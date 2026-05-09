Fuerte reclamo del Gobernador de La Guajira a Petro por mantener a alias Naín como gestor de paz: “Su política se volvió un refugio para el crimen”

Aguilar aseguró que el propio presidente reconoció errores en la estrategia de paz al incluir en negociaciones “a cuanto delincuente se atravesó en su camino” - crédito @jaiaguilar/X y REUTERS

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, lanzó nuevas críticas contra el presidente Gustavo Petro por el papel otorgado a alias Naín dentro de la política de “Paz Total”, luego de las recientes declaraciones del mandatario durante su visita al departamento y de los pronunciamientos que realizó en Argentina sobre los procesos de negociación con grupos armados.

A través de un pronunciamiento público, Aguilar afirmó que el propio jefe de Estado reconoció errores en la implementación de la política de paz impulsada por el Gobierno nacional. Según el gobernador, Petro admitió que uno de esos desaciertos fue incluir en los diálogos “a cuanto delincuente se atravesó en su camino”, haciendo referencia directa a “Naín”, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas también como ‘Los Pachencas’.

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“Presidente, para su información, ”Naín" es el presunto responsable de tres de las 36 masacres que han ocurrido en el país”, expresó Aguilar al cuestionar nuevamente la permanencia del presunto jefe armado como gestor de paz dentro de los acercamientos promovidos por el Ejecutivo.

Las declaraciones del mandatario regional se producen pocos días después de la visita de Petro a La Guajira, donde el presidente habló sobre la situación de seguridad, el control territorial de grupos armados y las disputas por poder político y económico en zonas históricamente afectadas por la presencia de organizaciones ilegales.

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Durante ese recorrido, el presidente también mencionó nuevamente a alias Naín y sostuvo que, si realmente existe voluntad de abandonar las armas y dejar la violencia, el Gobierno está dispuesto a dialogar dentro del marco de la política de Paz Total.

Cuestionamientos por seguridad y alertas tempranas

El gobernador sostuvo que el Gobierno nacional ignoró durante años las Alertas Tempranas sobre la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito @jaiaguilar/X

En respuesta a esas declaraciones, Aguilar señaló que el Gobierno nacional no ha atendido las advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo sobre la expansión de estructuras ilegales en el departamento. El gobernador hizo referencia a la Alerta Temprana 010 y a sus posteriores actualizaciones, documentos en los que se advierte sobre la disputa territorial entre el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Según Aguilar, esas alertas vienen señalando desde hace tres años el riesgo de confrontaciones armadas y el impacto que la disputa criminal tiene sobre las comunidades de La Guajira.

“Presidente, nos ha dejado solos en las regiones”, afirmó el gobernador, quien además cuestionó la falta de acciones “con determinación” frente al avance de los grupos armados ilegales en distintas zonas del país.

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Aguilar afirmó que la política de “Paz Total” terminó fortaleciendo estructuras criminales y aseguró que “se volvió un refugio para el crimen” - crédito Santiago Saldarriaga/AP

El mandatario departamental aseguró además que la estrategia de seguridad del Gobierno terminó fortaleciendo organizaciones criminales y criticó el desarrollo de la política de “Paz Total”. “Su política de Paz fracasó y se volvió un refugio para el crimen”, manifestó.

Aguilar también sostuvo que las visitas presidenciales a las regiones se han convertido en escenarios de confrontación política en medio de la crisis de orden público. Según expresó, el Gobierno llega a los territorios “no a traer soluciones” sino para profundizar tensiones sociales y políticas mientras persisten los hechos violentos.

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Dentro de sus cuestionamientos, el gobernador citó cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, sobre los hechos de violencia registrados durante 2026. De acuerdo con esos datos mencionados por Aguilar, en los primeros cuatro meses del año se reportaron 49 masacres y 205 víctimas en Colombia.

Debate por decisiones del Gobierno frente a grupos armados

El debate se da en medio de nuevas discusiones nacionales sobre los resultados de la política de “Paz Total” y los diálogos con estructuras armadas ilegales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Otro de los puntos señalados por el gobernador fue la reciente decisión del Gobierno de levantar órdenes de captura contra 30 integrantes de grupos armados ilegales vinculados a procesos de diálogo con el Ejecutivo. Aguilar cuestionó que esa medida se haya producido a pocas semanas de las elecciones y planteó dudas sobre el impacto de esas decisiones en materia de seguridad. “¿A qué juega, presidente?”, preguntó el mandatario departamental al referirse a la suspensión de las órdenes judiciales.

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Las críticas también se centraron en la continuidad de los acercamientos con alias Naín, a quien el Gobierno designó como gestor de paz dentro de los procesos de conversación con grupos armados.

“Insistir en el error de dialogar con el delincuente que nombró gestor de paz y solo ha traído crimen”, expresó el gobernador al referirse al presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

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