Colombia

Westcol mostró sus lujosas casas y sus costosos vehículos en Medellín: Ibai Llanos visitó sus propiedades

Durante la visita del popular streamer español, Westcol realizó un tour por sus apartamentos, espacios de grabación y colección de motos y autos, poniendo en evidencia el alcance de su carrera digital

Guardar
Ibai Llanos acompañó al streamer
Ibai Llanos acompañó al streamer en un recorrido por sus lujosos hogares y conoció de primera mano los ambientes, objetos y vehículos que marcan el estilo de vida del joven influencer - crédito @westcol / Instagram

El creador de contenido Westcol abrió las puertas de sus dos propiedades en Medellín, mostrando en detalle sus espacios y vehículos durante la visita del streamer español Ibai Llanos.

Westcol adquirió recientemente un apartamento en el sector de El Poblado, uno de los más exclusivos de la ciudad, donde realiza una remodelación completa.

El influenciador resaltó que buscaba un inmueble con una vista privilegiada de la capital antioqueña. “Este es el lugar donde yo me relajo, está siendo remodelado completamente, le puse un montón de matas porque mi abuelita me enseñó que las matas traen buenas energías”, explicó Westcol. Entre los espacios más destacados figura el comedor, diseñado especialmente aprovechando la estética de la saga Juego de Tronos, área en la que suele reunirse con amigos.

El streamer paisa le dio
El streamer paisa le dio un tour a Ibai por sus lujosas propiedades en Medellín - crédito @IbaiLlanos/ YouTube

En la segunda planta del apartamento, Westcol mostró su habitación principal, un clóset con prendas de marcas internacionales y la zona que prepara para sus próximos streams. También cuenta con un estudio de grabación dedicado a su proyecto musical “W sound”. Entre sus vehículos, resaltó la “moto de Batman”, su primera motocicleta y un automóvil que considera especialmente significativo, todos ubicados en el estacionamiento de la propiedad.

Posteriormente, Ibai Llanos acompañó al streamer en un recorrido por la primera casa, conocida como el escenario de la mayoría de sus transmisiones y punto de encuentro de figuras del entretenimiento digital. “Este lugar es más para el desorden porque por ejemplo cuando se graba una W sound hay como 30 personas, cada uno con su equipo”, contó Westcol.

El streamer español Ibai Llanos visita a Westcol en Colombia y queda boquiabierto al conocer su nuevo y futurista 'setup' de streaming - crédito @micaclips1/ TikTok

La jornada cerró en la residencia del productor Ovy On The Drums, donde Ibai fue invitado a probar algunos platos emblemáticos de la cocina colombiana: bandeja paisa, ajiaco, empanadas y mazamorra. Los distintos espacios y vehículos mostrados reflejan el estilo de vida que caracteriza a Westcol tras su éxito en el entorno digital colombiano.

Cuerpos hallados con la cabeza

Video de objeto extraño en

Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en

