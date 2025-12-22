Colombia

Álvaro Uribe se refirió a la decisión de si Paloma Valencia participará o no en la consulta de la derecha: “La apoyaremos con todo el entusiasmo”

El expresidente manifestó que respetará la determinación de Valencia sobre la participación en la consulta presidencial, reafirmando el respaldo del Centro Democrático para elegir un aspirante único

Guardar
Expresidente Álvaro Uribe respeta decisión
Expresidente Álvaro Uribe respeta decisión de Paloma Valencia - crédito Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció este lunes 22 de diciembre de 2025 su respaldo total a la decisión que tome la senadora Paloma Valencia, candidata oficial del Centro Democrático, sobre la posibilidad de participar en la ‘Gran Consulta por Colombia’.

El exmandatario afirmó que “acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mencionado mecanismo de consulta tiene como propósito definir un solo aspirante por parte de la centroderecha para las próximas elecciones presidenciales.

El partido Centro Democrático sostuvo deliberaciones internas durante el fin de semana. Estas discusiones continuarán a lo largo del día con miras a determinar cuál será la postura oficial frente a la coalición.

Expresidente Uribe que acatará la
Expresidente Uribe que acatará la decisión final de Paloma Valencia - crédito @AlvaroUribeVel

Uribe Vélez confirmó en X que “sobre la decisión de las próximas horas: Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido”. Así, la colectividad evalúa los pasos que dará su candidata de cara a la carrera presidencial.

Desde la coalición, los precandidatos que integran la ‘Gran Consulta por Colombia’ han expresado apertura al ingreso de Paloma Valencia, quien cuenta con el respaldo de las directivas y de un sector representativo en el Congreso.

Valencia, por su parte, comunicó que mantiene comunicación constante con líderes y miembros de su partido con el objetivo de tomar una decisión consensuada.

Aseguró que su prioridad es llegar a un “acuerdo con el que todos se sientan conformes y animados para esta campaña”.

La respuesta final sobre el ingreso del Centro Democrático y su candidata a la consulta podría definirse en las próximas horas, configurando el escenario para la definición de un candidato único de centroderecha en la contienda presidencial de 2026.

Paloma Valencia fue elegida como
Paloma Valencia fue elegida como la candidata oficial del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Paloma Valencia/Facebook

Paloma Valencia evalúa unirse a la consulta de centroderecha y plantea llamada a la unidad para enfrentar a Petro

La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, manifestó que aún analiza la posibilidad de sumarse a la Gran Consulta por Colombia, mecanismo que reúne a diversos sectores de centroderecha para definir su aspirante único.

Me siento muy cómoda con todos ellos y no descarto ir a esa consulta. Pero lo estamos evaluando. El tiempo es el que me tiene mortificada”, expresó Valencia en entrevista con Semana, reflejando las conversaciones internas sobre la elección del camino electoral.

Para Valencia, la participación en el mecanismo conjunto representa una estrategia relevante para enviar “un mensaje poderoso, de equipo, de unidad, que realmente esta contienda no es entre la derecha y la izquierda. Esta es una contienda entre quienes somos demócratas y quienes quieren destruir la democracia”.

Sin embargo, la congresista advirtió que la decisión de acudir a la consulta dependerá de que todos los sectores democráticos tengan representación real.

Confirmó que, si no se concreta su ingreso, optará por llegar a la primera vuelta presidencial sin recurrir a encuestas ni métodos alternativos, una determinación que consideró definitiva.

Paloma Valencia, senadora y candidata
Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Colprensa

En opinión de Paloma Valencia, una de las prioridades consiste en unir a los precandidatos de oposición para enfrentar la candidatura respaldada por el presidente Gustavo Petro.

Un Gobierno con ínfulas autoritarias, uno lo aguanta, pero dos seguidos destruyen la democracia”, advirtió, en una clara referencia al riesgo que percibe en el panorama nacional.

Durante la conversación con Semana, la parlamentaria defendió el proceso mediante el que fue escogida candidata del Centro Democrático.

Frente a las críticas planteadas por su colega María Fernanda Cabal, Valencia sostuvo que “esta candidatura es de todos. Un gobierno al que lleguemos los tiene que incluir a todos y debe reconocer el esfuerzo de cada uno. Aquí he estado siempre y he visto al partido proceder absolutamente de forma transparente. Las dos encuestadoras ni siquiera tienen vínculos con Colombia. Ninguno de nosotros las conocía”.

La aspirante aclaró que contempla la posibilidad de trabajar junto a Cabal y Miguel Uribe Londoño durante la campaña, resaltando que “la gente de Miguel no necesita que la inviten porque tienen un lugar ganado”, dejando abierta la invitación a todas las corrientes internas de la colectividad.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaÁlvaro Uribe VélezExpresidente UribePrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Abelardo de la Espriella lleva a la Corte Constitucional el decreto de emergencia económica de Petro

El candidato presidencial y el abogado Germán Calderón España promovieron una demanda de inconstitucionalidad y una acción popular para frenar dos decisiones clave del Gobierno

Abelardo de la Espriella lleva

Inicia la venta de boletas para el partido de Atlético Nacional vs. Inter Miami en Medellín: hora y cómo adquirir las entradas desde $250.000

Los hinchas del cuadro verdolaga y seguidores del fútbol podrán ver a Lionel Messi y Rodrigo de Paul, vigentes campeones del mundo, en un partido de pretemporada del cuadro rosa presidido por David Beckham

Inicia la venta de boletas

Antes del cese al fuego en Navidad, el ELN habría secuestrado a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Según información preliminar de las autoridades, los integrantes del grupo guerrillero se llevaron a las tres personas de su vivienda con rumbo desconocido

Antes del cese al fuego

Emilio Tapia quedó en libertad, pero sin propiedades: Fiscalía embargó bienes de implicados en escándalo de Centros Poblados, incluida Karen Abudinen

La medida también decomisó bienes de otros tres involucrados en el caso de corrupción y sus familiares, incluida la exministra de las TIC, por un valor superior a los 65.000 millones de pesos

Emilio Tapia quedó en libertad,

Protesta recicladores en Bogotá: Secretario de Gobierno explicó que estas personas hacen la separación del reciclaje en la calle

Las autoridades señalaron que la concentración de recicladores en la vía pública responde a medidas para regular la actividad y evitar la acumulación de basura

Protesta recicladores en Bogotá: Secretario
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Antes del cese al fuego

Antes del cese al fuego en Navidad, el ELN habría secuestrado a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

ENTRETENIMIENTO

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Shakira responde a Bukele y suma dos nuevas fechas a su residencia en El Salvador

Andrés Llinás se casó con Sofía Escobar con todo el espíritu de ‘Los Embajadores’: su boda se pintó de azul

Números de la suerte de Diomedes Díaz: a 12 años de su muerte, estas son las combinaciones que muchos usarán en el chance y rifas

Blessd anunció gran concierto en el Atanasio Girardot para cerrar su tour por Colombia: “Mi primer estadio en Medellín”

Deportes

Inicia la venta de boletas

Inicia la venta de boletas para el partido de Atlético Nacional vs. Inter Miami en Medellín: hora y cómo adquirir las entradas desde $250.000

FIFA publicó el último ranking del 2025: así terminó el año la selección Colombia

Estos podrían ser los rivales de Junior y Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores: Flamengo y Boca Juniors, entre las opciones

La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay