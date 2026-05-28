Colombia

María José Pizarro alertó sobre posible manipulación digital por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella: “CNE debe investigar”

La congresista del Pacto Histórico advirtió sobre el peligro que representa la manipulación de algoritmos y la presunta financiación irregular en el proceso electoral

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María José Pizarro pidió esclarecer presunta intervención digital en la contienda presidencial - crédito Colprensa
María José Pizarro pidió esclarecer presunta intervención digital en la contienda presidencial - crédito Colprensa

Un usuario de X identificado como Miguel Gutiérrez publicó el 27 de mayo de 2025 una acusación dirigida contra la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella.

Según el mensaje, la estructura digital del candidato estaría recurriendo a la alteración de algoritmos mediante contenido publicitado por granjas de bots ubicadas en Brasil. Gutiérrez, aseguró que más de 20 mil millones de pesos habrían sido invertidos en estas prácticas, una cifra que, de acuerdo con el denunciante, no aparece registrada oficialmente ante las autoridades electorales.

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Gutiérrez advirtió que “la campaña de Abelardo ha gastado más de 20 mil millones en granjas de bots y en la manipulación de algoritmos”. Además, aseguró que la estrategia implica publicar hasta 2 mil clips diariamente a través de más de 300 perfiles diferentes, lo que permite alcanzar una interacción potencial de un millón de usuarios por cuenta.

Esta es una apuesta muy delicada para la democracia, ya que coopta los feeds de los usuarios impactados”, señaló.

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Acusan a la campaña de Abelardo de controlar redes sociales con granjas de bots desde Brasil - crédito @miguelgutierce/X
Acusan a la campaña de Abelardo de controlar redes sociales con granjas de bots desde Brasil - crédito @miguelgutierce/X

El mensaje fue acompañado por un llamado explícito al Consejo Nacional Electoral (CNE): “Ojalá le pongan ojo a esta plática, porque no es que aparezca registrada”, escribió Gutiérrez, instando a las autoridades a investigar el presunto flujo de recursos no reportados.

La publicación se sustentó en archivos y documentos contractuales que, según Gutiérrez, están ligados a la operación digital denunciada.

Tras lo anterior, María José Pizarro, congresista del Pacto Histórico, compartió el mensaje y expresó su preocupación por la gravedad de los hechos: “Gravísimo si se confirma que la campaña de Abelardo está usando granjas de bots extranjeras para manipular algoritmos, alterar la conversación pública en Colombia y manipular las elecciones”.

Para Pizarro, la democracia se encuentra en riesgo si se permite que “quede secuestrada por bodegas digitales, desinformación y dinero oscuro”. La legisladora también solicitó la intervención del Consejo Nacional Electoral para investigar y esclarecer los hechos.

María José Pizarro pidió al Consejo Nacional Electoral investigar denuncias sobre algoritmos y bodegas digitales - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro pidió al Consejo Nacional Electoral investigar denuncias sobre algoritmos y bodegas digitales - crédito @PizarroMariaJo/X

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, también se pronunció en la red social X para reclamar transparencia y vigilancia en los sondeos y encuestas previos a las elecciones. En su mensaje, Petro subrayó que “es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que tiene que dar garantías sobre la información de sondeos y encuestas”.

El mandatario advirtió sobre el riesgo de manipulación digital en el proceso electoral, expresando que “si se está utilizando algoritmos para modificar las encuestas y sondeos y se usa granja artificiales de bots, perfectamente el @CNE_COLOMBIA debe dar informes precisos y no dejar engañar a la opinión pública”.

Petro insistió en la necesidad de que las autoridades electorales refuercen la supervisión de los mecanismos de información usados durante la campaña. El presidente destacó que “el pueblo de Colombia tiene derecho a elecciones libres”, haciendo énfasis en la importancia de que el proceso democrático se desarrolle sin distorsiones provocadas por tecnologías o prácticas fraudulentas.

Gustavo Petro pidió vigilancia ante posible uso de bots y algoritmos en estudios de opinión previos a las elecciones - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió vigilancia ante posible uso de bots y algoritmos en estudios de opinión previos a las elecciones - crédito @petrogustavo/X

Esto dice el contrato que publicó Miguel Gutiérrez sobre presunta manipulación digital por parte de la campaña del abogado De la Espriella

Junto al mensaje divulgado por Miguel Gutiérrez en X, comenzó a circular un contrato de prestación de servicios establecido el 2 de febrero de 2026 entre la empresa Estrategia & Poder SAS y un contratista cuya identidad resulta ilegible en la copia difundida.

El documento especifica que el objetivo es la ejecución de tareas como influencer en la red social X, incluyendo la elaboración de contenido estratégico, el posicionamiento de tendencias y hashtags, así como el fortalecimiento del alcance del contratante mediante la interacción directa con la audiencia digital.

Contrato por servicios como influencer en X despertó dudas en campaña presidencial - crédito @miguelgutierce/X
Contrato por servicios como influencer en X despertó dudas en campaña presidencial - crédito @miguelgutierce/X

El acuerdo fija un pago mensual de dos millones de pesos durante un periodo de cuatro meses, con finalización prevista para el 31 de mayo de 2026, fecha coincidente con la primera vuelta electoral.

El monto pactado genera dudas sobre la magnitud real de la estrategia, ya que no refleja los valores habituales para servicios similares en el contexto de una campaña presidencial. La suma resulta inferior a los costos de mercado para actividades digitales de ese alcance.

Es importante precisar que, el contrato difundido no menciona explícitamente el uso de bots ni métodos automatizados, limitándose a detallar acciones humanas o el nombre del abogado Abelardo de la Espriella.

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