El periodista argentino Adrián Magnoli pidió frenar las críticas contra la selección Colombia: “No es un equipo de garaje”

Selección Colombia - Colombia vs. Croacia - Fecha FIFA - 27 de marzo de 2026 -crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El periodista argentino Adrián Magnoli reclamó que cese la crítica sobre la selección Colombia y planteó que, a días del estreno en el Mundial 2026, el principal riesgo no está en la cancha, sino en el clima interno que rodea al equipo.

En un editorial en Diario AS, sostuvo que los cuestionamientos sobre la lista, la conferencia de prensa y la conducción de Néstor Lorenzo están “predisponiendo mal el ambiente” en un momento en que, según su lectura, la prioridad debería ser respaldar al grupo.

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Magnoli respaldó ese pedido con un dato de trayectoria y de actualidad: recordó que Colombia jugará su séptima Copa del Mundo, tras señalar que “de 23 mundiales que se han disputado, Colombia va a la fiesta”, y subrayó que el equipo llega después de ser subcampeón de la Copa América y tercero en una eliminatoria que definió como complicada.

El argentino es un reconocido analista deportivo - crédito DSports

El eje de su intervención fue una acusación directa contra quienes insisten con discusiones alrededor de convocatorias, decisiones de último momento y gestos del entrenador. “Les pido por favor que se retiren a cuarteles los que todavía piden video, los que todavía discuten cómo se vistió Lorenzo en la conferencia de prensa”, mencionó el periodista.

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También cuestionó los cambios de criterio alrededor de Rafael Borré. “Los que todavía dicen que ahora sí Borré, cuando lo mataban en su momento, ¿cómo no va a llevar a Borré? Un soldado de él, no lo llevó”, dijo Magnoli.

Magnoli negó improvisación y apuntó contra los rumores sobre la interna

En otro tramo de la editorial en el programa Morning Gol el periodista aseguró que la selección recibe el impacto de ese clima porque las críticas llegan al entorno. “Sé de muy buena fuente que llegan los mensajes, llegan las críticas”.

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Desde esa premisa, rechazó versiones sobre una supuesta disputa entre el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y Lorenzo, así como lecturas que presentaban la nómina como una decisión tomada sobre la marcha.

“Si quieren decir que la conferencia de prensa se retrasó porque estaban peleando Jesurún y Lorenzo, porque Villa tenía que ir y a último momento dijo: ‘Bueno, Villa...’. Así como si fuera un almacén, ¿no? Bueno, no va Villa, entonces llamemos a Castaño. No es así”, añadió Magnoli.

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El técnico argentino, Néstor Lorenzo ya tiene la lista de los 26 jugadores con los que viajara para el Mundial de 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La respuesta que dio fue una defensa del funcionamiento interno del seleccionado. “Esto está jerarquizado, esto está sofisticado, esto está organizado. La selección no es un equipo de garage”, dijo en su editorial.

El periodista pidió frenar los cuestionamientos públicos contra Colombia antes del Mundial 2026. Su planteo fue que las discusiones sobre convocados, rumores de pelea y detalles de la conferencia de prensa alimentan una tensión innecesaria alrededor de un plantel que, según remarcó, llega con estructura, antecedentes recientes y reconocimiento internacional.

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El argumento de fondo: Colombia llega con resultados y prestigio

El argentino vinculó esa defensa del orden interno con los resultados deportivos acumulados por el ciclo. “El equipo de la selección es un equipo estructurado, estructurado desde hace años, que logró objetivos, que logró ser subcampeón de Copa América, que logró ser tercero en una eliminatoria complicada”.

A partir de allí, llevó la discusión a una escala mayor: no solo la clasificación, sino la imagen que el seleccionado proyecta fuera del país. Según planteó, el reconocimiento externo contrasta con el nivel de conflicto que detecta en parte del debate local.

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“Y encima en el mundo hablan de que Colombia tiene un buen equipo y que Colombia puede llegar hasta instancias importantes del mundial. ¿Saben qué orgullo es eso afuera?”, dijo Magnoli al medio Diario AS.

Más de la mitad del valor de la selección Colombia proviene de futbolistas que juegan en ligas de élite europeas como Premier League, Bundesliga y Serie A - crédito FCF

La parte más dura de su mensaje estuvo dirigida a quienes, según él, erosionan al equipo en la antesala del torneo. “Muéstrenme la cédula, a ver si son colombianos, porque un colombiano de ley, un colombiano bueno, en este momento tiene que empujar el carro y no ponerle un palo en la rueda”, dijo.

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Ese reproche se enlazó con una comparación entre la escasa tradición mundialista del seleccionado y el momento actual que atraviesa. Magnoli señaló que muchos de los críticos no vivieron de cerca otras clasificaciones y cerró su editorial con la misma exigencia con la que la abrió: “Paren un poquito con la crítica despiadada”, fueron las palabras con las que cerró su intervención el argentino.