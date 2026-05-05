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Mientras llega la Fórmula Uno, Barranquilla le apuesta a otra competencia importante: vea de cuál se trata

El alcalde Alejandro Char aseguró que estaría muy cerca de anunciar la realización de una carrera de reconocimiento en el continente

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IndyCar llegaría a Barranquilla gracias al alcalde Alejandro Char
Barranquilla sería una de las sedes futuras para el Gran Premio de la IndyCar - crédito IMAGN IMAGES vía Reuters / Alcaldía de Barranquilla

Barranquilla, bajo la alcaldía de Alejandro Char, ha buscado de varias maneras convertirse en la sede de distintas competencias internacionales, sobre todo después de perder la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por problemas del Ministerio del Deporte con Panam Sports, lo que fue un duro golpe para la ciudad.

La capital del Atlántico estaría cerca de albergar una competencia importante de automovilismo, que ha ganado seguidores en el exterior en los últimos años y cuenta con pilotos reconocidos, lo que pondría a La Arenosa en el mapa para válidas de otras competencias internacionales.

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De otro lado, Barranquilla mantiene la gestión para albergar alguna válida de la Fórmula Uno, que es el sueño del alcalde Char y de Juan Pablo Montoya, que por segunda ocasión volvió a ayudar para que la FIA organice una de sus fechas en territorio colombiano, por primera vez en la historia.

“Tenemos muchas esperanzas”

Desde 2021 Barranquilla mostró su intención de albergar la Fórmula Uno, con la propuesta del Gran Premio del Caribe, pero debido a la falta de apoyo del Gobierno nacional, se perdió esa opción y en los últimos meses revivió para que la FIA considere a la ciudad en los años siguientes.

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Mientras eso ocurre, La Arenosa tendría muy cerca la IndyCar, una de las competencias automovilísticas de mayor importancia en Estados Unidos y que, en los últimos años, ganó reconocimiento a nivel mundial por los pilotos que han corrido allí, además de la cantidad de seguidores ganados.

La IndyCar, junto con la Nascar, son dos de las competencias de automovilismo de mayor importancia en Estados Unidos - crédito Jerome Miron/Imagn Images
La IndyCar, junto con la Nascar, son dos de las competencias de automovilismo de mayor importancia en Estados Unidos - crédito Jerome Miron/Imagn Images

“Vamos por un buen camino. Se ha venido trabajando de la mano con las personas que organizan el tema. Yo espero darle esa noticia a los barranquilleros antes que termine este semestre. La realidad es que la ciudad está a punto de organizar un Gran Premio de IndyCar”, dijo el alcalde Alejandro Char a El Heraldo.

El mandatario de Barranquilla también reveló que ya se tendría una fecha planeada para la carrera y sería “el próximo año, 2027, se pueda realizar una de esas válidas acá”, además de que “se están revisando varios detalles, pero tenemos muchas esperanzas en eso. Vamos por buen camino, vamos avanzados”.

Alejandro Char confirmó final de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano de Barranquilla
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, tendría la IndyCar un año después de la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito @AlejandroChar/X

Char también explicó cuál sería el recorrido para ese Gran Premio, pues la ciudad no tiene un autódromo: “Son rutas urbanas. El Malecón sería el eje central. En esos detalles también estamos trabajando. Tendremos esos puntos más concretos en las próximas semanas”.

¿Qué pasó con la Fórmula Uno?

De otro lado, el alcalde de Barranquilla aseguró que no se renunció al sueño de la Fórmula Uno, pese a que también se negoció con la IndyCar para 2027, sino que la competencia norteamericana ayudará a que la ciudad se posicione como una capital para las principales carreras internacionales.

“Es lo que estamos buscando hace meses. Tenemos las características, tenemos la experiencia. Somos una ciudad que organiza grandes eventos de todo tipo. Queremos llegar al automovilismo, y que Barranquilla sea un eje central de América Latina en estas carreras”, afirmó.

Barranquilla espera que la IndyCar sirva para que la FIA acepte a la ciudad para organizar la Fórmula 1 en el futuro - crédito Nathan Ray Seebeck/Imagn Images
Barranquilla espera que la IndyCar sirva para que la FIA acepte a la ciudad para organizar la Fórmula 1 en el futuro - crédito Nathan Ray Seebeck/Imagn Images

Char también destacó la gestión de su alcaldía para organizar toda clase de competencias deportivas en los últimos años: “Ya tenemos karts, estamos trabajando por la IndyCar, estamos trabajando por la Fórmula Uno. Y otras cosas. Somos capital del deporte en Colombia. Tenemos este año, por primera vez en el país, la final única de la Copa Suramericana. Está lo de Rigo y los otros eventos. La ciudad está mostrándole al mundo que es capaz de hacer grandes eventos y organizarlos muy bien. La gente gana, Barranquilla gana y el evento gana”.

Un dato a tener en cuenta es que la IndyCar, fundada en 1996, es diferente a la antigua Cart, en la que Juan Pablo Montoya fue campeón en 1999, pues fueron competencias que se corrieron en simultáneo hasta 2022, cuando la segunda desapareció por bancarrota.

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