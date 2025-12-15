Colombia

En un intento de robo, subintendente de la Policía Nacional perdió la vida, en Medellín: autoridades investigan el caso

Se adelantan pesquisas para esclarecer los hechos en los que un agente perdió la vida tras enfrentarse a dos hombres armados, quienes le robaron sus pertenencias y su arma de dotación

Iván Ferney Tabares, con 21
Iván Ferney Tabares, con 21 años de servicio en la Policía de Infancia y Adolescencia, fue víctima de un presunto hurto que terminó en tragedia - crédito Google Maps/Federico Gutiérrez/X

El asesinato de un subintendente de la Policía Nacional conmocionó a la comunidad en el barrio Manrique El Pomar, en el nororiente de Medellín (Antioquia), durante un intento de hurto que dejó como saldo la muerte del uniformado y un presunto agresor herido bajo custodia.

La víctima, Iván Ferney Tabares Restrepo, de 44 años, tenía 21 años y dos meses de servicio en la Policía Nacional, adscrito a la división de Infancia y Adolescencia, y al momento del ataque se encontraba fuera de servicio en situación administrativa de descanso.

Al momento del ataque, se encontraba en situación administrativa de descanso. El hecho, ocurrido la noche del sábado 13 de diciembre, se produjo tras un presunto hurto en el que el subintendente fue abordado por dos hombres en motocicleta, quienes le robaron sus pertenencias y, al oponer resistencia, se desató un intercambio de disparos que le causó una herida de arma de fuego en el abdomen.

En el mismo incidente, uno de los presuntos responsables, identificado preliminarmente como Emmanuel Muñoz Saldarriaga, resultó herido con impactos de bala en el abdomen y el brazo izquierdo. Según el informe oficial, este hombre, de entre 20 y 25 años, fue trasladado en un taxi a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia y en estado reservado, mientras las autoridades verifican su plena identidad.

La Policía Nacional refuerza los
La Policía Nacional refuerza los operativos de seguridad en el nororiente de Medellín tras el homicidio de un uniformado en situación de descanso - crédito @FicoGutierrez/X

Las características físicas reportadas incluyen tez trigueña, contextura delgada y una estatura aproximada de 1,70 metros.

La investigación, a cargo de unidades especializadas de la Sijín, Sipol y J4, se centra en establecer la responsabilidad de los involucrados y localizar al segundo presunto agresor.

Personal de los sistemas de videovigilancia CCTV y LPR realiza labores de trazabilidad sobre una motocicleta Yamaha FZ 250, placa KRF-74G, que habría sido utilizada en el crimen. Las autoridades precisaron que “al parecer, los agresores también le hurtaron su arma de fuego de defensa personal”, tras el forcejeo y los disparos.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, expresó que las autoridades trabajan con la Fiscalía para dar con los implicados: “No vamos a descansar hasta capturar a los autores materiales e identificar la organización criminal detrás de este hecho”, puntualizó el oficial.

Las autoridades investigan la participación
Las autoridades investigan la participación de una motocicleta Yamaha FZ 250, placa KRF-74G, en el asesinato del subintendente en Medellín- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Desde Bogotá, el director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, lamentó la pérdida del uniformado: “Un servidor íntegro que consagró su vida a la protección de la ciudadanía y, de manera especial, al cuidado y defensa de los niños, niñas y adolescentes. En hechos ocurridos durante un intercambio de disparos, su vida fue arrebatada de forma violenta, dejando un vacío irreparable en su esposa, hijo, familia, compañeros y en toda nuestra Institución”.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó un rechazo tajante al crimen y ofreció respaldo total a la familia de la víctima y a la Policía Metropolitana. “Se movilizaba en su motocicleta personal. Unos sujetos lo interceptan para hurtarlo y él reacciona hiriendo a uno de los delincuentes. Lastimosamente también queda herido en el intercambio de disparos y pierde la vida mientras recibía atención en un centro de salud”, indicó en su cuenta de X.

El mandatario local agregó ante el suceso: “Qué dolor y qué indignación. Todos deben caer. Y no solo ellos, toda la estructura criminal a la que pertenecen”, afirmó.

El alcalde Federico Gutiérrez condena
El alcalde Federico Gutiérrez condena el asesinato y anuncia el fortalecimiento de los operativos policiales en Manrique y sectores aledaños - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario reiteró que la ciudad no permitirá que la delincuencia continúe cobrando vidas y anunció el fortalecimiento de los operativos en Manrique y sectores cercanos.

La Policía reforzó la investigación para esclarecer la plena responsabilidad de los participantes y dar con el paradero del segundo presunto agresor, mientras la comunidad exige respuestas ante este nuevo hecho violento que enluta a la institución.

