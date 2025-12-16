Síntomas clave de la influenza A(H1N1) y A(H3N2) que ya circula en Colombia: tenga en cuenta los signos de alarma

El Ministerio de Salud informó que circulan dos subtipos de influenza en Colombia y recomendó reforzar las medidas de prevención ante el incremento de casos respiratorios - crédito Freepik

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron la circulación simultánea de los virus de influenza A(H1N1) y A(H3N2) en Colombia.

Las autoridades aseguraron que este comportamiento corresponde a la temporada de variabilidad climática y al movimiento de viajeros dentro y fuera del país.

Según el último informe epidemiológico, los laboratorios centinela de distintas regiones han detectado casos recientes de ambos subtipos, junto con presencia ocasional de influenza B.

Síntomas de alerta

El foco de la alerta sanitaria está en la necesidad de reconocer a tiempo los síntomas para acceder rápidamente a atención médica, sobre todo en personas con factores de riesgo conocidos.

Los subtipos A(H1N1) y A(H3N2) son diferentes, aun cuando comparten similitudes en su comportamiento clínico y en los grupos poblacionales que pueden verse afectados.

Tanto el A(H1N1) como el A(H3N2) pertenecen al virus de la influenza A, con diferencias determinadas por las proteínas hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N) en su superficie.

El A(H1N1) adquirió notoriedad tras la pandemia de gripe de 2009; desde entonces circula de forma habitual y estacional. El A(H3N2) sigue un patrón similar, aunque puede predominar en determinados periodos.

La Clínica Mayo agrupa los síntomas más frecuentes del A(H1N1) en:

Fiebre (no siempre presente).

Dolor muscular.

Escalofríos.

Sudoración.

Tos seca.

Dolor de garganta.

Congestión nasal.

Ojos rojos o llorosos.

Dolor ocular.

Dolores de cabeza.

Fatiga.

Debilidad.

Diarrea (en algunas ocasiones).

El contagio puede afectar a todas las edades, pero niños, adolescentes y adultos jóvenes muestran una incidencia mayor. El riesgo de complicaciones recae en adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades previas.

Sobre el virus A(H3N2)

Informes de la red hospitalaria CARE Hospitals detallan síntomas similares a los del A(H1N1). Este subtipo suele provocar:

Fiebre alta y duradera.

Tos fuerte.

Dolor de garganta.

Congestión nasal marcada.

Dolores musculares y articulares.

Fatiga intensa.

Malestar general.

Dolor de cabeza persistente.

Adultos mayores enfrentan riesgo de complicaciones respiratorias como neumonía, lo que incrementa la posibilidad de hospitalización si no reciben atención médica oportuna.

Recomendaciones de las autoridades

Frente a la circulación de los dos subtipos y el aumento de movilidad por las festividades, el Ministerio de Salud puntualizó que “identificar los síntomas de la influenza A(H1N1) y A(H3N2) es clave para buscar atención médica a tiempo, especialmente en personas con factores de riesgo”.

El agravamiento de la fiebre o la aparición de dificultad respiratoria debe motivar consulta inmediata.

El ministerio instó a quienes ingresen a Colombia desde zonas con circulación viral o viajen al exterior a extremar medidas de prevención y autocuidado.

Las principales indicaciones incluyen:

Lavado frecuente de manos con agua.

Jabón líquido.

Cubrirse nariz y boca al toser o estornudar (de preferencia con pañuelo desechable o la parte interna del codo).

Uso de tapabocas ante síntomas o durante estancias en lugares concurridos.

Permanecer en casa para evitar contagios si se desarrolla un cuadro respiratorio.

Para los viajeros, los expertos del sector solicitan observar el estado de salud durante la primera semana después del arribo desde zonas con presencia activa de influenza. Cualquier fiebre persistente, dificultad para respirar o deterioro del estado general requiere la valoración por un profesional.

El ciclo de contagio durante la temporada alta, marcada por reuniones sociales y movilidad entre ciudades, resulta especialmente dinámico.

Según el INS, la experiencia en temporadas anteriores muestra que la suma de vigilancia, vacunación y reconocimiento temprano de síntomas disminuye el impacto de la influenza en grupos vulnerables.

El Ministerio reiteró la importancia de las campañas de vacunación para disminuir la incidencia de formas graves, así como la consulta oportuna.

La coexistencia de los subtipos A(H1N1) y A(H3N2) no constituye un evento excepcional en Colombia, aunque exige atención focalizada en la protección de las poblaciones de mayor riesgo.