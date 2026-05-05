Offimedicas desmintió al superintendente de Salud, Daniel Quintero, sobre la entrega de medicamentos: “Desconoce la problemática”

Offimedicas negó fallas en la entrega de medicamentos que fueron denunciados por Daniel Quintero, superintendente de Salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La respuesta de Offimedicas -gestor farmacéutico- a los señalamientos del superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, abrió un nuevo capítulo en la controversia por la entrega de medicamentos a pacientes de la Nueva EPS. La compañía negó de forma tajante cualquier falla en la dispensación y cuestionó la veracidad de las acusaciones que circularon en redes sociales.

El pronunciamiento llegó acompañado de un documento oficial en el que la empresa defendió su operación y sostuvo que la información divulgada ‘carece de sustento’.

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La controversia surgió por el caso de una menor en Piedecuesta (Santander), cuya situación médica se hizo pública tras una denuncia difundida por el exalcalde de Medellín. Se trató de Sara Mariana Riaño, una niña de 12 años que necesita Tacrolimus, un medicamento esencial para su trasplante de hígado.

Tras difundirse la información sobre la supuesta falta de entrega del medicamento, Daniel Quintero envió 900.000 pesos para que se realizara la compra del fármaco.

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Offimedicas presentó registros con fechas de entrega en 2024, 2025 y 2026, con tiempos de despacho casi inmediatos - crédito Offimedicas/Sitio web

Offimedicas responde a la Supersalud por entrega de medicamentos

En el documento, Offimedicas aseguró que el medicamento Tacrolimus 1 mg, esencial para pacientes trasplantados, se entregó de forma continua desde comienzos de 2024. La empresa presentó registros que evidencian despachos el mismo día de la radicación de las fórmulas médicas, incluso con diferencias de minutos entre la solicitud y la entrega.

Entre las fechas reportadas aparecen el 4 de abril, 8 de mayo y 5 de junio de 2024, así como varios momentos de 2025 y marzo de 2026. Según la compañía, estos tiempos reflejan una atención oportuna y sin interrupciones. “No existe evidencia de negación del servicio en el caso mencionado”, indicó el informe.

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La compañía resaltó que, a pesar de un contexto financiero adverso y de la cuantiosa deuda que mantienen las EPS particularmente la NUEVA EPS, desplegó todos los esfuerzos para garantizar el acceso efectivo de los usuarios a sus tratamientos.

El comunicado resalta que la deuda del sistema con Offimedicas asciende a aproximadamente $130.900 millones, de los cuales la Nueva EPS representa alrededor de $54.800 millones.

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Offimedicas negó fallas en la entrega de medicamentos y aseguró que sus registros muestran dispensaciones el mismo día de la solicitud en el caso de Tacrolimus - crédito Suministrada a Infobae

La empresa recordó que la Superintendencia de Salud reconoció que la responsabilidad de aseguramiento recae en las aseguradoras en salud y citó: “Los aseguradores en salud deben coordinar las pautas necesarias para los procedimientos, ser diligentes y prudentes en todos los contratos, y además, actuar con buena fe (...) Lo que sí no se puede es desplazar la falta de diligencia al paciente para que pague, ya que todos somos pacientes potenciales, y lo que se está haciendo es proteger a la sociedad”.

Gerente general la empresa farmacéutica habló sobre la situación con la Supersalud

Infobae Colombia consultó al gerente general de Offimedicas, Selim Alberto Saba Santiago, que insistió en que no existió negativa en la entrega de medicamentos y atribuyó los inconvenientes a factores externos relacionados con el sistema de salud, no como lo planteó el superintendente Daniel Quintero.

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“Los inconvenientes para la entrega de los medicamentos e insumos médicos derivan del incumplimiento en los pagos por parte de las EPS, lo que impide el correcto abastecimiento”, afirmó. Añadió que en los puntos que atienden a Nueva EPS no siempre hay disponibilidad total debido a esa situación.

Saba rechazó las afirmaciones del superintendente: “Cuando el señor Daniel Quintero dice que Offimedicas no quiere entregar el medicamento es una afirmación arbitraria. Desconoce la problemática por la cual pasa el sector salud”.

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Offimedica aseguró que desde su parte estan trabajando par ala entrega de medicamentos, pero señalaron una responsabilidad en la Nueva EPS - crédito Leonardo Duque/EFE

Aclaró que ningún empleado negó atención y explicó que los pendientes en la entrega responden a limitaciones de inventario asociadas al flujo de recursos: “Lo que pasó realmente es que se genera un pendiente de entrega del medicamento causado por lo explicado anteriormente. Del historial de entregas a la paciente, desde 2024 no se generó un pendiente y las entregas fueron realizadas el mismo día de la reclamación”.

Impacto financiero y operativo en la dispensación de medicamentos

El directivo también describió efectos operativos: “Impacta de manera directa en el abastecimiento, genera mayores tiempos de espera y no permite fortalecer el seguimiento a los usuarios. Para los pacientes afecta la calidad de vida y para el sistema implica mayores costos”.

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En cuanto a la situación financiera, advirtió: “Offimedicas hace esfuerzos mayores a su responsabilidad, se endeuda para sostener la operación. El apalancamiento llega a un límite que hace insostenible el servicio. No hay cumplimiento por parte de la Nueva EPS dado que estas no cumplen con los términos de pago que establece la ley 1122 de 2007”.

El gestor farmacéutico atribuyó los señalamientos a una interpretación incorrecta de la información divulgada por el superintendente de Salud, Daniel Quintero - crédito Offimedicas/Sitio web

“A principios de 2024 teníamos un indicador de quejas de Nueva EPS menor a 2 por cada 10.000 usuarios, número que se ha incrementado exponencialmente debido a la interrupción en el flujo de recursos y es afectado directamente por la cartera sin pagar. Offimedicas ha cumplido con sus obligaciones contractuales; sin embargo, no tenemos cumplimiento por parte de la Nueva EPS”, dijo el gerente general de la empresa.

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Selim Saba planteó la necesidad de acciones institucionales que permitan resolver el problema de fondo, por lo que dijo para Infobae Colombia: “Los avances han sido casi nulos, situación que se hace más difícil por los frecuentes cambios de agentes interventores (...) Esperamos que el señor Daniel Quintero realmente se preocupe por la población e intervenga nuestra situación ante la Nueva EPS para darle solución a todos los pacientes que tienen demora en la entrega de sus medicamentos. La Superintendencia de Salud tiene funciones más allá de la imposición de sanciones”.