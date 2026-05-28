Deportes

El periodista argentino Adrián Magnoli pidió frenar las críticas contra la selección Colombia: “No es un equipo de garaje”

Desde esa premisa, rechazó versiones sobre una supuesta disputa entre el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y el director técnico Néstor Lorenzo, así como lecturas que presentaban la nómina como una decisión improvisada

Guardar
Google icon
-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
Selección Colombia - Colombia vs. Croacia - Fecha FIFA - 27 de marzo de 2026 -crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El periodista argentino Adrián Magnoli reclamó que cese la crítica sobre la selección Colombia y planteó que, a días del estreno en el Mundial 2026, el principal riesgo no está en la cancha, sino en el clima interno que rodea al equipo.

En un editorial en Diario AS, sostuvo que los cuestionamientos sobre la lista, la conferencia de prensa y la conducción de Néstor Lorenzo están “predisponiendo mal el ambiente” en un momento en que, según su lectura, la prioridad debería ser respaldar al grupo.

PUBLICIDAD

Magnoli respaldó ese pedido con un dato de trayectoria y de actualidad: recordó que Colombia jugará su séptima Copa del Mundo, tras señalar que “de 23 mundiales que se han disputado, Colombia va a la fiesta”, y subrayó que el equipo llega después de ser subcampeón de la Copa América y tercero en una eliminatoria que definió como complicada.

Adrián Magnoli
El argentino es un reconocido analista deportivo - crédito DSports

El eje de su intervención fue una acusación directa contra quienes insisten con discusiones alrededor de convocatorias, decisiones de último momento y gestos del entrenador. “Les pido por favor que se retiren a cuarteles los que todavía piden video, los que todavía discuten cómo se vistió Lorenzo en la conferencia de prensa”, mencionó el periodista.

PUBLICIDAD

También cuestionó los cambios de criterio alrededor de Rafael Borré. “Los que todavía dicen que ahora sí Borré, cuando lo mataban en su momento, ¿cómo no va a llevar a Borré? Un soldado de él, no lo llevó”, dijo Magnoli.

Magnoli negó improvisación y apuntó contra los rumores sobre la interna

En otro tramo de la editorial en el programa Morning Gol el periodista aseguró que la selección recibe el impacto de ese clima porque las críticas llegan al entorno. “Sé de muy buena fuente que llegan los mensajes, llegan las críticas”.

Desde esa premisa, rechazó versiones sobre una supuesta disputa entre el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y Lorenzo, así como lecturas que presentaban la nómina como una decisión tomada sobre la marcha.

“Si quieren decir que la conferencia de prensa se retrasó porque estaban peleando Jesurún y Lorenzo, porque Villa tenía que ir y a último momento dijo: ‘Bueno, Villa...’. Así como si fuera un almacén, ¿no? Bueno, no va Villa, entonces llamemos a Castaño. No es así”, añadió Magnoli.

El técnico argentino anunció la lista de 55 jugadores que estarán en el radar para el Mundial de 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El técnico argentino, Néstor Lorenzo ya tiene la lista de los 26 jugadores con los que viajara para el Mundial de 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La respuesta que dio fue una defensa del funcionamiento interno del seleccionado. “Esto está jerarquizado, esto está sofisticado, esto está organizado. La selección no es un equipo de garage”, dijo en su editorial.

El periodista pidió frenar los cuestionamientos públicos contra Colombia antes del Mundial 2026. Su planteo fue que las discusiones sobre convocados, rumores de pelea y detalles de la conferencia de prensa alimentan una tensión innecesaria alrededor de un plantel que, según remarcó, llega con estructura, antecedentes recientes y reconocimiento internacional.

El argumento de fondo: Colombia llega con resultados y prestigio

El argentino vinculó esa defensa del orden interno con los resultados deportivos acumulados por el ciclo. “El equipo de la selección es un equipo estructurado, estructurado desde hace años, que logró objetivos, que logró ser subcampeón de Copa América, que logró ser tercero en una eliminatoria complicada”.

A partir de allí, llevó la discusión a una escala mayor: no solo la clasificación, sino la imagen que el seleccionado proyecta fuera del país. Según planteó, el reconocimiento externo contrasta con el nivel de conflicto que detecta en parte del debate local.

