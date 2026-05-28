Colombia

Vicky Dávila cuestionó a Paloma Valencia previo a las elecciones presidenciales: “Se corrió tanto al centro que se desdibujó”

La periodista y excandidata presidencial recalcó que la candidata del Centro Democrático ha recibido el respaldo de varios sectores que están involucrados en actos de corrupción

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Paloma Valencia y Vicky Dávila - crédito Colprensa
Paloma Valencia y Vicky Dávila - crédito Colprensa

Vicky Dávila, periodista y excandidata presidencial, se pronunció por primera vez sobre su distanciamiento de la campaña de Paloma Valencia, pese a que la había respaldado inicialmente tras las consultas internas del 8 de marzo.

La comunicadora, en diálogo con CNN, detalló que la actual senadora del Centro Democrático tenía una gran oportunidad para convertirse en la primera mujer en ser presidenta de la nación, pero que algunos respaldos la hicieron descender en el respaldo ciudadano.

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“Paloma, a mi juicio, se ha equivocado. Es una realidad y es una lástima. Ella el 9 de marzo, después de la consulta, ella tenía todo abierto para ser la primera presidente de Colombia, pero se corrió tanto al centro que se desdibujó”, indicó Dávila al citado medio internacional.

Así mismo, cuestionó la llegada de varios sectores políticos involucrados en escándalos de corrupción o con líos ante la justicia, al considerar que Valencia, en su visión, no tiene rastro de estar permeada con este delito, pero que con ello, varios sectores han desistido de su proyecto y pasaron a la campaña de su rival Abelardo de la Espriella.

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Una mujer que no está untada de corrupción, pero terminó recibiendo los partidos con todito adentro. Tres condenados en el último mes entre los que la apoyan. Es insólito, cuando ella no tiene problemas de corrupción, pero se ha rodeado de esa gente, ha terminado desdibujada y el uribismo terminó yéndose masivamente hacia donde Abelardo de la Espriella. Vamos a ver que pasa el domingo (31 de mayo)”, recalcó.

A su vez, instó a la candidata presidencial para que, en caso de no pasar a una segunda vuelta, defina si respaldará o no al líder del movimiento Defensores de la Patria, al previsualizar dicho escenario entre él e Iván Cepeda, candidato del progresismo colombiano.

Si Abelardo pasa a esa segunda vuelta, ¿Qué va a hacer Paloma? Es la gran pregunta que hoy tiene el país, porque al fin y al cabo, como le digo, no importan ya las personas, importa Colombia, la democracia y la libertad, que de verdad nos jodemos todos si perdemos eso”, concluyó.

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