Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, es una mina de oro para el Almería por estas bonificaciones

Almería de España ha sido beneficiado económicamente por el rendimiento del colombiano Luis Javier Suárez - crédito @U_D_Almeria/Instagram

El delantero colombiano Luis Javier Suárez atraviesa uno de los momentos más determinantes de su carrera en Europa. A los 28 años, no solo lidera la tabla de goleadores en Portugal, sino que también se ha convertido en una auténtica “mina de oro” para su antiguo club, la UD Almería, gracias a una serie de bonificaciones pactadas en su traspaso al Sporting de Lisboa.

Más allá de lo deportivo, el impacto de Suárez se mide también en cifras económicas. Su traspaso en julio de 2025 del Almería al Sporting se cerró por un valor fijo cercano a los 22,2 millones de euros, con variables que ya han elevado la operación por encima de los 27 millones. Dentro de ese acuerdo se incluyeron cláusulas por objetivos que hoy están dando frutos para el club español.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el Almería ha recibido 1,5 millones de euros en bonificaciones: 750.000 euros por superar las 25 participaciones directas en goles y otros 750.000 por alcanzar 20 titularidades. Sin embargo, el premio mayor aún está en juego. Si Suárez termina como máximo goleador del campeonato portugués, el club andaluz recibirá otros 500.000 euros, lo que elevaría el total a casi 2 millones adicionales.

Luis Suárez fue el goleador del UD Almería en la segunda división de España - crédito UD Almería

Las estadísticas de Luis Javier Suárez en esta temporada

El atacante, que venía de una racha adversa sin marcar, logró romper su sequía tras seis partidos en blanco con un gol clave frente al Tondela. Este tanto no solo significó un alivio personal, sino que reafirmó su liderato en la tabla de artilleros de la Liga de Portugal, donde ya suma 26 anotaciones, superando con margen al griego Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica, quien acumula 21 goles.

PUBLICIDAD

El contexto colectivo del Sporting no ha sido sencillo. El equipo quedó eliminado de la UEFA Champions League y en el torneo local su clasificación a competiciones europeas está en duda. Sin embargo, aún restan tres jornadas decisivas frente a Vitória Guimarães, Rio Ave y Gil Vicente, además del gran objetivo de disputar la final de la Copa de Portugal, donde el club lisboeta mantiene vivas sus aspiraciones de título.

El diario deportivo más importante de Portugal destacó a Luis Javier Suárez tras sus asistencias y gol con el cuadro de los "Leones"-crédito Record Portugal

El rendimiento del colombiano ha sido determinante para que estos objetivos estén al alcance. En un reciente compromiso ante el Vitória Guimarães, Suárez firmó una actuación destacada con gol y asistencia en la victoria 5-1, alcanzando así los 50 partidos con el Sporting. Su capacidad para definir quedó evidenciada cuando, tras un pase filtrado de Pedro Gonçalves (Pote), venció al portero Charles Silva con precisión dentro del área.

PUBLICIDAD

En ese mismo encuentro también participó en el quinto gol, asistiendo a Luis Guilherme, lo que refleja su aporte integral en el frente de ataque. En total, sumando todas las competencias, Suárez acumula 35 goles y 8 asistencias, cifras que lo consolidan como uno de los delanteros más efectivos del fútbol europeo en la temporada.

Luis Javier Suárez celebrando su doblete de goles con el Sporting de Lisboa contra el Aroca, por la Primeira Liga de Portugal - crédito Rita Franca/REUTERS

¿En cuánto está avaluado Luis Javier Suárez actualmente?

Su impacto no pasa desapercibido en el mercado. Según los datos actualizados a marzo de 2026 por Transfermarkt, su valor alcanza los 28 millones de euros, el más alto de su carrera. Esto lo posiciona como el tercer colombiano más valioso, solo por detrás de Luis Díaz y Jhon Jader Durán. Además, su salario anual en Portugal ronda los 2,5 millones de euros, cifra que podría aumentar si mantiene este nivel.

PUBLICIDAD

Analistas coinciden en que, de cerrar la temporada como goleador y con un título en la Copa de Portugal, Suárez podría superar la barrera de los 30 millones de euros en valoración, lo que abriría la puerta a un nuevo salto en su carrera hacia ligas de mayor exposición.

Así, mientras el Sporting pelea por salvar la temporada con un título y un cupo europeo, el Almería observa desde la distancia cómo su antigua figura sigue generando dividendos. Luis Javier Suárez no solo marca goles: también demuestra cómo un fichaje bien estructurado puede convertirse en un negocio redondo.

PUBLICIDAD