Colombia

Hallan en España a estudiante de Medicina de la Uninorte tras tres días desaparecida en Barranquilla

Danna Sofía Acosta Rodríguez, de 19 años, fue ubicada en Madrid luego de arribar al país europeo junto a un ciudadano extranjero, con quien habría entablado contacto a través de internet. Las circunstancias de su traslado están bajo investigación

Guardar
Son pocos los detalles que
Son pocos los detalles que se conocen hasta ahora de las razones de la desaparición y de por qué terminó en territorio europeo. - crédito Fiscalía/redes sociales

Las autoridades judiciales confirmaron que Danna Sofía Acosta Rodríguez, estudiante de cuarto semestre de Medicina en la Universidad del Norte, fue ubicada en Madrid, España, luego de permanecer tres días reportada como desaparecida en la ciudad de Barranquilla.

La joven, de 19 años de edad y oriunda del municipio de Plato, Magdalena, había sido vista por última vez el jueves 11 de diciembre, cuando salió de su lugar de residencia con destino a la universidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información conocida por El Heraldo, fuentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que la estudiante llegó al país ibérico en compañía de un ciudadano extranjero, aparentemente de nacionalidad rusa. El caso continúa en etapa de verificación para establecer las circunstancias en las que se produjo su salida del país y si existió algún tipo de engaño o intermediación irregular.

En la ciudad de Madrid,
En la ciudad de Madrid, capital de España, fue ubicada la joven Danna Sofía Acosta Rodríguez, de 19 años y estudiante de cuarto semestre de Medicina en la Universidad del Norte, en Barranquilla - crédito Adobe Stock.

Salida registrada en cámaras de seguridad

Según el relato entregado por Maryuris Mercedes Rodríguez Menera, madre de la joven, Danna Sofía salió en horas de la mañana del conjunto residencial Altamar Caribe, ubicado cerca de la Universidad del Norte.

“Ella salió del conjunto Altamar Caribe a las 6:10 de la mañana (…) En las cámaras se ve donde ella sale del conjunto, se sube en el taxi, y ya de ahí ya no sabemos más nada de ella”, declaró la madre al medio ya mencionado.

La estudiante residía en Barranquilla con una mujer que estaba al pendiente de ella, debido a que su núcleo familiar vive en el municipio de Plato. Fue esta persona quien alertó a la madre al notar que la joven no llegó a la universidad y que su teléfono celular permanecía apagado.

Identificación del taxi y última ubicación conocida

Tras la denuncia formal de desaparición, la Policía adelantó labores de verificación que permitieron identificar el taxi en el que se transportó la estudiante. El conductor informó que dejó a la joven en la Estación de Servicio Terpel La Castellana, ubicada al norte de Barranquilla.

“La Policía logró identificar al taxi en el que se transportaba la niña y el conductor nos dijo que la había dejado en la Estación de Servicio Terpel La Castellana. Fuimos hasta allá, pidieron las grabaciones, y las cámaras no están funcionando”, indicó la madre.

De acuerdo con el testimonio de trabajadores del lugar, Danna Sofía ingresó al establecimiento y realizó una compra antes de salir nuevamente.

“Una empleada confirmó que mi hija había comprado un dedito de queso”, añadió Rodríguez Menera, precisando que después de ese momento no se volvió a tener registro de la joven en el sitio.

En las cámaras se ve
En las cámaras se ve donde la joven sale del conjunto y se sube en un taxi. - crédito Colprensa

Viaje a España y línea de investigación

Luego de más de 48 horas de búsqueda, las autoridades lograron ubicar a la estudiante en Madrid. Según información del ente investigador, Danna Sofía Acosta Rodríguez no llegó sola a España, sino en compañía de un ciudadano extranjero, con quien habría entablado contacto previo por internet.

En este momento, la Fiscalía adelanta verificaciones para establecer si la joven fue víctima de un engaño por parte de una organización criminal o si, por el contrario, su viaje fue voluntario y consensuado. Las autoridades no han entregado mayores detalles mientras avanzan las diligencias correspondientes.

Pronunciamiento de la comunidad académica

Durante los días en los que se desconocía el paradero de la estudiante, la Fundación Médicos Amigos, junto a profesores y miembros de la comunidad académica, difundió un comunicado público solicitando acciones por parte del Estado.

En el pronunciamiento se indicó que la activación de la Circular Amarilla de Interpol evidenciaba la relevancia del caso y se solicitó a las autoridades celeridad y coordinación interinstitucional.

“Solicitamos al Gobierno Nacional, a las autoridades judiciales y a los organismos de seguridad: máxima celeridad y transparencia en la investigación, coordinación efectiva entre entidades nacionales e internacionales, información oportuna y clara para la familia y la sociedad, y que este caso no se diluya en el silencio ni en la burocracia”, se lee en el comunicado.

Familiares y autoridades de Barranquilla
Familiares y autoridades de Barranquilla intensifican la búsqueda de Danna Sofía Acosta, solicitando colaboración ciudadana para dar con su paradero - crédito Fiscalía

Caso continúa en verificación

Aunque la ubicación de la estudiante en territorio español fue confirmada por las autoridades, el proceso investigativo continúa abierto. El CTI de la Fiscalía mantiene las indagaciones para esclarecer las condiciones del viaje, los contactos previos y el rol del ciudadano extranjero que la acompañó.

Las autoridades reiteraron que, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis, y que cualquier conclusión dependerá del avance de las diligencias judiciales y de la cooperación con entidades internacionales. Mientras tanto, la familia de Danna Sofía permanece a la espera de información oficial y del desarrollo del proceso correspondiente.

Temas Relacionados

Danna Sofía Acosta Rodríguezestudiante desaparecida Barranquillahallazgo en MadridUniversidad del NorteCircular Amarilla INTERPOLUninorteColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 14 de <p>diciembre</p>

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados del último sorteo de

Gustavo Petro rechazó victoria de José Antonio Kast en Chile: “Jamás le daré la mano a un nazi”

El presidente alertó sobre riesgos para los países progresistas, llamó a la resistencia regional e informó que una de sus publicaciones sobre el contexto chileno fue bloqueada en la plataforma

Gustavo Petro rechazó victoria de

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este lunes 15 de diciembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Pico y Placa en Villavicencio:

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este lunes

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

Tenga en cuenta: Así regirá

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este lunes

Que los cortes de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

En qué barrios de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Wilmar Roldán reveló cuál es

Wilmar Roldán reveló cuál es la barra “más jodida” del país con particular anécdota: “La mano del muerto saliendo así”

Familia de B King explicó las razones de su distanciamiento con Marcela Reyes: “No respetó su memoria”

Pipe Bueno conmovió al recordar con emoción su “3er Round” en el Movistar Arena: “¿Hacemos otro?”

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

Filmes para ver esta noche en Netflix Colombia

Deportes

Deportes Tolima confirmó precio de

Deportes Tolima confirmó precio de la boletería para la final de vuelta de la Liga BetPlay: “La hoguera del indio es solo nuestra”

Luis Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa y es líder de la tabla de goleadores: así califican al jugador de la selección Colombia

FIFA entregará el premio The Best, sin la presencia de las estrellas, el 16 de diciembre: estos son los colombianos nominados

Jhon Jader Durán respondió a mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: esto dijo el delantero

Deportivo Cali concretará el regreso de Juan Ignacio Dinenno: todo dependerá de los exámenes médicos