Amparo Grisales trabajó como reportera de televisión en un mundial de fútbol: en redes divulgaron el video del desempeño de la actriz

Un video difundido por Iván Mejía mostró a la actriz entrevistando a Leider Preciado, reviviendo su faceta menos conocida en el deporte - crédito @PajaritoDeIvan/ X

A casi treinta años del Mundial de Francia 1998, la memoria colectiva de la televisión colombiana revive un episodio singular: la participación de Amparo Grisales como reportera deportiva en la cobertura de aquel torneo.

La difusión reciente de un video por parte del periodista Iván Mejía en su cuenta de X, donde se observa a Grisales entrevistando al jugador Leider Preciado, reavivó el recuerdo de una faceta poco explorada en la extensa carrera de la actriz. Reconocida principalmente por su trayectoria en la actuación, Grisales se sumó al equipo de enviados especiales de los canales públicos Canal 1 y Canal A para cubrir, en terreno, la Copa del Mundo de 1998.

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La incursión de Amparo Grisales en el periodismo deportivo fue una apuesta estratégica de los canales públicos para atraer audiencias más amplias en un contexto de competencia creciente.

En ese momento, la televisión colombiana vivía una transformación significativa: el sistema mixto, en el que la frecuencia era propiedad de Inravisión y las programadoras licitaban los espacios, comenzaba a ceder paso a la llegada de los canales privados, Caracol y RCN, que debutaban con transmisiones de prueba durante el Mundial.

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Las programadoras tradicionales, como RTI, Punch, JES y Datos y Mensajes, optaron por reforzar sus nóminas con figuras reconocidas del espectáculo para fortalecer el cubrimiento y captar nuevos públicos.

Cuando Amparo Grisales fue enviada especial en Francia 98: el recuerdo de su rol como reportera mundialista - crédito @agrisales333 @PajaritoDeIvan/ X

En ese escenario de transición, la presencia de Amparo Grisales en Francia 98 fue un movimiento innovador, que sorprendió tanto a la audiencia como a los propios protagonistas del evento. Grisales no solo cubría los aspectos deportivos, sino que también aportaba una mirada distinta, más cercana y humana, al ambiente mundialista. Sus notas e intervenciones desde Francia incluían entrevistas con jugadores, cuerpo técnico y referentes del torneo, además de relatos sobre la vida cotidiana, anécdotas y detalles del entorno y la cultura francesa.

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El video de Amparo fue recordado por Iván Mejía con la descripción: “Historia patria. En Montpellier con Amparitos y Luis Alfredo Hernández, el relator”. En el video se ve a la actriz en un atuendo más deportivo que los que suele llevar ante la cámara, una gorra y lentes de sol mientras de manera efusiva hacía preguntas a los jugadores.

En el video publicado por Mejía, la entrevista es al jugador Leider Preciado, a quien Amparo aborda con la pregunta: “Leider, hoy fuiste nuestro héroe, ¿qué se siente estar en la banca, entrar en el segundo tiempo, meter ese golazo y darnos esa felicidad tan grande a todos los colombianos?“, a lo que Preciado respondió: ”El profesor me dio la confianza de entrar y gracias a Dios pude hacer ese gol".

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Ante la viralidad de la publicación, los internautas se unieron con comentarios como: “Don Iván... Jejejeje (entrando al mito.... En esas Amparo ya tenía 60 no?) tremendo recuerdo”, “No sabíamos lo que nos esperaba. 16 años sin celebrar más goles en un mundial”, “El único gol que hizo la selección Colombia en ese mundial de Francia después pasaron 16 años para volver a un mundial de futbol”, “Recuerdo muy bien esa transmisión. Y esa entrevista de Amparo. La sacó adelante”, “ara esa época Amparo ya tenia 84 años”.

El video, que corresponde a una de las varias cápsulas realizadas por Amparo Grisales durante el Mundial, generó opiniones divididas: mientras algunos valoraron su aporte, otros la criticaron por no estar vinculada al periodismo deportivo.

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La modelo y actriz aseguró que los comentarios negativos eran machistas por el contexto en el que se ha disfrutado el fútbol desde hace varios años - crédito @aj_recuerdos_noventeros/ TikTok

Frente a las críticas recibidas, surgió en redes sociales un video de la misma época en el que Amparo Grisales respondía a los comentarios, señalando que las cuestionamientos hacia su labor provenían de opiniones machistas. “Son unos envidiosos que no pueden estar aquí, yo sé que este es un mundo machista, el mundo del futbol, pero no pueden estar aquí donde estoy yo, participando en el último gran evento del siglo y claro, se llenan de envidia y se tienen que sentar a escribir tonterías”, respondió la actriz en ese entonces.