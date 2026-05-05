Santa Fe sería golpeado fuertemente en los playoffs de la Liga BetPlay: América aprovecharía lío por El Campín

Santa Fe y América de Cali protagonizarán uno de los clásicos en los playoffs de la Liga BetPlay - crédito @AmericadeCali/X

La Liga BetPlay va a entrar a su ronda de playoffs, cuyos ocho equipos clasificados se definieron en la tarde del domingo 3 de mayo, cuando Santa Fe y el Internacional de Bogotá fueron los últimos equipos que aseguraron su puesto, mientras que Junior garantizó la segunda casilla sobre el Pasto.

Con respecto a los cardenales, tienen problemas para enfrentar al América en cuartos de final, por cuenta de la sede para el compromiso de vuelta, que se encuentra pactado en el estadio El Campín el miércoles 12 de mayo, cuando se conocerá uno de los clasificados a las semifinales.

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Por lo pronto, en los próximos días se definirá la boletería para el duelo de revancha por los playoffs, pues para los albirrojos es importante contar con todo el apoyo de su afición para lograr la clasificación, en especial por el mal momento en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Qué pasó con la sede para Santa Fe vs. América?

En este momento, cada jugada cuenta para los ocho equipos que siguen con vida en la Liga BetPlay, pues puede hacer la diferencia para acercarse al título en cuestión de solo dos partidos por ronda, aumentando la emoción para los aficionados y la presión en los clubes.

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Santa Fe quiere que El Campín sea su fortaleza para eliminar al América de Cali, ya que allí se cerrará la llave y el primer objetivo es asegurar un buen resultado en la ida, para que se logre la clasificación con el apoyo del público y jugar en su cancha contra un rival complicado.

Así se ve el estadio El Campín, previo al inicio de la llave de cuartos entre Santa Fe y América por Liga BetPlay - crédito Sencia

Sin embargo, es probable que los cardenales no puedan usar el escenario deportivo o solo de manera parcial, debido a que los conciertos, una vez más, afectan el calendario del fútbol colombiano y en medio de las finales, que no tienen espacio para posponer juegos.

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El partido de Santa Fe vs. América será tres días antes de la presentación de Silvestre Dangond, el 15 de mayo en El Campín, y debido a la adecuación de la tarima y logística para el ingreso de los asistentes, no se sabe si los equipos tendrán el estadio disponible o con restricciones para la tribuna sur, que normalmente se cierra cuando hay poco tiempo antes o después de un concierto.

Estos son los precios para el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en Bogotá - crédito @silvestredangond/Instagram

Hasta el momento, no se tiene un pronunciamiento del León o de los organizadores del evento sobre el tema, así como tampoco de Sencia, administrador del escenario deportivo, para llegar a un acuerdo sobre la organización para el partido y la presentación musical.

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Así se jugarán los playoffs

Realizado el sorteo de la Dimayor, también se conocieron los horarios para los encuentros de ida y vuelta en los cuartos de final, aunque sin definir la sede para uno de los compromisos de ida, además de que los equipos contarán con poco tiempo de descanso para la vuelta.

Para empezar, Internacional de Bogotá y Atlético Nacional no tienen estadio para el primer partido, el sábado 9 de mayo, pues se pensaba que iba a ser en Techo, pero existe la opción de que se traslade a El Campín por temas de boletería por la alta afición de los verdolagas.

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Así quedaron los horarios para los compromisos de ida y vuelta en los cuartos de final de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Otro punto es la cancha del Romelio Martínez, que tras el concierto de J Balvin el 1 de mayo, quedó en mal estado y así se vio en el compromiso del Junior ante Pasto, el domingo 3 del mismo mes, pero se espera que quede en mejores condiciones para la vuelta del Tiburón contra Once Caldas, el miércoles 13 de mayo desde las 8:15 p. m.