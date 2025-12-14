Policía recuperó ganado que había sido robado en Caquetá: fueron encontrados en un frigorífico de Bogotá

El robo de los 43 bovinos se produjo el 12 de diciembre de 2025 en un predio rural del municipio de Florencia, Caquetá - crédito Policía Nacional Dicar

La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar) de la Policía Nacional de Colombia informó la recuperación de 43 bovinos de raza cebú, valorados en cerca de 200 millones de pesos.

Según el reporte oficial, el ganado se encontraba en zona rural de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, luego de que habían sido hurtadas de un predio rural en Florencia, capital del departamento de Caquetá.

El operativo fue liderado por la Policía Nacional y la Secretaría Ambiental y de Agricultura de Caquetá, donde se realizó seguimiento especial hasta la capital colombiana.

“De manera inmediata, se articuló un trabajo con la Secar del Caquetá y tras adelantar las labores de seguimiento y verificaciones, se logró establecer el paradero de los semovientes en la localidad de Usme, específicamente en un frigorífico”, indicó la Dicar en un comunicado.

La investigación determinó que el hurto se realizó bajo la modalidad de hurto calificado y agravado. La Policía Nacional de Colombia destacó que los procedimientos de verificación y rastreo fueron fundamentales para establecer el paradero de los animales y garantizar su protección hasta la devolución a su dueño.

Los 43 bovinos rescatados permanecen bajo custodia oficial y serán restituidos a su propietario conforme a los procedimientos legales. Entre tanto, las autoridades también iniciaron las investigaciones sobre los presuntos responsables del hurto del ganado en el sur del país.

“En este momento, los animales se encuentran bajo custodia y a la espera de ser devueltos a su legítimo propietario”, indicó la capitán Andrea Aguirre, jefa de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, agregando que la entidad, en conjunto con autoridades distritales, ha intensificado los controles en plazas de mercado y terminales de transporte para prevenir el tráfico ilegal de animales.

Entre tanto, la Policía Nacional reiteró que continuará con las acciones de control y vigilancia para combatir el abigeato y garantizar la seguridad en el transporte y comercialización de ganado en la región.

Cae red ilegal de hurto a ganado en Cundinamarca

El fenómeno del robo de ganado no es aislado. En abril de 2025, fueron capturados cinco integrantes de una banda dedicada al robo de bovinos y reses en el departamento de Cundinamarca, tras ser sorprendidos cuando transportaban animales hurtados con destino a Bogotá, donde planeaban sacrificarlos y comercializarlos de manera ilegal.

En esa ocasión, dos personas fueron detenidas en la vereda Veracruz, municipio de Chocontá, con cinco bovinos y un vehículo de carga tipo camión.

Posteriormente, en la vereda María Alta, municipio de Albán, otros tres sujetos fueron interceptados cuando movilizaban un bovino en una camioneta rumbo a Facatativá.

La Policía de Cundinamarca destacó que la intervención fue posible gracias a la información suministrada oportunamente por la comunidad y a los controles de registro implementados en la región.

“Una red dedicada al robo de ganado fue desmantelada luego de que sus integrantes fueran sorprendidos transportando semovientes hacia Bogotá, donde planeaban sacrificarlos y venderlos ilegalmente”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez legalizó sus detenciones por el presunto delito de abigeato.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando y denunciando cualquier actividad sospechosa a través de las líneas disponibles para recibir cualquier denuncia, mecanismo que ha resultado clave en la lucha contra el robo de ganado en el departamento.

Según lo estipulado en la Ley 1944 de 2018, el abigeato, conocido como hurto de ganado, constituye un delito en Colombia que enfrenta sanciones más severas. Esta normativa establece que aquellos que cometan este delito pueden recibir penas de prisión de 60 a 120 meses (5 a 10 años), además de una multa que oscila entre 25 y 50 salarios mínimos mensuales.

La legislación contempla circunstancias que pueden modificar la gravedad de la sanción: si el responsable devuelve el ganado en menos de 24 horas y sin causar daño, la pena puede reducirse a una multa.

Por el contrario, si el delito se comete utilizando vehículos, mediante violencia o con la participación de funcionarios públicos, la ley prevé un aumento en la sanción.