Colombia

Carla Giraldo contó cómo ha cambiado su vida con la nueva relación junto a Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

La conductora de ‘La casa de los famosos Colombia’ describió recientemente su relación amorosa como una etapa de sanación y equilibrio, subrayando que la presencia de su pareja ha sido fundamental para superar momentos personales complejos

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La presentadora Carla Giraldo comparte detalles de su vínculo con Roberto Asís- crédito @roberto__asis/ Instagram
La presentadora Carla Giraldo comparte detalles de su vínculo con Roberto Asís- crédito @roberto__asis/ Instagram

Carla Giraldo, reconocida actriz y presentadora, volvió a captar la atención pública tras compartir detalles sobre su relación sentimental con Roberto Asís, modelo y empresario cartagenero.

En una reciente entrevista para el pódcast Realidades Ocultas, la conductora de La casa de los famosos Colombia habló abiertamente sobre esta etapa de su vida, describiendo el impacto positivo que ha tenido Asís en su bienestar emocional.

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La relación entre Carla Giraldo y Roberto Asís se hizo pública en 2025, y desde entonces la pareja ha mostrado algunos momentos juntos en redes sociales, aunque han optado por mantener la mayor parte de su vida privada alejada del foco mediático. Según lo relatado por Giraldo, el inicio de este vínculo fue natural y sin una presentación formal ante los medios, lo que le permitió vivir el proceso de una manera más íntima. “Creo que ha sido una bendición que él haya llegado a mi vida, llegó a curar muchas heridas”, confesó la presentadora, haciendo énfasis en la transformación positiva que ha significado Asís en su día a día.

Carla Giraldo aprovechó sus días libres antes del regreso de La Casa de los Famosos Colombia para disfrutar de unas vacaciones con su novio en Cartagena - crédito @carlagiraldo/Instagram
Carla habló de su nuevo amor y cómo la ha logrado sanar - crédito @carlagiraldo/Instagram

Giraldo también destacó cómo la convivencia y el conocimiento mutuo han fortalecido la relación. “Él me conoce en mi calma y también en mis reacciones más fuertes”, afirmó, subrayando que la lealtad y el afecto son valores fundamentales que sostienen su vínculo. Para la actriz, estos elementos han sido esenciales para construir confianza y estabilidad emocional, después de atravesar momentos personales complejos.

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El testimonio de Carla Giraldo generó reacciones entre sus seguidores, quienes valoraron la sinceridad con la que abordó su situación sentimental y la manera en que reconoce la importancia de encontrar una relación que aporte bienestar y tranquilidad. “Yo amo estar en soledad con él, y eso es algo que muchas relaciones no pueden soportar”, explicó.

“yo siento que por fin es feliz y eso cuenta”, “Carla no es para todos, por eso necesita un man como él”, “yo siento que se entienden tan bien”, “pobre man”, “muy guerrero”, “por fin se ve a Carla estable y siento que él ayudó”, “quiero una relación así, yo tambien soy intensa”, son algunas de las reacciones que surgieron tras las declaraciones de Carla.

Roberto Asis, el hombre que robó el corazón de Carla Giraldo, es fotógrafo y modelo, con una exitosa carrera en diversos campos - crédito @roberto__asis/Instagram
La presentadora asegura que tiene una relación tranquila y comoda con Asis - crédito @roberto__asis/Instagram

Sin embargo, Carla Giraldo no solo habló de su vida amorosa durante la entrevista. Hacia el final del pódcast, se refirió también a su experiencia profesional y a la relación laboral que mantuvo con Cristina Hurtado en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. En ese espacio, Giraldo abordó abiertamente los rumores sobre la tensión entre ambas presentadoras y cómo lograron afrontar las diferencias.

“Son los que me han enseñado y son los que me han pulido. Además de tener que estudiar, de tener disciplina, de ver qué pasa, de ver a mis colegas, de aprenderles, de seguir luchando contra lo que hago mal, (...) soy muy agradecida por lo aprendido. Con Cristina, que me enseñó la disciplina, es una mujer muy disciplinada”, expresó Giraldo.

Durante una reciente entrevista, Carla Giraldo se refirió a sus diferencias con Cristina Hurtado durante la primera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' y lo que le dejó esa experiencia - crédito Canal RCN y @crisshurtado/Instagram
Durante una reciente entrevista, Carla Giraldo se refirió a sus diferencias con Cristina Hurtado durante la primera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' y lo que le dejó esa experiencia - crédito Canal RCN y @crisshurtado/Instagram

Al referirse directamente a la relación con Hurtado, Carla fue clara: “No nos la llevamos bien y eso se notó al aire. Y creo que ni siquiera por ninguna de las dos. Ella siempre quiso su espacio y está bien.” Reconoció que la falta de afinidad entre ambas se hizo evidente y que, aunque intentaron trabajar juntas de manera profesional, la conexión nunca se dio: “No tenemos que tener afinidad con todo el mundo, pero logramos hacer nuestro trabajo”.

Giraldo también resaltó que, a pesar de las dificultades, aprendió valiosas lecciones de la disciplina y el profesionalismo de Hurtado. “Me hizo más fuerte y me hizo querer ser igual de disciplinada a ella. Mira, yo he visto gente disciplinada y Cristina. Y de verdad se lo aplaudo y se lo aprendí”, añadió. La presentadora reconoció que su propio momento personal, marcado por rupturas y falta de disciplina, pudo haber influido en su desempeño, pero valoró el aprendizaje compartido en esa etapa.

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