Medellín fue la única ciudad de Colombia en el ranking mundial de lugares más felices: quedó en este puesto

Medellín ocupó el puesto 233 en el ranking mundial, destacándose entre más de 3.400 ciudades analizadas por el Institute for Quality of Life - crédito Colprensa

El Happy City Index 2026 ubicó a Copenhague en el primer lugar entre las ciudades más felices del mundo y situó a Medellín en el puesto 233, un resultado que la convirtió en la única ciudad colombiana incluida y en una de las pocas referencias latinoamericanas en una clasificación que, según el Institute for Quality of Life, mide condiciones reales de vida ligadas al bienestar, la sostenibilidad y la calidad urbana.

El índice se construyó a partir de información de más de 3.400 ciudades del mundo. De ese universo, cerca de 1.000 pasaron a una evaluación más profunda con una metodología unificada de 64 indicadores, según el instituto.

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Esos indicadores examinan seis áreas: ciudadanía, gobernanza, medio ambiente, economía, salud y movilidad. El objetivo, de acuerdo con la explicación del índice, no es medir emociones aisladas sino las condiciones cotidianas que pueden hacer más habitable una ciudad para residentes y viajeros.

La presencia latinoamericana en el ranking fue baja frente al predominio de ciudades europeas en los primeros lugares. En ese escenario, Medellín apareció como la única ciudad de Colombia dentro del listado, en la posición 233.

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El informe reconoció a Medellín por sus parques, cerros y espacios verdes que se integran al entorno urbano y mejoran la calidad de vida - crédito Colprensa

Su inclusión se atribuye a varios factores. Medellín fue reconocida como una de las ciudades más verdes del mundo por la presencia de parques, cerros y espacios naturales integrados al entorno urbano.

La ciudad también alcanzó el tercer lugar global en gastronomía, por su diversidad, su sabor y sus precios accesibles. A eso se suma un fuerte sentido de identidad local: según encuestas de cultura ciudadana citadas en el texto, una gran parte de los habitantes expresa orgullo por su ciudad.

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Esa combinación entre entorno urbano, oferta gastronómica y vínculo emocional con el lugar es la respuesta central a por qué Medellín figura en el índice. Su aparición no se explica por un solo atributo, sino por la suma de condiciones urbanas y percepciones ciudadanas que influyen en su valoración internacional.

Copenhague encabezó un listado dominado por ciudades europeas

Copenhague lideró el índice gracias a su equilibrio de bienestar, calidad de vida, movilidad eficiente y sostenibilidad urbana - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Copenhague, en Dinamarca, ocupó el primer puesto por su capacidad para equilibrar bienestar, desarrollo y calidad de vida, según el índice. Su fortaleza radica en la conexión entre innovación y vida cotidiana, desde la educación y la salud hasta la movilidad y la sostenibilidad.

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La ciudad también fue descrita como un destino que combina historia, cultura y formas de vida modernas. El texto destaca espacios como Nyhavn, los jardines de Tivoli, los palacios reales y Christiania, además de una identidad cultural marcada por la historia vikinga, los museos y la filosofía hygge.

Helsinki, en Finlandia, apareció como una ciudad en la que la vida cotidiana se percibe equilibrada y tranquila. El índice resalta la combinación de bienestar, seguridad y sostenibilidad con servicios modernos, salud de calidad, educación accesible, baja contaminación y amplias zonas verdes.

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En su dimensión turística, el texto subraya su cercanía al mar y a la naturaleza. También menciona sus costas, parques, bahías, arquitectura, museos, el barrio de Kallio, las saunas y la gastronomía local.

Ginebra, en Suiza, fue presentada como una ciudad internacional y estratégica por albergar organizaciones como la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Cern. A orillas del lago Lemán, combina un entorno natural privilegiado con un alto desarrollo urbano.

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Su casco antiguo, sus parques y el Jet d’Eau como parte de una ciudad ordenada, cultural y con proyección global. También menciona lugares como el Palacio de las Naciones, el barrio de Carouge y el mirador del Mont Salève.

Por su parte, Uppsala, en Suecia, fue definida como una ciudad atravesada por la historia de Escandinavia. El texto recuerda que fue antigua capital del reino y un centro de peregrinación vikinga, una herencia que aún se refleja en su patrimonio.

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Entre sus rasgos aparecen su catedral, la más alta del país, y su universidad del siglo XV. También se mencionan el castillo rosado, los jardines botánicos vinculados a Linneo, la biblioteca, los museos universitarios y la zona de Gamla Uppsala con túmulos y restos arqueológicos.

Ciudades como Ginebra, Uppsala y Tokio fueron valoradas en el índice por su oferta turística, riqueza cultural, entornos naturales y calidad urbana - crédito Kim Kyung-hoon/Reuters

Tokio, en Japón, figura como una metrópolis que combina modernidad extrema con espacios de calma y espiritualidad. El texto la describe como una ciudad inmensa y conectada, en la que los rascacielos, las luces de Shinjuku y Shibuya y los barrios activos conviven con templos, jardines y rincones tranquilos.

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Entre los lugares señalados para recorrer están el templo Senso-ji en Asakusa, Shibuya, Ueno y Harajuku. También se mencionan miradores, parques escondidos, mercados locales y una gastronomía que abarca desde propuestas sencillas hasta opciones sofisticadas.