James Rodríguez otra vez a buscar trabajo: el Minnesota United no le renovaría el contrato al colombiano

James Rodríguez en su primer encuentro como titular en la MLS con el Minnesota United FC - crédito @MNUFC/Instagram

La situación de James Rodríguez en el Minnesota United ha llegado a un punto de inflexión. El club estadounidense no considera renovar su vínculo, por lo que la estadía del colombiano en la MLS quedaría como la más breve de su carrera.

La ausencia de James fue notoria en la última victoria del equipo, pero no por lo que ocurrió en la cancha. El Minnesota United superó 3-1 al Columbus Crew con un doblete de Yeboah y un tanto de Markanich, consolidando su posición en la zona de Playoffs. Sin embargo, el 10 ni siquiera viajó con la delegación. A esta altura, su falta de presencia ya no sorprende al entorno del club.

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Actualmente, James Rodríguez no padece una lesión, pero fue apartado de la convocatoria por un “procedimiento médico programado”, según informó la institución. El club comunicó que el colombiano retomará los entrenamientos el martes. El mayor problema radica en el momento: falta un mes para el inicio del Mundial 2026 y el capitán de Colombia sigue sin sumar minutos competitivos.

El club estadounidense no considera renovar su vínculo, por lo que la estadía del colombiano en la MLS quedaría como la más breve de su carrera - crédito Minnesota United

La situación de James en Minnesota United parece definida. El club habría decidido no ejercer la opción de extensión de contrato, por lo que su ciclo terminaría en junio. El mediocampista colombiano firmó un acuerdo hasta el 30 de ese mes, con posibilidad de prorrogarlo hasta el final de temporada, pero el desenlace ya se discute puertas adentro.

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La periodista Michelle Giannone, del sitio oficial de la MLS en Español, detalló: “Su agente estuvo presente el viernes para reunirse con la directiva. James tiene contrato hasta el 30 de junio con opción para extenderlo hasta el final de la temporada”. Acto seguido, sentenció: “Hasta el momento las cosas están en que a James le quedan cuatro partidos más como jugador del Minnesota”.

El paso del colombiano por la MLS ha sido corto y discreto. En palabras de Giannone: “Hasta ahora un partido como titular, 103 minutos jugados en total, cero goles y cero asistencias”. El director deportivo del club lo había definido semanas atrás como “un gran suplente”. Hoy, ni siquiera figura en ese papel.

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Los hinchas y la prensa de Estados Unidos destacaron la actuación de James Rodríguez, pese a la derrota de Minnesota United - crédito @MUFC/X

Quedan apenas cuatro partidos para que James Rodríguez intente recuperar ritmo. De disputar esos encuentros, tendrá una oportunidad mínima para llegar en forma a la Copa del Mundo. Su situación preocupa a la selección de Colombia, que espera contar con su mejor versión, mientras que en Minnesota el ciclo parece agotado.

El fichaje de James fue presentado como un lujo para el equipo. Sin embargo, la exigencia física y la falta de continuidad han marcado su paso por Estados Unidos. El club, por su parte, ha logrado resultados positivos sin su presencia en el campo, lo que refuerza la decisión de no apostar por una renovación.

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A medida que se acerca el inicio del torneo mundialista, la distancia entre el jugador y el club se agranda. El colombiano fue incorporado como una figura estelar, pero los números no acompañan: menos de dos horas en cancha y ningún aporte directo al marcador.

Lámina de James Rodríguez del álbum del Mundial 2026 es diferente a las de los otros jugadores

La figurita de James Rodríguez en el álbum oficial del Mundial de Norteamérica 2026 se convirtió en un objeto de debate y curiosidad entre los coleccionistas. El motivo: un espacio en blanco, inédito en este tipo de cromos, aparece exactamente donde debería figurar el club actual del futbolista colombiano.

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Este vacío no es un error de impresión ni una omisión involuntaria. Al momento de recopilar los datos para la edición, James Rodríguez atravesaba un período sin club profesional, situación que quedó reflejada en la ficha editada por Panini. La ausencia es todavía más notoria si se compara con los cromos de otras figuras como Luis Díaz, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, cuyas fichas sí consignan su equipo.

El jugador de fútbol colombiano se incorporó a la escuadra del Minnesota United Football Club (MNUFC) en los primeros días de Febrero - crédito@chibcholandia/X

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el mediocampista no tenía contrato tras su salida de Leones de México, donde jugó durante un año. La transferencia al Minnesota United Football Club (Mnufc) se confirmó recién en los primeros días de febrero. Para ese momento, la editorial ya había cerrado la etapa de recolección de datos de las plantillas, que se realiza con varios meses de anticipación para validar la información contractual de cada futbolista.

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La política editorial de la compañía italiana establece que las plantillas deben definirse entre tres y cuatro meses antes del inicio de la Copa del Mundo, seleccionando a los jugadores más convocados por cada selección. La anomalía que presenta la figurita de Rodríguez simboliza no solo el particular momento de su carrera, sino también el rigor de los procesos editoriales del álbum.

La ficha de James conserva el peso registrado en la edición de 2014: 77 kilogramos. Bajo ese dato, la línea blanca evidencia el lapso de inactividad y la imposibilidad de asociar al colombiano con alguna institución profesional durante el cierre editorial.

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Este hecho convierte a la estampa en un raro objeto de colección. La figurita no solo representa el tercer y último Mundial de Rodríguez con la Selección Colombia, ya con 34 años, sino que también plasma una transición profesional pocas veces vista en jugadores de su calibre. La singularidad, lejos de restar valor, potencia el interés de aficionados y coleccionistas por hacerse con este cromo único.