender para que los jóvenes colombianos tengan oportunidades”.

Centro Democrático anuncia: Paloma Valencia liderará la fórmula presidencial, Uribe destaca ética y juventud en su designación - crédito @AlvaroUribeVel

Además, el expresidente no desaprovechó la ocasión y le tirnó una pulla al jefe de Estado Gustavo Petro: “Hoy, los muchachos de Colombia suelen decirle a uno que Petro los ha dejado con cuatro posibilidades”.

Uribe explicó a fondo estas cuatro opciones: “Ser influencers, y no todos pueden hacerlo, yo no tendría habilidades para ser influencer, menos a esta altura de la vida; el otro tema, que se vayan para el extranjero".

En este segundo punto, el expresidente hizo hincapié y dejó las otras dos chances que tiene, según lo que le dijeron a Uribe, los mismos jóvenes con los que habló: “Efectivamente, cada año se están yendo 80 - 100 mil muchachos preparados con un título técnico o tecnológico o profesional; o poner una chazita en la calle o ponerse a distribuir droga”.

Al final, y como un guiño de Uribe a Petro sobre su forma de liderar la lucha antidroga (y que llevó a la descertificación de Colombia por parte del Gobierno de Donald Trump —EE. UU.—), cerró diciendo: “Paloma es la persona rigurosa para destruir la droga antes de que la droga siga destruyendo a la juventud y a las familias de Colombia.

@PalomaValenciaL/X

Las palabras de Paloma Valencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez

“No puedo decirles lo feliz que estoy. Esta mañana salí temprano para mi tierra, que es Popayán. Allá están en un paro armado, el ELN, a las afueras de la ciudad. Amanecimos con un pueblo tomado y destruido, una explosión en otra parte de la carretera a Cali”, fueron las primeras palabras de Valencia, que se mostró orgullosa de esta allí por una razón especial.

“Quiero contarles algo. Este es mi primer evento como candidata del partido al lado de mi presidente Uribe. Y oigan bien qué digo, mi presidente Uribe, porque yo he estado con el presidente Uribe, no desde el 2%, desde el 0%, y lo he defendido y lo he acompañado en todas las batallas”, reveló Paloma Valencia.

La candidata presidencial dejó un mensaje en el aire, que no se sabe para quién iba dirigido, al señalar que ella siempre estuvo con Uribe “en las buenas, en las malas, en los regulares, en los momentos donde el uribismo no lo quieren ver, ahí he seguido”.

Las flores que Uribe le lanzó a Valencia fueron retribuidas de la misma forma, porque la senadora no se limitó tampoco en su admiración por el expresidente:

“Porque yo reconozco lo que representa el presidente Uribe para Colombia. Yo vi la transformación que le hizo a Colombia. A mí me devolvió la esperanza de que la política sí puede cambiar a Colombia y sí puede transformar un mejor futuro”, dijo Valencia.

@PalomaValenciaL/X

Más adelante ella aseveró: “Presidente, yo se lo he dicho muchas veces, pero usted es mi inspiración, ha sido mi mentor durante tantos años. Yo lo acompañé desde los medios de comunicación, defendiendo lo que usted estaba haciendo como presidente. Y después, lo acompañé cuando decidió fundar este partido desde el momento cero, cuando éramos una corporación y todavía ni siquiera éramos un partido".

La congresista relató como parte de lo que ha tenido que vivir junto a Uribe: “Escribí sus estatutos, recogí las firmas en todos los rincones de Colombia, porque yo sí creo que Colombia necesita un partido sin clientelismo, sin corrupción, sin politiquería, por el cual la gente vota, porque creen en las ideas que defendemos”.

Asimismo, Valencia agradeció la oportunidad y dijo que “ser la candidata de un partido como este es el honor más grande que he tenido en mi vida”

“Porque estoy parada encima del trabajo de todos ustedes, de todos ellos, de nuestros ediles, concejales, diputados, alcaldes, representantes y senadores en todo Colombia. Y desde aquí les digo, el uribismo unido va a ganar y va a elegir la primera mujer presidente de Colombia”, complementó la senadora.

@PalomaValenciaL/X

La visión de país que tiene Paloma Valencia frente a la crisis de la salud

Paloma Valencia aseguró que quiere ser la primera presidenta del país “para construir una Colombia más parecida a la que nos merecemos”.

“Mire, este es un país que tiene muchos problemas y uno ve tantos dolores humanos y tanta rabia que uno le da a circunstancias, injusticias, abandonos... Pero uno tiene ante esa frustración dos opciones: o se pone una capucha y sale a quemar un CAI y a echarle gasolina a un policía y a destruir lo poquito que tenemos, o se dedica a resolver los problemas con esmero”, argumentó.

Para ello, “los problemas de Colombia, todos tienen solución”, pese a afirmar que “Petro nos destruyó el sistema de salud”.

Para ella la crisis de la salud se resolvería “No pagando”. Frente a su tesis, Valencia explicó que “él (Petro) quería provocar una crisis y hoy la padecen los enfermos de Colombia que se quedaron sin medicamentos, que hacen filas y no los atienden”.

@PalomaValenciaL/X

Para la congresista y ahora candidata presidencial, la solución a la crisis del sistema de salud estaría “refinanciándola con el Estado, con deuda, pero mejorándola”.

“Vamos a sacar certificados de excelencia a nuestros hospitales, clínicas de las EPS y solo las que tengan, les vamos a dar contratos de largo plazo, porque como nos dejan la olla raspada, plata no va a haber, pero les vamos a dar instrumentos para que puedan salir y buscar la financiación en el sector privado para que los colombianos tengan derecho a la salud como lo teníamos, mejorándolo”, dijo Valencia.