“Y encima en el mundo hablan de que Colombia tiene un buen equipo y que Colombia puede llegar hasta instancias importantes del mundial. ¿Saben qué orgullo es eso afuera?”, dijo Magnoli al medio Diario AS.

Más de la mitad del valor de la selección Colombia proviene de futbolistas que juegan en ligas de élite europeas como Premier League, Bundesliga y Serie A - crédito FCF
Más de la mitad del valor de la selección Colombia proviene de futbolistas que juegan en ligas de élite europeas como Premier League, Bundesliga y Serie A - crédito FCF

La parte más dura de su mensaje estuvo dirigida a quienes, según él, erosionan al equipo en la antesala del torneo. “Muéstrenme la cédula, a ver si son colombianos, porque un colombiano de ley, un colombiano bueno, en este momento tiene que empujar el carro y no ponerle un palo en la rueda”, dijo.

Ese reproche se enlazó con una comparación entre la escasa tradición mundialista del seleccionado y el momento actual que atraviesa. Magnoli señaló que muchos de los críticos no vivieron de cerca otras clasificaciones y cerró su editorial con la misma exigencia con la que la abrió: “Paren un poquito con la crítica despiadada”, fueron las palabras con las que cerró su intervención el argentino.

Temas Relacionados

Selección ColombiaPeriodista argentinoAdrian MagnoliCríticasColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán la victoria ante el cuadro ecuatoriano en un duelo directo por la clasificación a los octavos de final de la “Gran Conquista”

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Figura de la selección de Escocia llegaría a club que evitó el descenso en la Premier League después del Mundial 2026: esto se sabe

El lateral escocés deja nueve años de historia en el Liverpool para unirse al Tottenham, que apuesta fuerte por su experiencia y liderazgo luego de una temporada al límite con la permanencia en la Premier League

Figura de la selección de Escocia llegaría a club que evitó el descenso en la Premier League después del Mundial 2026: esto se sabe

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

El cuadro Tiburón, finalista en el primer semestre del fútbol colombiano, está obligado a ganar y esperar una victoria del Sporting Cristal para seguir en torneos internacionales

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Néstor Lorenzo reforzó el cuerpo técnico de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: Fredy Hurtado es el nuevo integrante

Hurtado es el entrenador de la selección Colombia sub-17, campeona del Sudamericano de la categoría que se disputó en Paraguay en abril de 2026

Néstor Lorenzo reforzó el cuerpo técnico de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: Fredy Hurtado es el nuevo integrante

Flamengo manifestó interés por Juan Manuel Rengifo, jugador de Atlético Nacional: qué se sabe

El mediocampista de 21 años impresiona por su rendimiento reciente y entró en los planes del club brasileño, actual campeón de la Copa Libertadores

Flamengo manifestó interés por Juan Manuel Rengifo, jugador de Atlético Nacional: qué se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Alejandro prometió compartir el premio de ‘La casa de los famosos’ con Tebi Bernal, pero dijo estar decepcionado: “Él necesita la plata”

Alejandro prometió compartir el premio de ‘La casa de los famosos’ con Tebi Bernal, pero dijo estar decepcionado: “Él necesita la plata”

Esperanza Gómez mostró por primera vez la foto de su esposo y reveló detalles de su relación: “Era un hombre normal”

Francisco Bolívar reapareció tras su salida de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en medio de rumores sobre su salud mental: esto dijo

Polémica por reaparición de Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001: está promocionando un nuevo álbum

Naim Darrechi y Katy Cardona, conocida como La Blanquita, se refirieron al supuesto video íntimo que estaría circulando en redes: “Hasta mi mamá me llamó”

Deportes

Figura de la selección de Escocia llegaría a club que evitó el descenso en la Premier League después del Mundial 2026: esto se sabe

Figura de la selección de Escocia llegaría a club que evitó el descenso en la Premier League después del Mundial 2026: esto se sabe

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Néstor Lorenzo reforzó el cuerpo técnico de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: Fredy Hurtado es el nuevo integrante

Flamengo manifestó interés por Juan Manuel Rengifo, jugador de Atlético Nacional: qué se sabe