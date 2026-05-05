Colombia

Amparo Grisales trabajó como reportera de televisión en un mundial de fútbol: en redes divulgaron el video del desempeño de la actriz

Durante la Copa del Mundo de ese año, la actriz dejó de lado la actuación para ejercer como comunicadora. En esa cobertura se encargó de acercar a la audiencia a los protagonistas del fútbol nacional a través de entrevistas y notas especiales

Guardar
Un video difundido por Iván Mejía mostró a la actriz entrevistando a Leider Preciado, reviviendo su faceta menos conocida en el deporte - crédito @PajaritoDeIvan/ X

A casi treinta años del Mundial de Francia 1998, la memoria colectiva de la televisión colombiana revive un episodio singular: la participación de Amparo Grisales como reportera deportiva en la cobertura de aquel torneo.

La difusión reciente de un video por parte del periodista Iván Mejía en su cuenta de X, donde se observa a Grisales entrevistando al jugador Leider Preciado, reavivó el recuerdo de una faceta poco explorada en la extensa carrera de la actriz. Reconocida principalmente por su trayectoria en la actuación, Grisales se sumó al equipo de enviados especiales de los canales públicos Canal 1 y Canal A para cubrir, en terreno, la Copa del Mundo de 1998.

PUBLICIDAD

La incursión de Amparo Grisales en el periodismo deportivo fue una apuesta estratégica de los canales públicos para atraer audiencias más amplias en un contexto de competencia creciente.

En ese momento, la televisión colombiana vivía una transformación significativa: el sistema mixto, en el que la frecuencia era propiedad de Inravisión y las programadoras licitaban los espacios, comenzaba a ceder paso a la llegada de los canales privados, Caracol y RCN, que debutaban con transmisiones de prueba durante el Mundial.

PUBLICIDAD

Las programadoras tradicionales, como RTI, Punch, JES y Datos y Mensajes, optaron por reforzar sus nóminas con figuras reconocidas del espectáculo para fortalecer el cubrimiento y captar nuevos públicos.

Cuando Amparo Grisales fue enviada especial en Francia 98: el recuerdo de su rol como reportera mundialista - crédito @agrisales333 @PajaritoDeIvan/ X
Cuando Amparo Grisales fue enviada especial en Francia 98: el recuerdo de su rol como reportera mundialista - crédito @agrisales333 @PajaritoDeIvan/ X

En ese escenario de transición, la presencia de Amparo Grisales en Francia 98 fue un movimiento innovador, que sorprendió tanto a la audiencia como a los propios protagonistas del evento. Grisales no solo cubría los aspectos deportivos, sino que también aportaba una mirada distinta, más cercana y humana, al ambiente mundialista. Sus notas e intervenciones desde Francia incluían entrevistas con jugadores, cuerpo técnico y referentes del torneo, además de relatos sobre la vida cotidiana, anécdotas y detalles del entorno y la cultura francesa.

El video de Amparo fue recordado por Iván Mejía con la descripción: “Historia patria. En Montpellier con Amparitos y Luis Alfredo Hernández, el relator”. En el video se ve a la actriz en un atuendo más deportivo que los que suele llevar ante la cámara, una gorra y lentes de sol mientras de manera efusiva hacía preguntas a los jugadores.

En el video publicado por Mejía, la entrevista es al jugador Leider Preciado, a quien Amparo aborda con la pregunta: “Leider, hoy fuiste nuestro héroe, ¿qué se siente estar en la banca, entrar en el segundo tiempo, meter ese golazo y darnos esa felicidad tan grande a todos los colombianos?“, a lo que Preciado respondió: ”El profesor me dio la confianza de entrar y gracias a Dios pude hacer ese gol".

Ante la viralidad de la publicación, los internautas se unieron con comentarios como: “Don Iván... Jejejeje (entrando al mito.... En esas Amparo ya tenía 60 no?) tremendo recuerdo”, “No sabíamos lo que nos esperaba. 16 años sin celebrar más goles en un mundial”, “El único gol que hizo la selección Colombia en ese mundial de Francia después pasaron 16 años para volver a un mundial de futbol”, “Recuerdo muy bien esa transmisión. Y esa entrevista de Amparo. La sacó adelante”, “ara esa época Amparo ya tenia 84 años”.

