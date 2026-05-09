Dávinson Sánchez llegará con mucha motivación a la selección Colombia: campeón con Galatasaray en Turquía

Dávinson Sánchez es uno de los dos colombianos en el Galatasaray que se coronó campeón de la Superliga de Turquía - crédito Khalil Hamra/AP Foto

La selección Colombia tiene la esperanza de que sus jugadores no solo lleguen en las mejores condiciones para la última etapa de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino con mucha motivación gracias a su desempeño en sus respectivos clubes en la temporada.

Ese es el caso de Dávinson Sánchez, que se coronó campeón de Turquía con el Galatasaray, en un año en el que luchó mucho con el club para quedarse con la liga y, de manera anticipada, lo logró y con el defensor como uno de sus jugadores importantes en la plantilla.

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De esta manera, el técnico Néstor Lorenzo tendrá más confianza en el jugador para elegir a los 26 hombres que serán convocados para el Mundial 2026, una lista que se conocerá en la segunda mitad de mayo y previo al amistoso contra Costa Rica en el estadio El Campín.

Dávinson Sánchez celebró en Turquía

El defensor central se esforzó mucho en el club para convertirse en titular indiscutible, pues al ser su segundo año en los leones, quería consolidarse en la institución y con los aficionados para ganarse su cariño, ganar títulos y quedar en la historia.

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Durante la jornada 33 de la Superliga de Turquía, Galatasaray se coronó campeón con una fecha de anticipación, gracias a su triunfo por 4-2 sobre el Antalyaspor, que le permitió asegurar el trofeo tras una férrea batalla con su archirrival, el Fenerbahçe.

Galatasaray celebró su título 26 de la Superliga de Turquía en su historia - crédito Galatasaray

El escolta de los leones había goleado al Konyaspor por 3-0, lo que obligó al conjunto de Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla a sumar los tres puntos en su compromiso, pues de lo contrario, mandaba la definición hasta la última fecha del campeonato.

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Dávinson terminó la temporada con un total de 30 partidos disputados, 29 de ellos en condición de titular y solo se perdió tres, dos por suspensión y uno porque lo dejaron en el banco de suplentes, para un total de 2.425 minutos, además de que marcó un gol.

Dávinson Sánchez sumó su tercer título de la Superliga de Turquía con el Galatasaray - crédito Umit Bektas/REUTERS

Por su parte, Yaser Asprilla tuvo siete apariciones en el campeonato turco, solo uno fue como inicialista y no marcó goles ni asistencias, además de que lleva cinco meses desde su salida del Girona de España, donde no tenía continuidad y buscó un mejor destino.

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Se acerca la concentración

Dávinson Sánchez seguramente será uno de los jugadores que llegarán con el primer grupo para la concentración de la selección Colombia, que empezará sus prácticas en el país antes del viaje a Estados Unidos, además de que finaliza la temporada a tiempo para integrarse al grupo.

Lo más probable es que Colombia inicie la etapa de preparación el 15 de mayo, como lo mencionó el director deportivo del Minnesota United, pues para esas fechas también se uniría James Rodríguez al equipo nacional, como parte de la lista provisional para el Mundial 2026.

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Dávinson Sánchez viene de jugar los amistosos de Colombia frente a Croacia y Francia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

De ese grupo de 35 a 55 jugadores, que es exigencia de la FIFA a las 48 selecciones participantes, saldrá la lista de 26 convocados, cuyo plazo para darse a conocer es el 1 de junio, 11 días antes del inicio de la Copa del Mundo con el duelo de México ante Sudáfrica en el estadio Azteca.

Por lo tanto, la selección Colombia tendría esa plantilla definida para el 29 de mayo, cuando Colombia enfrente a Costa Rica en duelo amistoso, en el estadio El Campín y donde el combinado nacional se despedirá de los aficionados, para después medirse con Jordania el 7 de junio en San Diego, con el que cerrará su etapa de preparación antes de enfrentar a Uzbekistán por el grupo K, el 17 de junio en la Ciudad de México.

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