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Creadoras de contenido para adultos votaron por el político que parece ser mejor en la cama: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda

El video ha generando reacciones inusuales, comentarios que mezclan humor y crítica en la recta final de la campaña

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A pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, un video protagonizado por creadoras de contenido para adultos y difundido por el influencer Cristian Pasquel desató un debate inusual al preguntar quién de los candidatos más populares, Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda - crédito crispasquel / Instagram

A pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, la conversación política ha tomado giros inesperados en redes sociales. El influencer Cristian Pasquel publicó un video en el que reunió a cinco creadoras de contenido para adultos, invitándolas a opinar sobre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, pero desde una perspectiva poco convencional.

“¿Quién tiene cara de ser mejor en la cama?”, preguntó. Las respuestas mostraron opiniones divididas y argumentos poco habituales en el contexto electoral.

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Una de las invitadas afirmó: “Para mí, Abelardo, obviamente”, explicando que le parece “un hombre superinteresante” y que “es como mi estilo”. Otra participante, en cambio, sostuvo: “Yo creo que Cepeda”, destacando detalles físicos como “unas manos grandes” y el hecho de que “es bien altico, pues a diferencia del otro”.

Creadoras de contenido para adultos debatieron en redes sobre el atractivo de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en un video viral previo a las elecciones presidenciales en Colombia - crédito crispasquel / Instagram
Creadoras de contenido para adultos debatieron en redes sobre el atractivo de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en un video viral previo a las elecciones presidenciales en Colombia - crédito crispasquel / Instagram

Durante la conversación surgieron comentarios sobre el atractivo físico y la imagen de ambos candidatos. “Tiene como cara de, de malo, como de sucio”, dijo una de las voces sobre Cepeda. Otra coincidió: “Súper bien, tiene carita de malo”, y agregó que da la impresión “de que te domina, te desbarata, te todo”.

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El video reveló que, aunque las opiniones se dividieron, Cepeda recibió más votos en este inusual sondeo. “Esta encuesta quedó tres Iván Cepeda, dos Abelardo de la Espriella”, concluyó Pasquel, aclarando que no se trataba de política, sino de una curiosidad sobre la percepción pública.

En los comentarios al video, el debate continuó desde el humor y la irreverencia. Los usuarios escribieron frases como: “Para mí Abelardo es una amiga más”, “Disque Cepeda. Jajajajaja solo con mirarle esos dientes gaaaas”, y “Me gustan barbaditos y medio nerds”. Otros rechazaron la comparación: “Ayyyyy noooo imagínate un escupitajo de Cepeda” o “Qué perturbador”. No faltaron quienes cambiaron de tema: “Yo me quedo con Francia”.

El debate sobre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda trascendió la política, sumando opiniones irreverentes de creadoras de contenido para adultos - crédito REUTERS/Luisa González
El debate sobre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda trascendió la política, sumando opiniones irreverentes de creadoras de contenido para adultos - crédito REUTERS/Luisa González

¿Cuándo son las elecciones?

La jornada electoral que definirá la nueva presidencia de Colombia se celebrará el domingo 31 de mayo de 2026, con el objetivo de escoger al binomio que gobernará el país durante el periodo 2026-2030. Más de 41 millones de ciudadanos están convocados a participar en este proceso, en el que se elegirá no solo presidente, sino también vicepresidente.

El abanico de postulantes abarca todo el espectro político. Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, se presenta como una figura asociada a la continuidad de la línea política impulsada por Gustavo Petro. En el extremo opuesto, Abelardo de la Espriella, del Movimiento de Salvación Nacional, encarna la opción de ultraderecha.

Por el sector conservador, Paloma Valencia busca la presidencia respaldada por el Centro Democrático, partido identificado como heredero del expresidente Álvaro Uribe. Entre las alternativas de centroizquierda se encuentran Sergio Fajardo, de Dignidad y Compromiso, y Claudia López, quien compite bajo la bandera del movimiento independiente Imparables tras su paso como alcaldesa de Bogotá.

Las respuestas de las invitadas revelaron preferencias inesperadas y argumentos poco convencionales en torno a los aspirantes presidenciales - crédito (AP)
Las respuestas de las invitadas revelaron preferencias inesperadas y argumentos poco convencionales en torno a los aspirantes presidenciales - crédito (AP)

Los comicios abrirán sus casillas a las 8:00 a. m. y finalizarán a las 4:00 p. m. hora local. Según estimaciones de la Registraduría Nacional, los primeros resultados oficiales podrían conocerse alrededor de las 6:30 p. m. del mismo día, aunque el horario definitivo dependerá de la rapidez en el procesamiento de actas.

En caso de que ninguna fórmula supere la mayoría absoluta, más del 50 % de los votos válidos, está prevista una segunda vuelta el 21 de junio de 2026. En esa instancia, solo competirán los dos candidatos que hayan obtenido mayor respaldo en la primera ronda, y se declarará ganadora a la dupla con más votos, sin requerir mayoría absoluta.

El proceso electoral ya ha comenzado para los colombianos en el exterior, quienes iniciaron la votación el 25 de mayo. En total, 1.414.661 ciudadanos residentes fuera del país están habilitados para sufragar en 67 naciones, distribuyéndose en 253 puestos de votación. El llamado de las autoridades es claro: los votantes deben acudir temprano para garantizar que puedan ejercer su derecho sin contratiempos.

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