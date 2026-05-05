Colombia

Ministro de Defensa advierte sobre salud mental en la fuerza pública tras la muerte de subteniente de Providencia: “Nos obliga a reflexionar”

Tras el hallazgo de la oficial sin vida en la estación policial, el jefe de la cartera insiste en la importancia de la transparencia en las pesquisas y enfatiza que no anticipará versiones sobre el hecho

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El ministro Pedro Sánchez Suárez pidió esclarecimiento total y transparencia en la investigación sobre el fallecimiento en Providencia - crédito MinDefensa; X
El ministro Pedro Sánchez Suárez pidió esclarecimiento total y transparencia en la investigación sobre el fallecimiento en Providencia - crédito MinDefensa; X

La muerte de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño en la estación de Policía de Providencia llevó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, a lanzar un llamado de atención sobre la importancia de la salud mental dentro de la fuerza pública.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Sánchez Suárez declaró que el caso “nos obliga a reflexionar sobre la salud mental de nuestros hombres y mujeres”, mientras aún se desconoce la causa exacta del fallecimiento de la oficial.

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Declaraciones oficiales y postura del Ministerio de Defensa

El jefe de la cartera de Defensa calificó el hecho como “profundamente lamentable” y recalcó la necesidad de esperar los resultados de la investigación. Según informó el medio citado, Sánchez Suárez insistió en que todavía no existen conclusiones sobre lo ocurrido y pidió evitar especulaciones:

El Ministerio de Defensa insiste en evitar especulaciones mientras se espera el dictamen de la investigación forense sobre las causas de la muerte - crédito Reuters
El Ministerio de Defensa insiste en evitar especulaciones mientras se espera el dictamen de la investigación forense sobre las causas de la muerte - crédito Reuters

“No podemos anticipar hipótesis. Lo que corresponde es que las autoridades competentes determinen qué fue lo que sucedió”, precisó el ministro, subrayando que el proceso debe adelantarse con claridad ante la opinión pública.

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El funcionario añadió que ya se activaron los protocolos de investigación habituales, y que “se están recopilando todos los elementos materiales probatorios para establecer si hubo o no responsabilidad de terceros”, remarcó Sánchez Suárez.

El ministro concluyó que el caso debe esclarecerse con total transparencia y que la investigación debe llevarse ante los ojos de la ciudadanía, de acuerdo con los estándares de la institución.

El contexto del caso y la reacción de la familia

La muerte de la subteniente Marciales Londoño, que se desempeñaba como comandante de la estación de Providencia, ocurrió dentro de las instalaciones policiales y generó conmoción en el país.

La oficial fue hallada sin vida por un impacto de arma de fuego; los primeros reportes institucionales sugieren un posible caso de autolesión. No obstante, la familia de la víctima rechazó la hipótesis de suicidio y solicitó que se investigue un posible homicidio.

La primera versión oficial sugiere autolesión, pero la familia de la oficial rechaza el suicidio y exige esclarecer el caso - crédito Facebook
La familia de la subteniente Jenyfer Marciales rechaza la hipótesis de suicidio y exige que se indaguen posibles responsabilidades de terceros - crédito Facebook

Es de mencionar que la familia sostiene que la oficial había denunciado presunto acoso laboral y que esas denuncias no recibieron la atención debida. Además, circula un video grabado por la propia subteniente antes de su muerte en el que la joven recorre la estación y aparenta tranquilidad, hecho que incrementó las dudas sobre sus últimos momentos.

Una frase atribuida a Marciales —“Si algo me pasa, deben hablar con él”— cobró especial relevancia para sus allegados y alimenta las sospechas sobre las causas de su fallecimiento.

Avance de la investigación y designación de fiscalía especializada

De acuerdo con la Justicia Penal Militar, se designó una Fiscalía Especializada para el caso. Las autoridades militares y policiales iniciaron de inmediato la recolección de pruebas y evidencia física para esclarecer los hechos y las circunstancias previas.

La Fiscalía Especializada designada por la Justicia Penal Militar avanza en la recopilación de pruebas forenses y testimonios clave en Providencia - crédito X
La Fiscalía Especializada designada por la Justicia Penal Militar avanza en la recopilación de pruebas forenses y testimonios clave en Providencia - crédito X

La comisión de la Fiscalía, compuesta por más de seis investigadores y peritos forenses, llegó desde el nivel central a Providencia para recabar testimonios y reunir la mayor cantidad de información disponible.

El abogado David Sánchez, representante de la familia, aseguró que esperan los resultados forenses para definir el rumbo de la investigación. “Se tiene una hipótesis que es un posible suicidio, pero esa hipótesis no puede ser definitiva porque con base en la exploración a la escena del crimen o al lugar de los hechos, se pueden desprender múltiples hipótesis nuevas”, explicó el abogado.

Los allegados de la subteniente hicieron pública la existencia de mensajes donde la oficial describía situaciones de hostigamiento: “No me dejan en paz ni en mis descansos”, habría escrito antes de su muerte. La familia exige una investigación profunda para determinar si el fallecimiento guarda relación con esas denuncias.

Mientras tanto, en Barranquilla, los familiares esperan la llegada del cuerpo de la subteniente para su sepultura.

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