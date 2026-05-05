Colombia

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

La famosa modelo intenta sobrellevar la pérdida familiar en uno de los momentos en los que su agenda está llena de compromisos artísticos y profesionales para continuar evolucionando en su carrera

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Visitas de 'Congelados' en 'La casa de los famosos' sorprendieron a todos - crédito Canal RCN
La modelo que atraviesa una dolorosa pérdida pasó por 'La casa de los famosos' - crédito Cortesía Canal RCN

Los fanáticos de los realities recibieron la lamentable noticia del fallecimiento de la madre de Isabella Santiago, lo que impactó a la comunidad artística y sus seguidores, que no dudaron en dejarle mensajes de aliento a través de sus plataformas digitales.

La modelo y actriz colombo-venezolana, de 34 años, comunicó la noticia en redes sociales el 4 de mayo de 2026, recibiendo numerosas muestras de solidaridad de colegas y admiradores ante este hecho que marcó su vida, de acuerdo con sus primeras declaraciones en su cuenta de Instagram.

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La confirmación del fallecimiento se difundió mediante historias y publicaciones en las que la famosa compartió un mensaje de despedida acompañado de una fotografía junto a su madre: “Descansa en paz, mamá. Te amo”.

El entorno no tardó en brindar apoyo y una de las primeras en pronunciarse fue Martha Isabel Bolaños, también exconcursante de La casa de los famosos Colombia, que le escribió: “Mamacita, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte, en este momento intenso y doloroso que atraviesas. Que la paz de Dios llene tu vida de esperanza”.

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Decenas de seguidores sumaron mensajes como “Abrazos del alma querida Isabella”, “Dios fortalezca ese corazón” y “Muchas fuerzas para ti”. Las expresiones de solidaridad se convirtieron en el común denominador en las recientes publicaciones de Isabella Santiago, demostrando así la cercanía que tiene con su audiencia.

La famosa mostró su dolor en sus redes sociales - crédito Isabella Santiago / Instagram
La famosa mostró su dolor en sus redes sociales - crédito Isabella Santiago / Instagram

Isabella Santiago recibió la difícil noticia en medio de una nueva participación internacional

Isabella Santiago no solo es recordada por su paso por La casa de los famosos, sino que fue la primera venezolana en ganar el título Miss International Queen en 2014, lo que la consolidó como figura representativa en certámenes de diversidad internacional. Además, ha trabajado en telenovelas como Nadie me quita lo bailao y Lala’s Spa, en las que demostró su talento y se ganó el cariño del público.

Ahora, la modelo se prepara para su participación en el Miss Grand Internacional All-Stars como representante de Colombia, del 16 al 30 de mayo de 2026 en Tailandia. El popular certamen reunirá candidatas de países como Perú, República Dominicana, Filipinas, Vietnam e Indonesia.

Sin embargo, este compromiso internacional tiene preocupados a sus seguidores y allegados, porque la famosa debe sobrellevar el duelo familiar mientras lidia con una exigente agenda profesional.

Y es que Isabella Santiago atraviesa una etapa de alta exposición, debido a que se prepara para viajar a Asia. Ante este panorama y los mensajes de apoyo recibidos, la famosa escribió en sus redes sociales: “Que lindo leer y ver la humanidad de todos ustedes justo en el momento más duro de mi vida, la pérdida de la persona más importante para mí, mi madre”.

Finalizó con gratitud hacia las personas que se han comunicado con ella: “Gracias de verdad infinitas por todos sus mensajes, me han dejado sorprendida de todo el amor y apoyo que he recibido de parte de ustedes. Esto me hace creer más en el amor de la humanidad. Disculpen que no les responda directamente sus mensajes pero los estoy leyendo, gracias de todo corazón”.

La actriz y modelo atraviesa la reciente pérdida de su madre poco antes de viajar a Tailandia para representar a Colombia - crédito Isabella Santiago / Instagram
La actriz y modelo atraviesa la reciente pérdida de su madre poco antes de viajar a Tailandia para representar a Colombia - crédito Isabella Santiago / Instagram

El respaldo recibido por parte de colegas del medio y de sus seguidores continúa dándole fuerzas para continuar en una de las competencias más significativas de su carrera.

Su experiencia recuerda lo difícil que es tener que continuar ante la ausencia de un ser querido, aunque recuerda la importancia de la resiliencia para honrar la memoria de aquellos que lo acompañaron en sus sueños.

Los mensajes de respaldo no se hicieron esperar y ella no dudó en agradecer al público - crédito Isabella Santiago / Instagram
Los mensajes de respaldo no se hicieron esperar y ella no dudó en agradecer al público - crédito Isabella Santiago / Instagram

Por ahora, las redes sociales de Isabella Santiago continúan inundadas de mensajes de cariño y fuerza por parte de sus allegados y fanáticos que no dudaron en recordarle la importancia de tomarse su tiempo para atravesar el duelo.

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