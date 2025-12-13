Ladrón de joyas internacional colombiano capturado en Nueva York: pagará casi cinco años de cárcel en una prisión federal

Más de cuatro años tendrá que purgar el colombiano en una prisión federal de Connecticut - crédito Pixabay | Pexels | Oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos | Fiscalía del Distrito de Connecticut

Un ciudadano colombiano recibió una condena de casi cinco años de prisión federal por su participación en una red nacional de robo de joyas, que incluyó un asalto en un centro comercial de Greece, Nueva York, fundamental para poder dar con su modus operandi en varias zonas de los Estados Unidos.

Las autoridades federales en cabeza del Departamento de Justicia y la Fiscalía del distrito de Connecticut, informaron que Jorge Giovanni Escobar Gonzalez, de 41 años y cuyo último domicilio conocido se encontraba en Kissimmee (Florida), fue sentenciado a 57 meses de cárcel en Bridgeport, Connecticut.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El procesado se declaró culpable el 9 abril de 2025 por el delito de transporte interestatal de bienes robados, después de que la investigación revelara que él y otros ciudadanos colombianos formaban parte de una organización dedicada a robar joyerías y tiendas ubicadas en centros comerciales de todo el país.

Según la Fiscalía, permanece detenido desde el 19 de mayo de 2024, fecha en la que fue arrestado en Florida por delitos estatales relacionados con otro robo de joyería.

Entre mayo de 2023 y abril de 2024, el grupo lideró hurtos en al menos ocho estados, incluyendo un robo el 20 de septiembre de 2023 en un local de joyas en Greece.

Las pérdidas totales superaron los 4,4 millones de dólares estadounidenses (más de 15.000 millones de pesos colombianos) y, hasta ahora, las autoridades no han recuperado ninguna de las piezas sustraídas.

Escobar González llegaba a las joyerías y se hacía pasar como cliente para poder revisar detalles previos y como parte de la elaboración de los planes de sus millonarios golpes - crédito Departamento Correccional del Estado de Connecticut | Pexels

El rol del condenado y ‘modus operandi’ de la banda de ladrones de joyerías en EE. UU. compuesta por colombianos

La investigación realizada por el FBI (Buró Federal de Investigaciones) y el Grupo de Trabajo contra la Delincuencia Organizada Transnacional de New Haven se determinó que Escobar Gonzalez adoptaba la identidad de comprador potencial para examinar bienes y medidas de seguridad antes de cada asalto.

Su función dentro de la organización era intervenir directamente durante los robos, forzando vitrinas mientras cómplices vigilaban el entorno.

El caso se esclareció luego de la colaboración de varias agencias locales y estatales, incluyendo el Departamento de Policía de Greece.

Los funcionarios confirmaron que Escobar Gonzalez permanece bajo custodia desde mayo de 2024, cuando fue detenido en Florida por otros cargos estatales.

Los fiscales federales mencionaron que el proceder de la banda supuso un desafío logístico para las fuerzas de seguridad, pues operaron de manera itinerante en diferentes jurisdicciones en todo el territorio estadounidense.

El fiscal federal David X. Sullivan, jefe de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Connecticut, anunció que entre los establecimientos afectados figuran locales ubicados en:

Paterson, Nueva Jersey (17 de mayo de 2023).

Mentor, Ohio (21 de julio de 2023).

Fort Wayne, Indiana (13 de agosto de 2023).

Greece, Nueva York (20 de septiembre de 2023).

Milford, Connecticut (5 de octubre de 2023).

Lombard, Illinois (17 de octubre de 2023).

Hamilton Township, Nueva Jersey (27 de octubre de 2023).

Henrico, Virginia (4 de noviembre de 2023).

El grupo delictivo también realizó tareas de vigilancia en tiendas de Iowa, Wisconsin, Indiana y Delaware, de acuerdo con la documentación oficial.

Además de Jorge Giovanni Escobar Gonzalez las órdenes de captura dejaron por el momento la caída de cuatro de los siete integrantes mencionados en las denuncias que provocaron la apertura de las investigaciones.

Además del hoy procesado, también fueron detenidos “Edixon Rincón Puentes, 44 años, anteriormente de Los Ángeles, California; Harold Ramírez Cagua, alias “gordo,” 40 años, de Miami, Florida; y Yesenia Meléndez Rincón, 40, de Kissimmee, Florida", señaló un informe de Telemundo Nueva Inglaterra.

La mayoría de las joyas hurtadas no han sido recuperadas aún - crédito Pexels

El otro colombiano que tendrá que responder en EE. UU.

Además de Escobar Gonzalez, otro ciudadano colombiano enfrenta cargos en Estados Unidos luego de ser señalado como responsable del robo de un reloj valorado en un millón de dólares (más de 3.800 millones de pesos colombianos) en un reconocido hotel ubicado en Beverly Hills, California

Durante la detención, las autoridades encontraron en su poder un arma con una historia particular: pertenecía a un exagente de policía que cometió un múltiple homicidio en la misma ciudad hace una década.

La investigación reveló que el reloj, marca Richard Mille, fue sustraído de un huésped del hotel Beverly Wilshire el pasado 2 de diciembre de 2025.

Los investigadores señalaron que el sujeto arrestado fue identificado como Jamer Mauricio Sepúlveda Salazar, poco después del incidente en la zona de Los Ángeles.

Las pesquisas permitieron establecer que Valencia González portaba una pistola Glock, que habría sido utilizada por el exoficial Christopher Dorner, protagonista de una ola de homicidios que dejó cuatro víctimas mortales en 2013.

Este dato fue confirmado por el Departamento de Policía de Beverly Hills (BHPD), que colabora estrechamente con el Federal Bureau of Investigation (FBI) para esclarecer cómo el arma terminó en manos del acusado.

Jamer Mauricio Sepúlveda habría conducido el Corolla azul usado para huir tras el robo del reloj de un millón de dólares en el hotel Beverly Wilshire - crédito ABC7

Entre los hallazgos destacados por las autoridades, se indicó que la joya robada forma parte de una serie exclusiva de relojes de alta gama fabricados por Richard Mille, cuyos modelos pueden alcanzar precios superiores a los dos millones de dólares.

El objeto, perteneciente a un empresario asiático, fue recuperado por la Policía y como parte del proceso judicial, la Fiscalía local presentó pruebas sobre la trayectoria internacional del detenido, que ya enfrentaba antecedentes penales en Colombia por delitos similares.