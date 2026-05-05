Alexa Torrex aclaró que no devolverá el anillo de compromiso y Jhorman Toloza reaccionó con un contundente mensaje en redes sociales

Jhorman Toloza mantiene sus planes de matrimonio con Alexa Torrex luego de la separación pública - crédito cortesía Canal RCN

Luego de la reciente eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido se ha convertido en tema de conversación no solo por su salida del reality, sino también por la decisión respecto al anillo de compromiso que le entregó su expareja Jhorman Toloza.

Alexa, quien obtuvo el 17.26% del respaldo del público y quedó fuera de la competencia el pasado 3 de mayo, abordó el tema en una entrevista tras abandonar el programa.

PUBLICIDAD

Durante su participación en Buen día, Colombia, la exconcursante fue consultada sobre el destino del anillo de compromiso. Ante la pregunta de los presentadores, Alexa aclaró que, aunque ya no lo lleva puesto, ha decidido conservarlo y no devolverlo a Jhorman. “El anillo lo tengo guardado, pero no pienso devolverlo”, afirmó, generando reacciones inmediatas tanto en redes sociales como entre los seguidores del reality.

Alexa seguró que no devolverá el anillo que le dio Jhorman y él le respondió - crédito cortesía Canal RCN

La postura de Alexa no tardó en llegar a oídos de Jhorman Toloza, quien utilizó sus redes sociales para responder de manera breve y directa al respecto. En la publicación donde se difundió la entrevista, el creador de contenido comentó: “Que se lo quede”. El mensaje llamó la atención de los internautas, quienes interpretaron la respuesta como una muestra de aceptación y cierre por parte de Jhorman, además de reflejar el estado actual de la relación.

PUBLICIDAD

La situación generó múltiples comentarios en plataformas digitales, con opiniones divididas sobre si Alexa debería o no devolver el anillo. Mientras algunos apoyaron su decisión de quedarse con la joya, otros consideraron que lo correcto sería devolverlo tras la separación.

Así reaccionó el exprometido de Alexa al revelar que, aunque ya no use el anillo de compromiso, no lo regresará - crédito @superlike_rcn/ Instagram

“No deberían burlarse del dolor de alguien”, “Siento que si de verdad hubieras amado a tu prometido, lo hubieras respetado”, “Jhorman no me cae bien, pero ya lo está humillando”, “pues es la vida de ella, no se metan”, son las reacciones en redes sociales tras las palabras de Alexa y la reacción de Jhorman.

PUBLICIDAD

Por su parte, Alexa también señaló que, tras dejar La casa de los famosos Colombia, ha optado por no mantener comunicación con Jhorman para evitar interpretaciones externas y aclaró que cualquier diferencia se resolverá de forma privada y sin intermediarios.

Con estos episodios, la pareja sigue siendo centro de atención para los seguidores del reality, quienes continúan atentos a nuevas declaraciones o movimientos de ambos en redes sociales.

PUBLICIDAD

Jhorman Toloza anuncia su mudanza definitiva tras la salida de Alexa Torrex del programa

Tras la eliminación de Alexa Torrex del programa, el impacto no solo se sintió en el reality, sino también en el entorno personal de la comediante y su expareja, Jhorman Toloza. Apenas se conoció la salida de Alexa, Toloza utilizó sus redes sociales para compartir una serie de mensajes en los que dejó ver el cierre definitivo de su relación y el inicio de una nueva etapa personal. “Hoy se cierra un capítulo en mi vida en todos los sentidos. Mañana me voy de lo que fue nuestro hogar y ella sale”, escribió, confirmando el fin de su vínculo y la decisión de dejar atrás la convivencia que compartían.

En sus publicaciones, Toloza no solo expresó el dolor tras la ruptura, sino que también lanzó críticas hacia el círculo más cercano de Alexa. Según él, “esta derrota no es por ella, se la adjudico completamente a su Familia principalmente a los padres (malas personas por cierto) a su equipo de trabajo incompetente que tomó el cargo después de mí y obviamente al inútil de Manager”. Su postura fue respaldada por comentarios irónicos sobre el entorno de Alexa, a quienes se refirió como una “literal ‘Recocha’ andante”.

PUBLICIDAD

El creador de contenido no pudo contener las lágrimas por la situación que atraviesa - crédito @jhormantol/IG

A pesar de los reproches, Toloza también reconoció el esfuerzo de Alexa por perseguir sus sueños artísticos. “Digan lo que digan este era tu sueño, arriesgaste todo por él, tienes mi respeto por eso, lamento cómo terminó todo contigo, no me refiero a nuestra relación, sino a tu estadía en el programa, lamentablemente el programa te perdió a ti”, manifestó. Además, citó una referencia bíblica para marcar el cierre de ese ciclo: “Eclesiastés 3:1 ‘Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora’”. Se despidió con un mensaje directo: “Te amé mucho, mi cielo”.