Colombia

“Como el más valiente”: Así recordó Enrique Vargas Lleras a su hermano, Germán Vargas Lleras, durante su velación en Bogotá

El exvicepresidente colombiano es velado en el Palacio de San Carlos, recinto ligado a la historia de su familia y donde líderes políticos, instituciones y seguidores han acudido a despedirlo tras su fallecimiento

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Enrique Vargas Lleras destacó que su hermano “nunca jamás se amilanó frente a nada” y aseguró que cada amenaza fortalecía su determinación política - crédito @EnriqueVargasLl/X y Colprensa
Enrique Vargas Lleras destacó que su hermano “nunca jamás se amilanó frente a nada” y aseguró que cada amenaza fortalecía su determinación política - crédito @EnriqueVargasLl/X y Colprensa

El féretro del exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, fallecido el viernes 8 de mayo en Bogotá, fue recibido con honores un día después en el Palacio de San Carlos, antigua sede presidencial y actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde permanecerá en cámara ardiente durante el fin de semana.

El ataúd, cubierto con la bandera de Colombia y cargado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, ingresó por la puerta principal del histórico recinto ubicado frente al Teatro Colón, en el centro de la capital. Desde la apertura de las ceremonias de despedida comenzaron a llegar dirigentes políticos, funcionarios, familiares y ciudadanos para rendir homenaje al exvicepresidente.

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Durante la velación, su hermano, Enrique Vargas Lleras, aseguró ante medios de comunicación que el país perdió a uno de sus dirigentes políticos más comprometidos.

Hemos perdido a uno de los hombres más preparados y comprometidos con el país. Un hombre sano, limpio, que le entregó su vida completa al país”, afirmó Enrique Vargas Lleras.

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En sus declaraciones, recordó la trayectoria política de su hermano desde sus primeros cargos públicos y mencionó su papel en debates relacionados con seguridad, narcotráfico y legislación. “Concejal de pueblo con mucho orgullo de Bojacá, concejal de Bogotá, senador durante varios períodos, presidente de esa corporación. Tiene un trabajo legislativo muy importante”, expresó.

También señaló que Germán Vargas Lleras enfrentó amenazas y atentados durante su vida política debido a sus posiciones frente al narcotráfico y la guerrilla. Fue valiente, se enfrentó a las bombas, al narcotráfico, a la guerrilla, a las Farc, a la subversión, a la delincuencia común. Nunca le tembló la mano en aprobar las leyes que el país necesitó”, dijo ante los medios.

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