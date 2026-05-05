Superservicios inicia auditoría a EPM y pone bajo la lupa su operación en Medellín

La revisión integral busca evaluar el desempeño financiero, técnico y administrativo de la empresa en servicios clave como energía, acueducto y gas | REUTERS/Luisa González

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puso en marcha una auditoría integral a Empresas Públicas de Medellín (EPM), en un proceso que busca evaluar su desempeño en la prestación de servicios esenciales.

La revisión, encabezada por el superintendente Felipe Durán Carrón, se concentra en analizar variables financieras, técnicas y administrativas de la empresa.

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El objetivo es verificar que la operación cumpla con los estándares de calidad, eficiencia y continuidad exigidos por la normativa vigente, según información conocida por Blu Radio.

La auditoría se desarrolla en Medellín y contempla un análisis detallado de los servicios que presta la compañía, entre ellos acueducto, alcantarillado, energía y gas combustible, que impactan de manera directa a millones de usuarios.

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Para este proceso, la Superintendencia desplegó un equipo técnico conformado por delegadas especializadas en áreas como agua potable, saneamiento básico, energía, gas y protección al usuario, quienes revisarán cada componente operativo.

La Superintendencia desplegó un equipo técnico conformado por delegadas especializadas en áreas como agua potable, saneamiento básico, energía, gas y protección al usuario, quienes revisarán cada componente operativo Foto: tomada de urnadecristal.gov.co

Uno de los principales ejes de la inspección es la evaluación de la infraestructura y de los procesos internos que permiten la prestación del servicio, con el fin de identificar posibles fallas o riesgos en su funcionamiento.

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También se analizará el cumplimiento de los marcos regulatorios, incluyendo la correcta aplicación de tarifas, la estabilidad del suministro y la ejecución de los planes de inversión y expansión que tiene la empresa en curso.

Dentro de esta revisión se incluyen aspectos relacionados con la sostenibilidad financiera de EPM, así como su capacidad para responder a escenarios de alta demanda o situaciones adversas que puedan afectar la prestación del servicio.

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Otro de los puntos clave es el seguimiento a las estrategias adoptadas por la empresa frente a fenómenos climáticos como El Niño, que históricamente han generado presiones sobre el sistema energético y los recursos hídricos.

En este mismo frente, la Superintendencia también pondrá especial atención al avance en la entrada en operación de las unidades pendientes del proyecto Hidroituango, una de las obras energéticas más relevantes del país.

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Hidroituango

El desarrollo de este proyecto ha sido determinante para la estabilidad del sistema eléctrico nacional, por lo que su ejecución y funcionamiento hacen parte de los aspectos críticos que serán evaluados durante la auditoría.

La inspección también abarcará la relación de la empresa con los usuarios, especialmente en lo que tiene que ver con la atención de peticiones, quejas y recursos, un componente clave para medir la calidad del servicio.

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Además, se revisará la aplicación del sistema de estratificación, que define la forma en que se cobran las tarifas y garantiza el acceso equitativo a los servicios públicos domiciliarios.

Este tipo de auditorías hacen parte de las funciones de vigilancia y control de la Superintendencia, que busca asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones y protejan los derechos de los ciudadanos.

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En el caso de EPM, su relevancia dentro del sector convierte esta revisión en un proceso de alto impacto, dado que se trata de uno de los operadores más importantes del país en materia de servicios públicos.

Los resultados de la auditoría permitirán establecer si la empresa mantiene los estándares exigidos o si es necesario implementar ajustes en su operación para mejorar la prestación del servicio.

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FOTO DE ARCHIVO: Fachada de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la ciudad de Medellín, Colombia, 4 de abril 2019. REUTERS/Luisa González

Dependiendo de los hallazgos, la Superintendencia podría emitir recomendaciones, requerimientos o incluso medidas de control que impacten directamente la gestión de la compañía.

Este proceso se da en un momento clave para el sector, marcado por retos en infraestructura, demandas crecientes y la necesidad de garantizar la continuidad y calidad de los servicios en todo el territorio.