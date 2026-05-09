Colombia

Capturaron a dos presuntos implicados en el crimen del joven Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional

El joven fue asesinado en noviembre de 2024, tras haber sido atacado con un arma de fuego en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá

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Por este hecho un joven fue capturado en principio, pero a inicios de diciembre de 2024 recobró la libertad - crédito captura de pantalla/redes sociales
Una jueza ordenó la captura de cinco personas por el crimen cometido contra Juan Felipe Rincón - crédito captura de pantalla/redes sociales/X

Las autoridades lograron la captura de Andrés Camilo Sotelo Torres y Yeimy Tatiana Vega López, dos personas señaladas de estar involucradas en el crimen perpetrado con el joven Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón. En noviembre de 2024, el joven fue víctima de un entrampamiento y fue asesinado en el barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con El Tiempo, Sotelo Torres y Vega López fueron interceptados por las autoridades en plena vía pública del municipio Carmen de Apicalá, ubicado al oriente del departamento de Tolima. La jueza 26 de control de garantías había ordenado la captura de los procesados y de otras tres personas, pero hasta ahora se puedrá hacer efectiva la medida de aseguramiento que estableció contra Sotelo y Vega López, porque se desconocía su paradero.

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Andrés Camilo Sotelo es investigado por los delitos de homicidio doloso agravado; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, los cuales no aceptó cuando se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos.

“Los elementos de prueba obtenidos por un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que la víctima habría llegado al sector y fue interceptada por varias personas, entre ellas Sotelo Torres. En medio de la discusión, la víctima habría recibido un impacto con arma de fuego”, detalló la Fiscalía en su momento.

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