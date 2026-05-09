J Balvin, Ryan Castro, Bruno Mars, Lykke Li y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

J Balvin y Ryan Castro presentaron su álbum colaborativo 'Omerta' - crédito cortesía J Balvin

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

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Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la primera semana de mayo de 2026.

Lxs Parker presentan su LP debut ‘Más Allá...’

Esta agrupación bogotana mezcla elementos del rock (concretamente de estilos como el stoner y el grunge más denso) con trazos pop que le dan a sus canciones momentos contundentes, alternados con otros más rítmicos y accesibles.

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Con su primer larga duración apostaron por un álbum conceptual con una narrativa en torno a la historia de Alicia, una joven bogotana que escapa de la rutina y se adentra en una isla fantástica gobernada por una secta.

“Desde que planteamos la banda estábamos obsesionados con el álbum como una forma de arte, mucho de Pink Floyd. Y esa fue como la idea, no importa cómo suene eso, pero que tenga sustancia, que tenga alma, que cuente algo. Esa era siempre la idea”, comentó Andy Parker, bajista y miembro fundador de la banda a Infobae Colombia, durante su paso por el BIME Bogotá 2026, sobre este lanzamiento.

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Ácido Pantera reinterpreta un clásico de David Bowie para musicalizar el Mundial 2026

La agrupación de electrónica bogotana presenta Seguimos Ganando (Let’s Dance Interpolation), remix oficial de uno de los himnos del británico: Let’s Dance, que fue elegida para aparecer en las transmisiones de la cadena Fox Sports del próximo campeonato mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

La pista toma las melodías inconfundibles del sencillo original y las fusiona con sonidos alternativos, electrónicos y folclóricos colombianos —incluyendo la cumbia— para construir algo completamente nuevo y al mismo tiempo profundamente familiar.

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Sebastián Izáciga presenta “Todo Va A Estar Bien”

El cantante reconocido por su trabajo con Mad Tree, presentó el tema que da título a su debut en solitario que se estrenará próximamente, con nueve canciones.

Caracterizado por una estructura más orientada al ritmo y una ejecución más sofisticada, es el que encierra el mensaje general del álbum, orientado al optimismo y la luminosidad.

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Paula Arenas presenta ‘Nada Es Permanente’, su álbum más íntimo y personal

La cantautora colombiana 13 veces nominada a los Latin Grammy y 2 a su versión angloparlante, presenta su nuevo álbum y uno de los más personales de su carrera hasta la fecha, donde explora la memoria, la transformación y todo aquello que, aunque cambia, deja una marca imborrable.

La cantautora presenta un universo conceptual que entiende la vida como una cocina: un espacio donde todo se mezcla, se transforma y adquiere nuevos matices con el tiempo. Cada canción funciona como un “ingrediente” a veces dulce, a veces ácido, a veces incómodo, que, en conjunto, da forma a una historia profundamente humana, hecha de recuerdos, pérdidas, aprendizajes y emociones que evolucionan.

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“Este álbum nace de entender que la vida no se puede controlar, solo sentir. Nada es Permanente es mi forma de aceptar los cambios, de honrar lo que se fue y de agradecer todo lo que, de alguna manera, sigue viviendo en mí”, comentó la cantante en un comunicado de prensa.

Así suena ‘Omerta’, el álbum colaborativo entre J Balvin y Ryan Castro

El esperado trabajo de ambos reguetoneros se presentó esta semana en plataformas digitales, luego de anticiparse su arte gráfico, caracterizado por su estética de la mafia italiana y basado en la filosofía de familia y lealtad, clásico de las películas de gánsteres.

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Omerta es una palabra que significa silencio en el código de honor siciliano y es el título de una novela del escritor Mario Puzo, autor de El padrino.

A Tonto y Pal Agua, los primeros sencillos publicados del álbum, se le unen otros ocho temas que “reflejan un diálogo generacional moldeado por los códigos de Medellín”, ciudad de la que ambos son oriundos. En Tonto, J Balvin ofrece una muestra de su familia porque la canción comienza con las palabras de su hijo Río presentando el tema: “Soy Godzilla y presento; DJ Snake, Sog, J Balvin, Ryan Castro, Latino gang”.

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El tema principal del álbum es Una a la vez, una canción con influencias de dancehall y percusión caribeña que, según el equipo de prensa, define desde el inicio la identidad sonora del proyecto.

El álbum también explora sonidos más experimentales en canciones como Dalmation, con sintetizadores y marimbas, o Melo, que mezcla dancehall y referencias al jugador de la NBA LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets.

El cierre del álbum llega con la canción Omerta, producida por el también colombiano SOG, una pieza más introspectiva en la que ambos artistas reflexionan sobre la disciplina, la presión de la industria y la permanencia dentro del género urbano.

Long Play Band inicia un nuevo capítulo en su carrera con “Química Perfecta”

La banda creada en Córdoba y que recientemente anunció su unión con Fredy Herazo, reconocido por su trabajo con artistas como Karen Lizarazo, presentó un nuevo sencillo con elementos de afrobeats y merengue, que parecen marcar el inicio de una vocación más orientada a romper con más fuerza en el mercado musical.

Farruko sumó a Greeicy y Steve Aoki en “YAPAQUE”

El tema, presentado en vivo por primera vez en el set de Aoki en el pasado Ultra Music Festival, conectó de inmediato con su audiencia y se perfila como un potencial himno del verano, cruzando la producción electrónica con ritmos latinos, y una letra de desamor que invita a seguir adelante.

Luis Enrique y De La Ghetto unieron fuerzas en “Nombre y Apellido”

El nicaragüense se acompañó del cantante norteamericano para esta colaboración que vincula dos estilos teóricamente contrapuestos, en los que a la salsa romántica se le suman recursos contemporáneos.

El tema aborda la etapa en la que una relación sentimental se consolida y adquiere certeza, pasando de la duda y la soledad a la seguridad, de acuerdo con el comunicado. La letra utiliza imágenes como el “renacer como el fénix” y menciones a distintas etapas emocionales.

Los Caligaris vuelven a cruzar fronteras musicales y presentan “Mala Junta”

En esta ocasión, se suman La K’onga y el reconocido rapero mexicano Neto Peña como invitados de la agrupación argentina para moldear una colaboración que potencia su costado más festivo y cuartetero, incorporando a la vez un matiz poco habitual con la participación de uno de los mayores exponentes del rap de México.

Fito Páez presenta “Shine”, primer adelanto de su próximo álbum de estudio

El álbum encarna el renacer del rosarino después del accidente doméstico que sufrió en septiembre de 2024, que derivó en una intervención quirúrgica por la fractura de nueve costillas que derivó, a su vez, en la suspensión de todas sus actividades, conciertos y grabaciones.

Tras largos meses de reposo absoluto, Fito floreció en nuevas canciones que trazaron su camino de vuelta, y en una mirada certera y profunda del tiempo en que nos toca vivir, tal y como se deja oír en este primer sencillo donde rinde tributo al rock and roll de los 50 mientras hace un llamado a la acción.

Bruno Mars incursiona en el español con“Lo Arriesgo Todo”

Tras el rotundo éxito de The Romantic, el cantante sorprende a sus fans con el estreno de la versión en español de Risk It All, demostrando el profundo respeto del artista por sus fans y raíces latinas, así como su deseo de conectar con ellos.

One Republic presenta su nuevo sencillo “Need Your Love”

La banda liderada por Ryan Tedder presenta un himno inspirador y cargado de emoción que resalta la importancia del amor por encima de las aspiraciones materialistas. Sus melodías envolventes fueron presentadas por primera vez en algunas presentaciones en vivo durante 2025, convirtiéndose rápidamente en uno de los lanzamientos más esperados.

Junto con el sencillo llega su videoclip, ambientado en el entorno industrial de un almacén tenuemente iluminado.

Lykke Li presenta su LP ‘The Afterparty’

Producido ejecutivamente y escrito por la cantante sueca junto a su colaborador de larga data Björn Yttling en Los Ángeles, y grabado en Estocolmo con una orquesta de cuerdas de 17 integrantes, esta producción combina cuerdas brillantes de disco, detalles de flauta y lo que la propia Lykke Li bautizó como “bongós apocalípticos”.

Sus letras confrontan la vergüenza, el deseo y la incertidumbre existencial en apenas 24 minutos de duración, proponiéndose ser “un disco de baile para el fin del mundo”, de acuerdo con el comunicado de prensa.