Colombia

Influenciadoras colombianas revelaron que fueron sacadas de un tour en Europa por su vestimenta: “Troublemakers”

Un outfit que prometía glamour terminó en un escándalo inesperado y las creadoras de contenido protagonizaron un momento viral tras ser señaladas como “alborotadoras”

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Isabela Rivera, Violeta Mejía y Silvana Espinosa viven el tour de vinos más vergonzoso por culpa de un vestido - crédito @isabelariverav/IG
Isabela Rivera, Violeta Mejía y Silvana Espinosa viven el tour de vinos más vergonzoso por culpa de un vestido - crédito @isabelariverav/IG

La experiencia que prometía ser uno de los momentos más divertidos del viaje de amigas por Europa terminó convirtiéndose en una escena de nervios, risas y hasta lágrimas para las creadoras de contenido Isabela Rivera, Violeta Mejía y Silvana Espinosa, luego de que fueran retiradas de un tour en el extranjero por cuenta de la ropa que llevaban puesta.

Las influenciadoras, que han compartido en redes sociales varios momentos de su recorrido por Europa, contaron que el episodio ocurrió cuando se disponían a asistir, en la mañana, a un tour de vinos. Según relataron, lo que parecía una elección de vestuario elegante terminó generando un momento incómodo frente al resto de asistentes.

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Según contaron entre risas en un video publicado en sus plataformas digitales, todo comenzó por culpa del atuendo escogido por Silvana Espinosa, la cual decidió aparecer con un look mucho más sofisticado de lo habitual y también fuera de lo que el resto de sus amigas tenían preparado.

Nos devolvieron de un tour y todo fue culpa de Silvana”, comenzó relatando Isabela Rivera, conocida como Chabe en redes sociales.

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Las creadoras de contenido colombianas enfrentan incidente en visita turística por elección de ropa - crédito @isabelariverav/IG

Isabela Rivera (nombre de pila de Chabe, como se conoce en las redes sociales) explicó que el grupo tenía programada una actividad desde muy temprano, en la cual esperaban estar con una ropa más cómoda, razón por la que la apariencia de Silvana terminó influenciando al resto del grupo, ya que sintieron que debían estar en la misma línea.

Eran las ocho de la mañana y teníamos un tour de vinos. Y sale Silvana con un vestido de gala. Lino café, baleta, peinado slick, gafa. Divina. Se quería ver old money”, contó entre carcajadas.

La situación provocó que las demás también decidieran cambiarse para no desentonar con el estilo elegante de su amiga. Sin embargo, ahí comenzó el verdadero problema.

“¿Qué hacemos? Pues nos tenemos que cambiar. Yo saqué mi único vestido de gala que traía al paseo. Pregunté qué tal me veo y todas: ‘Divina, espectacular’”, recordó Chabe.

Un grupo de jóvenes colombianas es expulsado de tour por tenida inapropiada ante reacción de guía y asistentes - crédito @isabelariverav/IG
Un grupo de jóvenes colombianas es expulsado de tour por tenida inapropiada ante reacción de guía y asistentes - crédito @isabelariverav/IG

Lo que ninguna imaginó fue que la luz del día terminaría dejando al descubierto un detalle inesperado del vestido que llevaba puesto Rivera, pues en el interior lo vieron normal y sus amigas solo la elogiaron por la manera en la que se veía.

Sin embargo, mientras iban camino al tour, Isabela notó que llevaba una prenda de vestir como la que tenía la influenciadora “La rubia inmoral” en un video, la cual contaba con un detalle del que ella no se había percatado.

Íbamos en el bus, cada una en lo suyo, y Chabe pega tremendo grito”, recordó Silvana. “Vi el mismo vestido que yo tenía puesto en La rubia inmoral. Yo muy asustada me bajé de ese bus”, relató.

Fue entonces cuando Silvana Espinosa explicó lo que realmente estaba ocurriendo con la tela del traje que había escogido la influenciadora bogotana.

Con la luz del sol nos dimos cuenta que este vestido era completamente transparente. O sea, se veía todo por delante y por detrás”, confesó la también abogada.

El video viral de Isabela Rivera, Violeta Mejía y Silvana Espinosa: así fue el momento bochornoso que las dejó fuera de un tour en Europa - crédito @isabelariverav/IG
El video viral de Isabela Rivera, Violeta Mejía y Silvana Espinosa: así fue el momento bochornoso que las dejó fuera de un tour en Europa - crédito @isabelariverav/IG

El incidente no pasó desapercibido para el guía del recorrido ni para los demás asistentes del tour. De acuerdo con las creadoras de contenido, el ambiente se volvió aún más incómodo cuando el líder de la actividad decidió llamarlas frente a todos.

A Estef (otra de las amigas) le ha entrado un ataque de risa. Pues el líder del tour empieza de la nada a gritar: ‘Troublemakers... Cinco ragazzin the back, come here’ (alborotadoras, las cinco de atrás vengan para acá)”, recordó Chabe junto a asus amigas.

Las jóvenes aseguraron que, en cuestión de segundos, todos los participantes del recorrido comenzaron a abrirse para observarlas mientras caminaban hacia el frente.

“Todo el tour se empezó a abrir así en la mitad, como un Coliseo. Y nos abrió el camino para que camináramos”, añadió, pero el momento más incómodo llegó cuando el guía señaló directamente el problema con el vestido frente a todos los asistentes.

Yo detrás iba viendo todo y eso. Miraron. Y de la nada grita el man: ‘There is no clothes’ (no trae ropa)”, recordaron entre risas.

La anécdota viral de un tour fallido por un vestido - crédito @isabelariverav/IG
La anécdota viral de un tour fallido por un vestido - crédito @isabelariverav/IG

Aunque ahora hablan del episodio con humor, en ese instante la situación generó angustia y vergüenza, especialmente para Chabe, que terminó cubriéndose con lo que tenía a la mano, mientras intentaba contener el llanto.

Me puse un saquito rojo y me ataqué a llorar”, confesó la creadora de contenido.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre carcajadas y comentarios sobre el inesperado momento que vivieron las influenciadoras colombianas durante su recorrido por Europa.

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