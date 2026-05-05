Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

El dúo Maca y Gero lanza el EP 'Lo que queda en el aire' mostrando evolución artística y nuevas exploraciones musicales - crédito cortesía Sony Music

Maca y Gero se transformaron en uno de los proyectos más destacados en el panorama musical gracias a una determinación por crecer y mejorar sus estándares de producción con cada lanzamiento.

En el más reciente, su EP, Lo que queda en el aire, la dupla bogotana se propuso crear canciones que apuntaran a una transición de su narrativa romántica con una instrumentación sencilla pero emotiva, a exploraciones más complejas y hasta incursiones en la bachata.

PUBLICIDAD

Desde su primer álbum Uno más uno, el dúo ha experimentado un crecimiento sostenido, respaldado por presentaciones en escenarios de alto perfil a nivel nacional e internacional.

En diálogo con Infobae Colombia, el dúo reflexionó sobre el proceso de creación de su EP —publicado en abril pasado—, el equilibrio entre la innovación y la preservación de su identidad artística, y la manera en que abordan los retos de la industria musical. La conversación permitió explorar aspectos de su método de trabajo, la relación con su equipo de producción y el significado personal detrás de canciones como Rompecabezas, una de las piezas más íntimas del disco.

PUBLICIDAD

Infobae Colombia: ¿Cuál es la premisa principal y cómo surgió este EP, ‘Lo que queda en el aire’?

Gero: Queremos de alguna forma demostrar que estamos en una transición de lo que está siendo para nosotros Maca y Gero ahorita. Veníamos de una propuesta con un género muy marcado, muy enfocado en Colombia, y ahorita la idea es empezar a proponer una música nueva sin dejar atrás la esencia de Maca y Gero.

PUBLICIDAD

Sabemos que hay cosas que van a quedar en el aire, que van a acompañarnos constantemente, y sabemos que esa esencia no se puede perder y, pues, no puede perderse después de este cambio.

Maca: La premisa, como dices tú, creo que es quitar un poco el ruido y que quede lo esencial y que al final es la música, las historias.

PUBLICIDAD

Escuchando las primeras canciones de ustedes, son evidentes las limitaciones normales de un proyecto que está empezando y por ahí el sonido era más sencillo, quizás. Esta vez, aún con su intención de dejar solo lo esencial, los valores de producción son más altos. ¿Cómo describirían ustedes esa evolución y llegar a ese punto en sus carreras?

Maca: Pues yo creo que justo como tú dices, a medida que el proyecto va creciendo, la idea también es que la música lo vaya haciendo, que sigamos explorando con instrumentos nuevos, con géneros nuevos, con formas de producir y de llegar a nuestro sonido de formas diferentes. Y creo que al final quedarnos con la esencia nuestra no es de por sí que sea algo más pequeño, sino solo que nos represente cada vez más.

PUBLICIDAD

Por más de que se explore, por más de que se cambie, que se sumen instrumentos, que la música siga creciendo, pero que se mantenga esa columna vertebral que somos nosotros. Pero total, la idea es que nuestra música siga creciendo, que cada vez se sienta más grande, que cada vez haya más cosas que escuchar, más géneros, más historias.

'Lo que queda en el aire' testimonia la transición del dúo bogotano hacia géneros y formas de producción más diversas y sofisticadas - crédito cortesía Sony Music

Gero: Sí, creo que igual al final los dos, de hecho, somos músicos de profesión, y siempre hemos tenido como obsesiones por incursionar, por probar cosas nuevas, por proponer. Entonces, creo que también eso refleja un poco el crecimiento y la evolución que ha tenido nuestra música, y cómo ha ido madurando. Pero creo que muy alineado con todo lo que está diciendo Maca, definitivamente queremos curar y cuidar muy bien nuestra columna vertebral, y desde lo ñoños que somos, aficionados a la música y a los detalles, y como a esas cositas que tal vez no muchos le prestan atención, nosotros tener la oportunidad de incursionar y jugar, cacharrear para aprender, para proponer y hacer converger todo lo que queramos probar con lo que para nosotros es Maca y Gero.

