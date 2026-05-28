Colombia

Naim Darrechi y Katy Cardona, conocida como La Blanquita, se refirieron al supuesto video íntimo que estaría circulando en redes: “Hasta mi mamá me llamó”

Cardona contó cómo vivió la oleada de búsquedas y aclaró que el material que circula no la involucra. También se refirió a la presión que enfrentó por los rumores recientes

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Los creadores de contenido se pronunciaron sobre la viralización de las imágenes y argumentaron que todo es inteligencia artificial - crédito @rechismes/IG

Katy Cardona, creadora de contenido en Colombia y conocida como La Blanquita, y el influencer español Naim Darrechi negaron que exista un supuesto video íntimo atribuido a ambos que se viralizó supuestamente en redes sociales.

La reacción de los exparticipantes de La mansión VIP se conoció en las últimas horas, después de búsquedas masivas en X, TikTok, Instagram y Google sobre una presunta filtración. Los dos sostuvieron que el material es falso y lo vincularon con inteligencia artificial.

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La tendencia creció a partir de publicaciones con miniaturas alteradas y que invitaba a enlaces externos.

Mediante paquetes publicitarios ajustados a las necesidades de los microempresarios, Kathy encontró un método para suplir una demanda y ganar dinero en el proceso - crédito @katy_carrdona/Instagram
Mediante paquetes publicitarios ajustados a las necesidades de los microempresarios, Kathy encontró un método para suplir una demanda y ganar dinero en el proceso - crédito @katy_carrdona/Instagram

El rumor también se amplificó por el impacto en el entorno de la influencer, pues recibió llamadas de sus familiares: “Hasta mi mamá me llamó”, dijo Cardona en un intercambio difundido en redes antes de negar que fuera ella quien aparece en el material que circula.

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La desmentida de Katy Cardona y Naim Darrechi sobre el supuesto video

Cardona rechazó la versión que la vinculó con el archivo. “Yo no lo he visto”, dijo, y luego agregó: “Y no, no soy yo”. También negó que exista un registro previo que pudiera haber originado la versión viral: “¿Pero video de qué? ¿Qué vamos a subir? Tampoco hemos grabado nada. Pero todo el mundo me tiene involucrada a mí”.

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Así se ve la búsqueda del supuesto video íntimo de Katy Cardona con Naim Darechi - crédito Google

Darrechi sostuvo la misma línea ante sus seguidores. “Yo tampoco lo he visto”, afirmó al inicio del intercambio, y después remarcó que no publicaron nada.

En esa conversación, el creador insistió en que se trata de contenido fabricado o manipulado: “Es IA”, dijo, y repitió hecho con inteligencia artificial.

Por qué el rumor se volvió tendencia tras La Mansión VIP

El interés por la vida privada de ambos creció desde que su relación se hizo pública tras coincidir en La Mansión VIP. Desde entonces, compartieron contenido juntos con frecuencia, lo que aumentó la exposición y la curiosidad en redes.

Según el texto fuente, varias de las publicaciones que empujaron la tendencia usaron imágenes llamativas y miniaturas editadas o ajenas a los dos influenciadores. Ese mecanismo buscó capitalizar un término en auge y redirigir tráfico hacia enlaces externos.

Naim Darechi - Katy Cardona
La Blnquita o Katy Cardona, se conoció con el creador de contenido de España en un reality en México - crédito @reelscensurados/X

El patrón se repite cuando figuras públicas concentran conversación: algunas cuentas prometen acceso a material íntimo o exclusivo que no existe para atraer clics y visitas.

Este tipo de publicaciones puede funcionar como cebo y derivar en páginas diseñadas para recopilar datos personales, promover descargas no seguras o vender servicios engañosos.

En ese marco, la recomendación es evitar abrir enlaces de cuentas desconocidas y verificar el origen de la información antes de interactuar con ella.

Por qué se volvió viral La Blanquita en ‘La mansión VIP’

La participación de Katy Cardona en el reality show La Mansión VIP captó la atención de las redes sociales tras un accidente de vestuario en plena transmisión en vivo.

El incidente ocurrió cuando la estructura de su vestido cedió inesperadamente frente a las cámaras del programa, dejando parte de su pecho al descubierto. La reacción serena y natural de Cardona después del percance —ajustando su ropa y continuando sin mostrar incomodidad— generó un amplio debate sobre la exposición y la espontaneidad en los realities digitales.

La Mansión VIP -México- 11 abril
La influencer colombiana, protagonizó un accidente de vestuario en el área de tocadores de La Mansión VIP - crédito Facebook

La viralidad se disparó porque el momento fue capturado por los espectadores y difundido a gran velocidad en plataformas como TikTok, Facebook, Twitter y Telegram. En solo minutos, el nombre de Cardona y su nombre en redes, “La Blanquita”, escalaron a las tendencias nacionales e internacionales, motivando a miles de usuarios a buscar el video y a generar memes, debates y comentarios.

Katy Cardona se volvió viral debido a que el accidente, transmitido en tiempo real sin censura a través de YouTube, provocó un pico de hasta 600 mil espectadores simultáneos. El episodio también abrió discusiones sobre la privacidad y la transparencia en la telerrealidad, consolidando su imagen de resiliencia y proyectándola como figura central del programa.

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