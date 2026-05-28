Camila Osorio jugará por primera vez la tercera ronda de Roland Garros: superó a Yulia Putintseva en más de tres horas de partido

La colombiana derrotó a Yulia Putintseva en tres sets con parciales 7-5, 6-7 (8) y 7-5 - crédito X/Roland Garros

Camila Osorio accedió por primera vez en su carrera profesional a la tercera ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, al que únicamente tiene lugar en el cuadro principal las mejores tenistas del mundo. La colombiana necesitó de 3 horas y 30 minutos para superar a Yulia Putintseva y alcanzar su mejor presentación en el torneo que se juega sobre tierra batida.

Fueron necesarios tres sets con parciales 7-5, 6-7 (8) y 7-5 para que la colombiana se meta entre las mejores 32 tenistas del campeonato. A parte de los 33 grados centigrados de temperatura, Osorio Serrano tuvo que superar la potente volea de su rival que en reiteradas ocasiones la puso contra las cuerdas.

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En el primer set iba las dobles faltas complicar a Maria Camila (6), que además vio en seis veces su saque en riesgo. Sin embargo, la europea no fue efectiva y solo ganó uno de los quiebres, mientras que la tenista cucuteña de los cinco break points que alcanzó, se quedó con dos, ambos en los últimos juegos, lo que fue suficiente para imponerse 7-5.

Maria Camila Osorio es la primera colombiana en tercera ronda de Roland Garros desde 2017 - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Para el segundo set, Camila Osorio fue superior a su rival en varios tramos del partido, al punto de que dispuso de cuatro match points para liquidar el encuentro más rápido. Fundamentando su buen momento en los puntos ganados en el primer servicio. Sin embargo, su rival rescató las oportunidades y alargo el set hasta el tie break, en donde fue mejor que la colombiana y lo ganó por 8-6.

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En la tercera parte del partido, el cansancio parecía afectar el rendimiento de Camila Osorio, después de quebrar dos veces más en el partido, Putintseva se montó en el resultado y sacó para partido. La colombiana se mostró sólida, repuso el ánimo y logró el quibre que la puso 4-5 y no volvió a ceder ni un solo game para imponerse 7-5 ante la número 76 del mundo.

Camila Osorio viene de ser semifinalista en Italia y de llegar cuartos de final en Marruecos - crédito REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El próximo partido de Maria Camila Osorio será ante la rusa Anna Kalínskaya, número 24 del mundo, el sábado 30 de mayo en horario aun por confirmar.

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Camila Osorio en primera ronda venció a Ekaterina Alexandrova por 6-2, 6-4. La colombiana superó a la rusa, 14° del ranking WTA, en menos de una hora y media. La cucuteña llegó al torneo tras alcanzar las semifinales del WTA 250 de Rabat y en el debut salvó tres opciones de quiebre antes de imponerse en el primer set en 31 minutos. En el segundo parcial, encadenó los últimos tres juegos para cerrar el partido y firmar su novena victoria profesional en París.

El premio económico que recibirá Camila Osorio por su participación en la Roland Garros

Camila Osorio aseguró un prmeio que supera los 200.000 euros - crédito REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Roland Garros oficializó que en 2026 repartirá un prize money récord de 61.723.000 euros, un aumento del 9,53% frente a la edición anterior. La cifra supera los 56.352.000 euros de 2025, y duplica el ritmo de crecimiento del año previo: el incremento de 2025 sobre 2024 había sido del 5%.

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El Grand Slam de París se jugará del 24 de mayo al 7 de junio de 2026, con clasificación desde el 18 de mayo. Esta será la 125ª edición del torneo y las finales están previstas para el 6 y 7 de junio. En el reparto por rondas, los campeones cobrarán 2.800.000 euros y los finalistas 1.400.000 euros. Las semifinales pagarán 750.000 euros, los cuartos 470.000 euros y los octavos 285.000 euros.

La tercera ronda, a la que clasificó Camila Osorio, otorgará 187.000 euros, la segunda 130.000 euros y la primera 87.000 euros. En la clasificación, la tercera ronda pagará 48.000 euros, la segunda 33.000 euros y la primera 24.000 euros.

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