Deportes

Hora y dónde ver Once Caldas vs. Junior de Barranquilla: un duelo histórico en los playoffs de la Liga BetPlay

Los tiburones, que fueron eliminados de la Copa Libertadores, quedaron con la obligación de salir campeones en el torneo frente a un Blanco Blanco que se ilusiona con un título

Guardar
Google icon
Once Caldas vs Junior, Liga BetPlay DIMAYOR I 2026
Once Caldas y Junior de Barranquilla volverán a verse en las finales del fútbol colombiano, ahora por los cuartos de la Liga BetPlay - crédito Dimayor / VizzorImage

Durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo, en medio de las celebraciones del Día de la Madre, el fútbol colombiano tendrá el inicio de los playoffs de la Liga BetPlay, con cuatro partidos cargados de emociones y, algunos de ellos, con mucha historia de por medio.

Uno de esos duelos interesantes será el de Once Caldas contra Junior, conjuntos que hace años pelearon por los títulos del campeonato y ahora se medirán en los cuartos de final, en una llave muy cerrada por las figuras en sus plantillas y realidades distintas.

PUBLICIDAD

Además de eso, un hecho que llama la atención de la serie entre manizaleños y barranquilleros es la presión sobre los tiburones para salir campeones, pues vienen de despedirse de la Copa Libertadores antes de tiempo y toda la presión recae en el entrenador Alfredo Arias, que pende de un hilo.

Hora y dónde ver Once Caldas vs. Junior

Los dos equipos son recordados por las finales de los torneos Apertura 2003, Apertura 2009 y Finalización 2011, además de verse en muchas instancias definitivas en las que tuvieron partidos apasionantes, algo que se espera ahora en la Liga BetPlay 2026-I.

PUBLICIDAD

El compromiso de Once Caldas y Junior de Barranquilla será el domingo 10 de mayo a las 6:10 p. m., por la ida de los cuartos de final, en un estadio Palogrande que espera a más de 30.000 personas para acompañar al Blanco Blanco en el inicio de este camino al título.

Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla defiende el título de la Liga BetPlay que ganó en diciembre de 2025 - crédito Colprensa

Dicho partido se verá por el canal deportivo Win+ Fútbol, por suscripción en los cableoperadores del país, así como por la aplicación Win Play, para que los aficionados puedan disfrutar del juego desde cualquier plataforma y en cualquier parte del mundo.

Para Once Caldas, es el primer paso para conseguir su primer título en 16 años, pues la última vez que dio una vuelta olímpica fue en el Torneo Finalización 2010, desde entonces, perdió las finales del Torneo Finalización 2011 y la Copa Colombia 2018.

Dayro Moreno
Once Caldas se apoya en figuras como Dayro Moreno y Jefry Zapata para volver a salir campeón en el fútbol colombiano - crédito Once Caldas

En el caso de Junior, siendo defensor del título, quiere ratificar que cuenta con la plantilla para pelear una nueva estrella, más allá de la irregularidad a lo largo del primer semestre y lo ocurrido a nivel internacional, que le dio un giro a todo el proceso de 2026.

Mucho peso encima del Tiburón

La actualidad en la institución barranquillera es más delicada de lo esperado, pues el ambiente para los playoffs de la Liga BetPlay no es de celebración e ilusión, sino de preocupación y exigencia por parte de los aficionados a sus jugadores para llegar al título.

La eliminación en Copa Libertadores obligó al Junior a salir campeón de la Liga BetPlay, pues solo el trofeo le salvaría el puesto al técnico Alfredo Arias que, pese a levantar la estrella en diciembre de 2025, el fracaso a nivel internacional fue muy fuerte para el club.

Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla ha vivido una de sus peores campañas en la Copa Libertadores en los últimos años, al no ganar ningún encuentro - crédito Junior FC

Los tiburones se quedaron afuera del torneo con apenas un punto en cuatro partidos, un gol marcado y cinco encajados, además de que tiene pocas opciones de caer a los playoffs de la Copa Sudamericana, que es beneficio para los terceros de la fase de grupos, pues se encuentra a cinco unidades.

Por esa razón, el entrenador Arias no tiene otra opción que hacer nuevamente una actuación histórica en el fútbol colombiano, tal como pasó en 2025, para mantenerse en el cargo o se encontrará en riesgo de que no le renueven su contrato, que acaba en junio de 2026 y, por ahora, la dirigencia aún no abre negociaciones para ampliarlo por más tiempo, en especial porlo ocurrido en el certamen de la Conmebol.

Temas Relacionados

Once Caldas vs JuniorHora y dónde ver Once Caldas vs JuniorOnce CaldasJunior de BarranquillaLiga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

El verde visita Bogotá con el objetivo de sumar la victoria en el partido de ida ante la revelación del campeonato colombiano

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

EN VIVO Tolima vs. Pasto, playoffs de la Liga BetPlay: los cuartos de final arrancan en Ibagué

El conjunto de Lucas González, de gran momento en la Copa Libertadores, recibe a una de las sorpresas del campeonato colombiano

EN VIVO Tolima vs. Pasto, playoffs de la Liga BetPlay: los cuartos de final arrancan en Ibagué

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

El clásico de rojos se jugará en la capital del Valle del Cauca, reeditando un duelo intenso y parejo en los últimos partidos

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

La selección Colombia femenina Sub-17 fracasó: perdió 1-0 ante Venezuela y se quedó sin mundial

El enfrentamiento decisivo entre la selección Colombia y el conjunto “vinotinto” se llevó a cabo en el estadio Ameliano de Villeta, Paraguay

La selección Colombia femenina Sub-17 fracasó: perdió 1-0 ante Venezuela y se quedó sin mundial

Técnico británico recordó emotivo gesto de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en la Premier League: “Nunca lo olvidaré”

Brendan Rodgers revivió la conmovedora anécdota en la que Cristiano Ronaldo dedicó tiempo y palabras amables a su madre en un encuentro Chelsea-Manchester United

Técnico británico recordó emotivo gesto de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en la Premier League: “Nunca lo olvidaré”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Rafael Poveda narra cómo escapó de atentados de paramilitares y guerrilla por ejercer el periodismo

Rafael Poveda narra cómo escapó de atentados de paramilitares y guerrilla por ejercer el periodismo

La Segura reveló cómo lleva su vida sexual con Baladán pese a los dolores crónicos en la espalda

Familia de Juan Manuel Rodríguez, joven que murió junto a Yeison Jiménez, desmintió relación sentimental con Juliana Calderón y pide respeto a su memoria

Fredy Guarín respondió a rumores sobre su recaída y envió mensaje a las personas que desean verlo mal: “Esperan verme caer”

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

Deportes

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

EN VIVO Tolima vs. Pasto, playoffs de la Liga BetPlay: los cuartos de final arrancan en Ibagué

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

La selección Colombia femenina Sub-17 fracasó: perdió 1-0 ante Venezuela y se quedó sin mundial

Técnico británico recordó emotivo gesto de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en la Premier League: “Nunca lo olvidaré”