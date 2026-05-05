Colombia

Luis Gilberto Murillo no seguiría en la contienda presidencial: está en negociaciones con Iván Cepeda, de cara a una posible adhesión

El exministro de Relaciones Exteriores, que presentó cerca de 1,2 millones de firmas para avalar su aspiración, estaría en diálogos con el senador oficialista, con el que acordaría una unión con miras a la jornada del 31 de mayo

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Luis Gilberto Murillo en Infobae Colombia
Luis Gilberto Murillo había expresado su intención de ir hasta la jornada del 31 de mayo, pero podría apartarse del camino hacia la presidencia - crédito Mauricio Rodríguez/Infobae Colombia

A 26 días de la primera vuelta presidencial, pactada para el domingo 31 de mayo, uno de los 13 candidatos que permanecen en carrera podría dar un paso al costado: el exministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo, que declinaría su aspiración para adherir a la campaña del senador oficialista Iván Cepeda Castro, pese a que en principio había expresado su intención de ir hasta el final del periodo electoral dispuesto.

Según pudo conocer Infobae Colombia, el excanciller del Gobierno de Gustavo Petro está en diálogos con el congresista del Pacto Histórico, con el que esperaría establecer una serie de acuerdos programáticos para unirse a su aspiración, así como lo hicieron los excandidatos Juan Fernando Cristo y Clara López. “Hay acercamientos, pero no hay nada acordado”, dijo una fuente consultada por esta redacción frente a la alianza.

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Pese a lo que podría ser su renuncia, el rostro de Murillo aparecería en el tarjetón que se le entregará a los más de 41 millones de colombianos convocados a las urnas, pues los mismos ya fueron impresos con las candidaturas que seguían en carrera. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles de cómo avanzan estos diálogos, pero podrían derivar en que el chocoano aterrice en la aspiración del candidato de Gobierno.

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