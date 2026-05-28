‘La casa de los famosos Colombia’ ya tendría preparadas la cuarta y quinta temporada: una de ellas es la edición ‘All Stars’

La presentadora Carla Giraldo sería la encargada de lanzar la noticia de las dos nuevas ediciones del programa en la final del 29 de mayo - crédito cortesía Canal RCN

La final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia mantiene expectantes a los televidentes, mientras cuatro finalistas compiten por el primer lugar y la atención de la audiencia nacional. Sin embargo, más allá de la emoción por el desenlace, comenzaron a surgir interrogantes sobre el futuro del reality y la posibilidad de que continúe en la pantalla chica el próximo año.

Las dudas entre los seguidores del programa se intensificaron ante los resultados de audiencia de la actual temporada, que, a pocas horas de terminar, no alcanzó los niveles de sintonía que lograron las ediciones anteriores. Esta situación alimentó la incertidumbre sobre si el ciclo que está por concluir sería el último en la historia del formato.

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En respuesta a los comentarios y especulaciones que han circulado en redes sociales, el programa La Corona, conducido por Ariel Osorio, reveló información relevante sobre los planes del canal para el futuro del reality.

Según el espacio televisivo, no solo estaría confirmada una nueva edición de La casa de los famosos Colombia para el año 2027, sino que también se proyecta una temporada especial bajo el formato All Stars.

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En esta versión, se reunirían los concursantes más recordados y populares de las entregas anteriores, generando expectativa entre los seguidores y abriendo la posibilidad de ver nuevamente a figuras que dejaron huella en el programa.

Así quedó la placa de nominados tras una dinámica que cambió la convivencia en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

Según detalló el programa, la noticia la daría la presentadora Carla Giraldo en la noche del 29 de mayo, tras conocer al ganador de esta temporada, esto como un abrebocas de lo que tiene planeado la producción de la casa para los siguientes años.

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Durante la transmisión, Ariel Osorio abordó con franqueza la ola de rumores y comentarios sobre el futuro del reality y compartió un anticipo exclusivo para la audiencia: “¡Ay, mis amores! Mientras que todo el mundo anda peleando, insultándose, sacándose los trapos al sol, tratando de entender qué fue lo que realmente pasó detrás de las paredes de ‘La casa de los famosos’, yo sí les tengo la verdadera bomba, porque mientras unos dicen que esto se acabó, que el reality quedó herido, golpeado, fracturado por los escándalos, pues resulta que la historia apenas comienza”.

Osorio fue enfático al desmentir las versiones que hablaban del final definitivo del programa: “Señores, les confirmo en exclusiva que este viernes, durante la gala final, este fin de semana, durante la gala final de ‘La casa de los famosos’, será la propia Carla Giraldo la encargada de anunciar oficialmente que sí habrá cuarta temporada del reality”.

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La gala más reciente de La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por la llegada del primer “congelado” y sorpresas para los participantes - crédito cortesía Canal RCN

Con este anuncio, el conductor dejó claro que, pese a las dificultades y cambios internos, el canal ya tiene definido el futuro inmediato del formato. “A pesar de las situaciones, se reemplaza a la gente que echaron, eso se arregló. Así como lo oye, contra todo pronóstico y contra todos los rumores y contra todos los que juraban que este formato no resistía otro escándalo más”, sostuvo Osorio en La corona TV.

Pero la noticia no terminó ahí. El presentador añadió una primicia que incrementó la expectativa entre los seguidores del reality: “La verdadera bomba es que también hemos conocido que la tan anhelada edición All Stars, donde regresarían algunos de los participantes más polémicos, tóxicos, escandalosos, queridos y odiados de todas las temporadas, no será la cuarta temporada, Esa edición especial ya estaría proyectada para ser la quinta temporada de La casa de los famosos”.

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Tras el anuncio realizado en La Corona, comenzaron a surgir especulaciones sobre la posible participación de los ganadores de las dos primeras temporadas, Karen Sevillano y Altafulla, en las próximas ediciones del reality. Además, otros nombres que han sido considerados favoritos por la audiencia también suenan con fuerza, como Karina García, Melissa Gate, Martha Bolaños, Isabella Santiago, Yina Calderón y Emiro Navarro, entre otros posibles convocados.

El regreso sin filtro de Melissa Gate sacude La casa de los famosos Colombia con sus polémicas opiniones - crédito cortesía RCN

Por ahora, el público permanece a la expectativa de conocer cuál de los finalistas de la tercera temporada —Tebi Bernal, Valentino Lázaro, Juanda Caribe o Alejandro Estrada— obtendrá el millonario premio que se entregará la noche del 29 de mayo.

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