PUBLICIDAD

Hablando de la dedicación a los detalles, ¿cómo llevan ustedes ese dilema que tiene todo artista de saber si la canción ya está terminada o debe probar con otro arreglo o seguir ajustando cosas?

Gero: Hay dos etapas, ¿no? Primero la producción y después la canción con ya la mezcla, cuando está acabada.

PUBLICIDAD

Maca: No, eso es dificilísimo. O sea, yo creo que una canción puede nunca estar acabada. Toda canción puede tener tres mil millones de versiones y uno un día se puede despertar y decir: “¿Y si le hacemos salsa?" (risas) Y al otro día: “No, ya sé, debería ser un vallenato”. Y lo hablamos mucho porque nos pasó con un par de canciones de este EP.

Por ejemplo, Debería ser yo tuvo un millón de versiones y al final fue decir para nosotros, qué queremos que la gente sienta cuando la oiga y con qué versión nos acercamos más a eso. Y por el lado de los géneros y eso, es más por ahí. Ya después de que esté lista y seguir puliendo detallitos y eso, yo creo que es aprender a soltar y a dejar ir y a confiar en el equipo que uno tiene, porque además los dos siendo tan perfeccionistas y como tan al detalle, es muy difícil. Siempre hay algo más que se puede hacer.

PUBLICIDAD

Gero: También algo que nos juega a favor es que somos dos, ¿sabes? Entonces, si alguno de los dos está botándole corriente, el otro puede decir como: “En verdad ya está, esto no es necesario”.

Maca: Sí, eso es cierto.

Gero: Y regularmente hacemos un ejercicio que es: si yo le subo medio decibel a este piano, ¿va a hacer que la canción sea mejor?

Maca: Claro, y es lo que decíamos, cómo al final va a cambiar lo que quiero que la gente sienta cuando la escuche. Tal vez no. Entonces hay que aprender a soltar (risas).

El perfeccionismo creativo y el trabajo conjunto marcan el método de producción musical de Maca y Gero en su nuevo EP - crédito cortesía Sony Music

Hablando un poco de las canciones, Cada 12 horas es una bachata. ¿Por qué una bachata? ¿Cómo surgió esa canción?

Maca: La escribimos en un camp, nos fuimos a Guatapé, a escribir. A nosotros nos gusta mucho alejarnos un poquito del día a día para poder dedicarle el tiempo a la música. Y nos fuimos a escribir y de ahí salieron varias canciones y justo salió esta, pero esta fue la primera que escribimos en ese camp.

Gero: Sí, la noche que llegamos.

Maca: Y este EP, justo como te decíamos, viene siendo como una exploración de buscar cosas nuevas, diferentes, de salirnos un poquito de la zona de confort, de que la gente escuche cosas nuevas en Maca y Gero, y por eso quisimos que esta canción fuera la que abriera y le pegue cuando la gente llegue a escucharlo, se dé cuenta que hay cosas nuevas, se dé cuenta que en Maca y Gero hay muchas sorpresas.

Otra canción muy intrigante fue Rompecabezas. ¿Qué nos pueden contar de esa?

Maca: No sé por qué presentía que ibas a decir esa...

Gero: Rompecabezas creo que tiene muchas cosas muy especiales como a lo largo de toda su historia, ¿no? Y es que primero nos fuimos a escribir la canción, también escapada del ruido de la ciudad. Ya era de noche, un ambiente mucho más íntimo, y sale la idea de: hey, yo he visto mucho últimamente en TikTok que la gente dice “no, es que a mí me gusta el azul porque es el color favorito de mi papá. A mí me gusta la pizza porque cuando yo era chiquito mi primo me recogía y nos íbamos los dos a comer pizza, y a mí me gusta ir al cine porque mi abuelita me llevaba todos los domingos”.

Nos pareció muy bonito jugar con cómo uno se va construyendo de pedacitos de la gente que lo rodea a uno. Entonces, quisimos de alguna forma ir mostrando en esta canción no solo que “me gusta, porque no sé qué”, sino decir “yo soy esto por la gente que nos rodea”.

