Hallan en España a estudiante de Medicina de la Uninorte tras tres días desaparecida en Barranquilla

Son pocos los detalles que se conocen hasta ahora de las razones de la desaparición y de por qué terminó en territorio europeo. - crédito Fiscalía/redes sociales

Las autoridades judiciales confirmaron que Danna Sofía Acosta Rodríguez, estudiante de cuarto semestre de Medicina en la Universidad del Norte, fue ubicada en Madrid, España, luego de permanecer tres días reportada como desaparecida en la ciudad de Barranquilla.

La joven, de 19 años de edad y oriunda del municipio de Plato, Magdalena, había sido vista por última vez el jueves 11 de diciembre, cuando salió de su lugar de residencia con destino a la universidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información conocida por El Heraldo, fuentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que la estudiante llegó al país ibérico en compañía de un ciudadano extranjero, aparentemente de nacionalidad rusa. El caso continúa en etapa de verificación para establecer las circunstancias en las que se produjo su salida del país y si existió algún tipo de engaño o intermediación irregular.

En la ciudad de Madrid, capital de España, fue ubicada la joven Danna Sofía Acosta Rodríguez, de 19 años y estudiante de cuarto semestre de Medicina en la Universidad del Norte, en Barranquilla - crédito Adobe Stock.

Salida registrada en cámaras de seguridad

Según el relato entregado por Maryuris Mercedes Rodríguez Menera, madre de la joven, Danna Sofía salió en horas de la mañana del conjunto residencial Altamar Caribe, ubicado cerca de la Universidad del Norte.

“Ella salió del conjunto Altamar Caribe a las 6:10 de la mañana (…) En las cámaras se ve donde ella sale del conjunto, se sube en el taxi, y ya de ahí ya no sabemos más nada de ella”, declaró la madre al medio ya mencionado.

La estudiante residía en Barranquilla con una mujer que estaba al pendiente de ella, debido a que su núcleo familiar vive en el municipio de Plato. Fue esta persona quien alertó a la madre al notar que la joven no llegó a la universidad y que su teléfono celular permanecía apagado.

Identificación del taxi y última ubicación conocida

Tras la denuncia formal de desaparición, la Policía adelantó labores de verificación que permitieron identificar el taxi en el que se transportó la estudiante. El conductor informó que dejó a la joven en la Estación de Servicio Terpel La Castellana, ubicada al norte de Barranquilla.

“La Policía logró identificar al taxi en el que se transportaba la niña y el conductor nos dijo que la había dejado en la Estación de Servicio Terpel La Castellana. Fuimos hasta allá, pidieron las grabaciones, y las cámaras no están funcionando”, indicó la madre.

De acuerdo con el testimonio de trabajadores del lugar, Danna Sofía ingresó al establecimiento y realizó una compra antes de salir nuevamente.

“Una empleada confirmó que mi hija había comprado un dedito de queso”, añadió Rodríguez Menera, precisando que después de ese momento no se volvió a tener registro de la joven en el sitio.

En las cámaras se ve donde la joven sale del conjunto y se sube en un taxi. - crédito Colprensa

Viaje a España y línea de investigación

Luego de más de 48 horas de búsqueda, las autoridades lograron ubicar a la estudiante en Madrid. Según información del ente investigador, Danna Sofía Acosta Rodríguez no llegó sola a España, sino en compañía de un ciudadano extranjero, con quien habría entablado contacto previo por internet.

En este momento, la Fiscalía adelanta verificaciones para establecer si la joven fue víctima de un engaño por parte de una organización criminal o si, por el contrario, su viaje fue voluntario y consensuado. Las autoridades no han entregado mayores detalles mientras avanzan las diligencias correspondientes.

Pronunciamiento de la comunidad académica

Durante los días en los que se desconocía el paradero de la estudiante, la Fundación Médicos Amigos, junto a profesores y miembros de la comunidad académica, difundió un comunicado público solicitando acciones por parte del Estado.

En el pronunciamiento se indicó que la activación de la Circular Amarilla de Interpol evidenciaba la relevancia del caso y se solicitó a las autoridades celeridad y coordinación interinstitucional.

“Solicitamos al Gobierno Nacional, a las autoridades judiciales y a los organismos de seguridad: máxima celeridad y transparencia en la investigación, coordinación efectiva entre entidades nacionales e internacionales, información oportuna y clara para la familia y la sociedad, y que este caso no se diluya en el silencio ni en la burocracia”, se lee en el comunicado.

Familiares y autoridades de Barranquilla intensifican la búsqueda de Danna Sofía Acosta, solicitando colaboración ciudadana para dar con su paradero - crédito Fiscalía

Caso continúa en verificación

Aunque la ubicación de la estudiante en territorio español fue confirmada por las autoridades, el proceso investigativo continúa abierto. El CTI de la Fiscalía mantiene las indagaciones para esclarecer las condiciones del viaje, los contactos previos y el rol del ciudadano extranjero que la acompañó.

Las autoridades reiteraron que, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis, y que cualquier conclusión dependerá del avance de las diligencias judiciales y de la cooperación con entidades internacionales. Mientras tanto, la familia de Danna Sofía permanece a la espera de información oficial y del desarrollo del proceso correspondiente.