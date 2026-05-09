Colombia

Gaviria reveló las “realidades políticas” que dejan mal parado al Gobierno Petro por nombramiento de Daniel Quintero: “Desvergüenza”

El exministro aseguró que el nuevo superintendente Nacional de Salud no tiene la experiencia ni la formación para asumir el cargo y recordó que está siendo investigado penalmente

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Alejandro Gaviria y Daniel Quintero
El exministro Alejandro Gaviria recordó que Daniel Quintero fue imputado con cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia - Colprensa

El nombramiento del exalcalde de Medellín Daniel Quintero como superintendente Nacional de Salud no cayó bien entre algunos integrantes del país político colombiano. Una de las personas que ha cuestionado la designación es el exministro de Salud y exministro de Educación Alejandro Gaviria, que por apenas seis meses hizo parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, del que ahora es un acérrimo contradictor.

A través de una publicación en su cuenta de X, el ex jefe de las carteras criticó la selección de Quintero para liderar la Superintendencia y aseguró que su nombramiento deja en evidencia “realidades políticas” negativas de la administración Petro. Esto, teniendo en cuenta que está siendo investigado por los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción, los cuales le fueron imputados en abril de 2025. Además, en septiembre de ese año, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en su contra por esos tipos penales.

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Además, recordó que el exalcalde no está preparado para asumir las responsabilidades de la entidad, puesto que no tiene experiencia en el manejo del sector de la salud ni una formación académica relacionada.

“El nombramiento, unas semanas antes de terminar el mandato, en medio de una crisis profunda de la salud, de un político imputado como Daniel Quintero, quien, además, ha nombrado a exfuncionarios investigados y sin conocimiento en los principales cargos de la Superintendencia de Salud, revela cinco ideas o realidades políticas que definen en buena parte el gobierno Petro”, señaló Gaviria.

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El exministro Alejandro Gaviria reflexionó sobre lo que considera que es problemático ante la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia Nacional de Salud - crédito @agaviriau/X
El exministro Alejandro Gaviria reflexionó sobre lo que considera que es problemático ante la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia Nacional de Salud - crédito @agaviriau/X

Esas “realidades” a las que se refirió el exfuncionario son:

  1. La idea de que la lealtad ideológica y personal prevalecen en el Gobierno, tanto así que estaría “por encima de todo”. Eso incluye aspectos cruciales como la competencia y la honestidad de las personas.
  2. El hecho de que la búsqueda de soliciones y de políticas eficaces esté relegada a un papel secundario. A juicio del exministro, para el Gobierno Petro es más imporante el espectáculo y los golpes de opinión.
  3. Las contemplaciones que al parecer tendría el Gobierno ante la corrupción que, desde su perspectiva, sería un asunto “tolerable” en la administración, considerado “un riesgo irrelevante ante la urgencia de preservar el poder”.
  4. El hecho de que, al parecer, se vive por encima de “cualquier escrutinio” y de que no se consideraría revelante hacer una adecuada rendición de cuentas. “La desvergüenza como forma de acción política”, señaló.
  5. La idea de que basta con proclamarse representante del pueblo. El sufrimiento de la gente pasa a segundo plano. “Solo importan las ficciones que puedan fabricarse desde el gobierno”, precisó.
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia, enfrenta una nueva controversia interna por denuncias de acoso sexual y laboral en su equipo - crédito Supersalud
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ahora es liderada por Daniel Quintero. Alejandro Gaviria aseguró que no tiene la suficiente experiencia para manejar la entidad - crédito Supersalud

El exsecretario de Gobierno de Medellín Esteban Restrepo reaccionó al comentario que publicó Alejandro Gaviria, haciendo una fuerte crítica a su gestión como ministro de Salud (2012-2018). Catalogó al ex jefe de cartera como una “vergüenza para la historia de la salud del país”.

Aseguró que, bajo el liderazgo de Gaviria, el sistema de salud colombiano quedó “podrido por dentro”, debido a la liquidación de siete EPS, entre ellas, Saludcoop, Caprecom y Selvasalud. También recordó que, en su momento, el exministro reconoció que las entidades promotoras tenían una deuda de $7 billones y, pese a ello, defendió la intermediación financiera de las EPS, lo que, a su juicio, derivó en la quiebra de varios hospitales.

El exsecretario de Gobierno de Medellín Esteban Restrepo criticó la gestión de Alejandro Gaviria como ministro de Salud - crédito @estebanrestre/X
El exsecretario de Gobierno de Medellín Esteban Restrepo criticó la gestión de Alejandro Gaviria como ministro de Salud - crédito @estebanrestre/X

Esto no es culpa de Petro: es el resultado del modelo que usted defendió. Un sistema donde las EPS reciben la plata pública, no les pagan a las IPS, retienen recursos, se quiebran y nadie responde. Petro intenta desmontar la crisis; usted la administró, la maquilló y la dejó crecer”, señaló.

Añadió: “No dé cátedra: usted representa el fracaso del modelo que enfermó a Colombia”.

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