El video, que corresponde a una de las varias cápsulas realizadas por Amparo Grisales durante el Mundial, generó opiniones divididas: mientras algunos valoraron su aporte, otros la criticaron por no estar vinculada al periodismo deportivo.

La modelo y actriz aseguró que los comentarios negativos eran machistas por el contexto en el que se ha disfrutado el fútbol desde hace varios años - crédito @aj_recuerdos_noventeros/ TikTok

Frente a las críticas recibidas, surgió en redes sociales un video de la misma época en el que Amparo Grisales respondía a los comentarios, señalando que las cuestionamientos hacia su labor provenían de opiniones machistas. “Son unos envidiosos que no pueden estar aquí, yo sé que este es un mundo machista, el mundo del futbol, pero no pueden estar aquí donde estoy yo, participando en el último gran evento del siglo y claro, se llenan de envidia y se tienen que sentar a escribir tonterías”, respondió la actriz en ese entonces.

Temas Relacionados

Amparo GrisalesMundial de futbolMundial de Francia 1998Colombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Denuncian a Sanidad Militar por presuntos obstáculos administrativos que restringen el acceso a consultas y tratamientos para miembros de las Fuerzas Militares

Historias de pacientes evidencian la persistencia de trabas económicas y administrativas en el sistema especial para uniformados y sus familias

Denuncian a Sanidad Militar por presuntos obstáculos administrativos que restringen el acceso a consultas y tratamientos para miembros de las Fuerzas Militares

Así puede preparar una lasaña de plátano maduro y carne en tan solo 1 hora

Esta receta apuesta a reemplazar las láminas de pasta por ingredientes colombianos para dar más sabor al platillo

Así puede preparar una lasaña de plátano maduro y carne en tan solo 1 hora

Carla Giraldo contó cómo ha cambiado su vida con la nueva relación junto a Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

La conductora de ‘La casa de los famosos Colombia’ describió recientemente su relación amorosa como una etapa de sanación y equilibrio, subrayando que la presencia de su pareja ha sido fundamental para superar momentos personales complejos

Carla Giraldo contó cómo ha cambiado su vida con la nueva relación junto a Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Frustraron robo de un carrotanque con 11 galones de crudo en Bogotá: así fue el operativo

El procedimiento, realizado por efectivos policiales en la zona occidental de la ciudad, permitió la aprehensión de una persona de 21 años que fue entregada a la Fiscalía

Frustraron robo de un carrotanque con 11 galones de crudo en Bogotá: así fue el operativo

SAE desalojará por incumplimiento a la iglesia en Barranquilla que ocupaba un predio del Clan Nasser Arana: el diezmo no alcanzó para cubrir el arriendo

La Sociedad de Activos Especiales sostiene que la iglesia Vida Abundante adeuda más de 2.200 millones de pesos al Estado, además de haber realizado modificaciones no autorizadas al predio conocido como ‘Titos Bolos’

SAE desalojará por incumplimiento a la iglesia en Barranquilla que ocupaba un predio del Clan Nasser Arana: el diezmo no alcanzó para cubrir el arriendo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo contó cómo ha cambiado su vida con la nueva relación junto a Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Carla Giraldo contó cómo ha cambiado su vida con la nueva relación junto a Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Alexa Torrex aclaró que no devolverá el anillo de compromiso y Jhorman Toloza reaccionó con un contundente mensaje en redes sociales

Recuerdan el paso de Amparo Grisales como reportera en el Mundial de Francia 1998 y su cobertura para la televisión colombiana

Jorge Rausch revela que sufrió agresión física y racismo durante su formación en Inglaterra: “Me llevó al cuarto frío y me pegó”

Sergio Palau, actor de ‘La Primera Vez’, se sinceró y salió el closet: “Siempre he sido muy abierto con mi sexualidad”

Deportes

James Rodríguez otra vez a buscar trabajo: el Minnesota United no le renovaría el contrato al colombiano

James Rodríguez otra vez a buscar trabajo: el Minnesota United no le renovaría el contrato al colombiano

Newcastle estaría analizando la posible venta de Yoane Wissa, figura de RD Congo y rival de Colombia en el Mundial 2026

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción en las semifinales de la Champions League

Excampeón del mundo elogió a figuras de la selección de Portugal, rival de Colombia en el Mundial 2026: “Hay que respetar a ese equipo”

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026