Hay una parte de la canción que dice: “es por mi hermano que a mí me gusta Nirvana” o “por mi abuelo he aprendido a hablarle al cielo”. Y siento que de alguna forma jugamos con muchos temas, como los gustos, la perseverancia en la vida, o la relación que tiene uno con Dios o con cómo cada uno vive su fe. Es muy bonito tener la oportunidad de verlo y abordarlo desde tantos aspectos.

Maca: Creo que como tú dices es una canción peculiar. O sea, cuando nosotros la escribimos, no la escribimos pensando pues que iba a ser el hit del verano, ¿no? Sino como algo muy nuestro. Fue algo de verdad que escribimos desde nuestras familias, nuestros amigos. Cada parte de esa canción representa algo para Gero y para mí. Y cuando la acabamos, pues de verdad, yo creo que es de las canciones más especiales que hemos escrito. Y era eso, como un regalito para nosotros.

La empezamos a mostrar y la gente empezó a conectar, le empezó a gustar un montón, pero para nosotros era como “no, pues a nadie le va a gustar, porque es muy nuestra”. Resulta que a la gente le empezó a gustar mucho, a nuestro equipo, a todo el mundo y era muy lindo porque igual para cada persona significaba algo muy diferente. Después la sacamos y ha sido de las que mejor han recibido de este EP, y era algo que nosotros pensábamos que era muy nuestro. Y ahí, pues se reafirma lo que siempre hemos creído nosotros, y es que entre más real sea la música, entre más uno mismo conecte con lo que está escribiendo, así va a ser con la gente y así va a ser el recibimiento. Esta canción creo que nos lo demostró que, de acuerdísimo, yo también creo que es una canción super rara, particular, pero para mí es de las más especiales que tenemos.

Ustedes como proyecto, ¿cómo manejan esa dualidad en las decisiones entre abordar la creación desde su sentido más puro y la exigencia de tener un éxito?

Gero: La industria de la música se mueve por completo a partir de quien consume la música, ¿no? Entonces siento que más que responsabilidad con la industria, es responsabilidad con el público. Y siento que uno como artista sí tiene una responsabilidad muy grande con su público. No sé si precisamente ponerlo en porcentajes, pero siento que uno tiene que encontrar ese balance entre darle al público lo que quiere oír y uno al mismo tiempo poder ir metiendo cosas que, que le gusten a uno.

Entonces, no sé, yo creo que tengo un 90% de responsabilidad con nuestro público, porque son las personas más fieles, porque son las que van a los conciertos, porque son las que oyen nuestra música, las que dedican nuestras canciones. Y en ese 10% creo que está, por ejemplo, este componente de lo que fue Rompecabezas, porque igual sí es muy lindo tener esa libertad artística de cada uno hacer lo que quiere hacer. Y por eso hicimos una bachata y por eso hicimos una canción tan familiar, muy propia. Pero creo que lo más lindo es saber que uno tiene esa responsabilidad con el público y cumple con esa responsabilidad.

Maca: El tiempo mismo y las cosas nos han mostrado que entre más honesto sea, mejor va a ser. Al final sostener algo que uno hace por una industria a largo plazo, pues no, no va a pasar. Uno hacer algo que no le gusta solo porque es lo que debería hacer, llegará el momento en el que uno ya no le dé más. Creo que entre uno más honesto sea con uno mismo, con lo que a uno le gusta hacer, con su arte, con sus letras, con sus cosas, al final la gente que va a conectar es porque le gusta lo que uno hace desde lo que a uno le gusta hacer.

Nos lo ha demostrado nuestra música misma, nos ha pasado ya con varias canciones, como Rompecabezas, otras como Contratiempo o Nuestro Plan, que creemos que van a ser como las tranquilas porque son las más personales, y han sido de las que mejor ha recibido la gente.

¿Qué planes tienen para este año? ¿Qué hay de conciertos? ¿Qué se viene?

Gero: Estamos cerrando nuestra gira. Acabamos de hacer nuestra primera gira y estamos cerrándola justo acá en Bogotá, y estamos a pie de un viaje para irnos a escribir nuestro segundo álbum.

Maca: Este año empezó con muchos conciertos, empezó con mucha música y esperamos que así siga con aún más música, aún más conciertos. Si empezó así, no me imagino cómo va a seguir.