Dylan Borrero quiere irse de América de Cali: esta son las razones y su historia en el equipo

La relación entre Dylan Borrero y América de Cali atraviesa su momento más tenso. Lo que comenzó como una apuesta ambiciosa del conjunto Escarlata hoy parece encaminarse hacia un desenlace anticipado. El extremo de 24 años, que llegó con cartel de figura, pidió a la dirigencia del club y a su agencia de representación, Link Sports, que lo cambie de equipo.

El punto de quiebre más reciente se vivió en el partido frente a Deportivo Pasto. En ese encuentro, el jugador fue abiertamente cuestionado por la afición, que no dudó en manifestar su inconformismo con silbidos cada vez que intervenía en el juego. El ambiente en el estadio fue hostil y evidenció que la paciencia se agotó.

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Dylan Borrero, mediocampista de América de Cali, ha pedido salir del equipo - crédito @dylanborrero/Instagram

Lo ocurrido en ese compromiso no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un proceso acumulativo. La presión del entorno, la exigencia del club y la falta de resultados visibles terminaron por impactar al futbolista, quien tomó una decisión que encendió todas las alarmas: eliminar de su cuenta de Instagram todas las publicaciones relacionadas con América de Cali. En el fútbol moderno, estos gestos digitales suelen interpretarse como señales previas a movimientos contractuales, y esta vez no es la excepción.

El “borrón” en redes sociales no solo refleja una posible ruptura emocional con la institución, sino que llega en un momento particularmente delicado. América se encuentra en una fase clave de la temporada, donde la cohesión del grupo es fundamental para afrontar los retos deportivos. La incertidumbre sobre el futuro de Borrero podría generar ruido interno en el vestuario, especialmente si no hay un pronunciamiento oficial por parte del club.

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Hasta ahora, América de Cali no ha emitido ningún comunicado respecto a la situación del jugador. El silencio institucional contrasta con el creciente debate entre hinchas y analistas, que cuestionan tanto el rendimiento del futbolista como la gestión de su fichaje.

Dylan Borrero, jugador del América de Cali, ha pedido salir del equipo - crédito Dimayor/Colprensa

Lo que pagó América de Cali por Dylan Borrero

América pagó cerca de 1,5 millones de euros al Fortaleza EC, de la primera división del fútbol brasileño, para hacerse con sus servicios deportivos. La inversión no era menor y respondía a una necesidad del equipo, de recomponer su frente ofensivo tras las salidas de jugadores referentes como Duván Vergara y Juan Fernando Quintero. En ese contexto, el nombre de Borrero aparecía como una solución inmediata, con desequilibrio, velocidad y experiencia internacional.

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Sin embargo, la realidad fue distinta. Desde su llegada, el atacante no logró consolidarse plenamente en el esquema del equipo. Las expectativas iniciales contrastaron con un rendimiento irregular, marcado en gran parte por los problemas físicos. Una lesión en la cadera lo mantuvo fuera de las canchas durante 42 días, periodo en el que se perdió siete partidos, frenando su continuidad y afectando su ritmo competitivo.

Dylan Borrero firmando su contrato con el América de Cali - crédito América de Cali

Las estadísticas de Dylan Borrero en América de Cali

En términos estadísticos, su paso por América dejaría cifras discretas: 41 partidos disputados, cinco goles y tres asistencias. Números que, si bien no son negativos, quedan lejos de lo que se esperaba de un jugador llamado a ser determinante en el ataque. La falta de regularidad, sumada a la presión propia de un club grande, fue desgastando la relación con la hinchada.

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La historia de Dylan Borrero en América, que prometía ser un nuevo capítulo de éxito en su carrera, se ha convertido en un caso de expectativas incumplidas. Entre lesiones, irregularidad y presión externa, el extremo no logró consolidarse como el líder ofensivo que el equipo necesitaba.

Hoy, su posible salida parece más cercana que nunca. Y aunque el fútbol siempre da revanchas, queda la sensación de que esta etapa terminó antes de tiempo, dejando más dudas que certezas tanto para el jugador como para el club.

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