Álvaro Uribe se refirió a la decisión de si Paloma Valencia participará o no en la consulta de la derecha: “La apoyaremos con todo el entusiasmo”

Expresidente Álvaro Uribe respeta decisión de Paloma Valencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció este lunes 22 de diciembre de 2025 su respaldo total a la decisión que tome la senadora Paloma Valencia, candidata oficial del Centro Democrático, sobre la posibilidad de participar en la ‘Gran Consulta por Colombia’.

El exmandatario afirmó que “acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”.

El mencionado mecanismo de consulta tiene como propósito definir un solo aspirante por parte de la centroderecha para las próximas elecciones presidenciales.

El partido Centro Democrático sostuvo deliberaciones internas durante el fin de semana. Estas discusiones continuarán a lo largo del día con miras a determinar cuál será la postura oficial frente a la coalición.

Expresidente Uribe que acatará la decisión final de Paloma Valencia

Uribe Vélez confirmó en X que “sobre la decisión de las próximas horas: Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido”. Así, la colectividad evalúa los pasos que dará su candidata de cara a la carrera presidencial.

Desde la coalición, los precandidatos que integran la ‘Gran Consulta por Colombia’ han expresado apertura al ingreso de Paloma Valencia, quien cuenta con el respaldo de las directivas y de un sector representativo en el Congreso.

Valencia, por su parte, comunicó que mantiene comunicación constante con líderes y miembros de su partido con el objetivo de tomar una decisión consensuada.

Aseguró que su prioridad es llegar a un “acuerdo con el que todos se sientan conformes y animados para esta campaña”.

La respuesta final sobre el ingreso del Centro Democrático y su candidata a la consulta podría definirse en las próximas horas, configurando el escenario para la definición de un candidato único de centroderecha en la contienda presidencial de 2026.

Paloma Valencia fue elegida como la candidata oficial del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Paloma Valencia evalúa unirse a la consulta de centroderecha y plantea llamada a la unidad para enfrentar a Petro

La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, manifestó que aún analiza la posibilidad de sumarse a la Gran Consulta por Colombia, mecanismo que reúne a diversos sectores de centroderecha para definir su aspirante único.

“Me siento muy cómoda con todos ellos y no descarto ir a esa consulta. Pero lo estamos evaluando. El tiempo es el que me tiene mortificada”, expresó Valencia en entrevista con Semana, reflejando las conversaciones internas sobre la elección del camino electoral.

Para Valencia, la participación en el mecanismo conjunto representa una estrategia relevante para enviar “un mensaje poderoso, de equipo, de unidad, que realmente esta contienda no es entre la derecha y la izquierda. Esta es una contienda entre quienes somos demócratas y quienes quieren destruir la democracia”.

Sin embargo, la congresista advirtió que la decisión de acudir a la consulta dependerá de que todos los sectores democráticos tengan representación real.

Confirmó que, si no se concreta su ingreso, optará por llegar a la primera vuelta presidencial sin recurrir a encuestas ni métodos alternativos, una determinación que consideró definitiva.

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático

En opinión de Paloma Valencia, una de las prioridades consiste en unir a los precandidatos de oposición para enfrentar la candidatura respaldada por el presidente Gustavo Petro.

“Un Gobierno con ínfulas autoritarias, uno lo aguanta, pero dos seguidos destruyen la democracia”, advirtió, en una clara referencia al riesgo que percibe en el panorama nacional.

Durante la conversación con Semana, la parlamentaria defendió el proceso mediante el que fue escogida candidata del Centro Democrático.

Frente a las críticas planteadas por su colega María Fernanda Cabal, Valencia sostuvo que “esta candidatura es de todos. Un gobierno al que lleguemos los tiene que incluir a todos y debe reconocer el esfuerzo de cada uno. Aquí he estado siempre y he visto al partido proceder absolutamente de forma transparente. Las dos encuestadoras ni siquiera tienen vínculos con Colombia. Ninguno de nosotros las conocía”.

La aspirante aclaró que contempla la posibilidad de trabajar junto a Cabal y Miguel Uribe Londoño durante la campaña, resaltando que “la gente de Miguel no necesita que la inviten porque tienen un lugar ganado”, dejando abierta la invitación a todas las corrientes internas de la colectividad.