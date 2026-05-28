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Estos serían algunos de los síntomas que podrían dar alerta de Alzheimer, según experiencia de la periodista Claudia Palacios con su mamá

La comunicadora relató cómo pequeños cambios en el lenguaje y la conducta fueron las primeras pistas del diagnóstico y subrayó la importancia de observar señales inusuales en la vida cotidiana

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La periodista Claudia Palacios relata señales tempranas de Alzheimer en su madre - crédito @claudiapalaciosoficial/IG
La periodista Claudia Palacios relata señales tempranas de Alzheimer en su madre - crédito @claudiapalaciosoficial/IG

Un testimonio de la periodista colombiana Claudia Palacios volvió a abrir la conversación sobre una enfermedad que afecta a millones de familias en el mundo: el Alzheimer.

Durante una entrevista con La FM, la comunicadora recordó cómo fueron apareciendo las primeras señales en la salud de su mamá, síntomas que en ese momento parecían simples olvidos o comportamientos cotidianos, pero que años después terminaron siendo asociados con el diagnóstico de demencia.

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Palacios relató que su madre recibió el diagnóstico oficial a los 62 años, una edad que considera temprana para el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, explicó que las señales habían comenzado varios años antes y solo lograron identificarlas con claridad al mirar todo en retrospectiva.

“A los 62 años, que igual es muy joven para la enfermedad, pero ella realmente presentó síntomas como desde los 55, 57 años”, explicó la periodista.

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- crédito @claudiapalaciosoficial/Instagram
El testimonio de Claudia Palacios visibiliza los primeros síntomas del Alzheimer - crédito @claudiapalaciosoficial/Instagram

La comunicadora aclaró que hablar de estos síntomas no significa que todas las personas que presenten conductas similares padezcan Alzheimer, pero sí considera importante prestar atención a ciertos cambios repentinos en adultos mayores.

“Tampoco se trata de alarmar a la gente”, añadió.

Uno de los primeros detalles que comenzó a llamarles la atención fue un cambio inesperado en la escritura de su madre. Según contó Claudia Palacios, empezó a cometer errores que antes jamás tenía, algo que le resultó extraño debido al manejo impecable que siempre trataba de darle.

“Por ejemplo, yo notaba que a mi mamá se le empezó a olvidar la ortografía. Cometía unos errores de ortografía, pues que yo decía: ‘Tan raro, mi mamá que siempre se preocupó tanto por esto’”, recordó.

Otro de los síntomas que identificaron fue la dificultad para comunicarse, pues la madre de la periodista comenzó a hablar menos y, poco a poco, tenía problemas para encontrar palabras o terminar algunas conversaciones con normalidad, según comentó en la entrevista.

- crédito @claudiapalaciosoficial/Instagram
Las recomendaciones de Claudia Palacios para cuidar la mente y prevenir demencias en la vejez - crédito @claudiapalaciosoficial/Instagram

Además de las alteraciones en el lenguaje y la memoria, Palacios explicó que también empezaron a notar comportamientos extraños en actividades cotidianas y recordó especialmente lo que ocurría en la finca familiar, lugar donde su mamá disfrutaba pasar tiempo.

“Hacía cosas raras, digamos, en su finca, que le encantaba siempre estar quitando una flor acá, poniendo otra flor allá, empezaba como a cambiar las cosas de lugar de una manera que era como, pues no es simplemente mi mamá inquieta queriendo hacer más, sino que esto no tiene mucho sentido”, contó Palacios.

En ese momento, muchas de esas señales fueron interpretadas como simples despistes o situaciones normales asociadas al paso de los años. De hecho, Claudia Palacios aseguró que su madre siempre había sido un poco distraída, razón por la que inicialmente no sospecharon de una enfermedad neurodegenerativa.

Durante la conversación, la periodista también aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de no normalizar los problemas de memoria únicamente por la edad. Según explicó, aunque ciertos olvidos pueden aparecer con el envejecimiento, no todas las demencias deben asumirse como algo inevitable.

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No todos los olvidos en adultos mayores indican la presencia de demencia, según Claudia Palacios - crédito @claudiapalaciosoficial/Instagram

“Después uno piensa lo que creo que casi todos pensamos que es: ‘Ah, se me están olvidando las cosas. No, es que ya me estoy volviendo viejo, eso es normal’”, expresó.

Palacios insistió en que existen factores relacionados con los hábitos de vida que pueden influir en la salud cerebral y en el desarrollo de algunas demencias. Entre ellos mencionó la alimentación, el ejercicio físico y el entrenamiento mental constante.

“No es que sea anormal que uno tenga olvidos, pero tampoco es normal asumir que porque uno se envejece, la demencia tiene que estar ahí. Muchas demencias son producto de inflamaciones del cuerpo, del cerebro, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la falta de desintoxicar el cuerpo, cosa que se hace a través del ejercicio, que tiene que ver con la falta de aprender cosas nuevas, de entrenar el cerebro en otras cosas”, señaló.

Finalmente, la periodista reflexionó sobre la importancia de adoptar hábitos saludables y mantenerse activo mentalmente para intentar reducir el impacto de este tipo de enfermedades con el paso del tiempo.

Puede ser que a uno sí le vaya a dar, pero si uno tiene buenos hábitos, de pronto pues le da más tardecito o de pronto la enfermedad es más llevadera. Entonces no asumir que porque estamos viejos entonces es normal que se nos olviden las cosas y tengamos demencias”, concluyó.

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